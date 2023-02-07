(болезнь Альцгеймера)

Ингибиторы холинэстеразы донепезил, галантамин и ривастигмин повышают уровень ацетилхолина в головном мозге. (Ацетилхолин — это нейромедиатор, участвующий в процессах запоминания, обучения и концентрации внимания). У людей с болезнью Альцгеймера его уровень может быть низким. Такие лекарственные препараты могут временно улучшают психические функции, в том числе память, но не замедляют прогрессирование болезни. Эти лекарственные препараты помогают лишь некоторым пациентам с болезнью Альцгеймера. У таких пациентов лекарственные препараты могут эффективно повернуть время вспять на 6–9 месяцев. Эти лекарственные препараты наиболее эффективны у пациентов с легкой или среднетяжелой болезнью. Наиболее распространенные побочные эффекты включают тошноту, рвоту, потерю массы тела, а также боль в животе или спазмы.

Мемантин помогает облегчить симптомы при умеренной или тяжелой болезни Альцгеймера. Мемантин может применяться совместно с ингибитором холинэстеразы.

Адуканумаб — это новый препарат, который может использоваться для лечения болезни Альцгеймера. Его вводят под кожу один раз в месяц. Адуканумаб представляет собой моноклональное антитело, мишенью которого является бета-амилоид (аномальный белок), который накапливается в головном мозге людей с болезнью Альцгеймера. Исследования показали, что адуканумаб может уменьшать количество бета-амилоидных бляшек в головном мозге. Таким образом, некоторые эксперты предсказывают, что адуканумаб может в конечном итоге замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера. Однако, по мнению других, необходимо больше доказательств того, что адуканумаб ослабляет симптомы и замедляет прогрессирование болезни Альцгеймера.

Кроме того, у адуканумаба имеются побочные эффекты. Он может вызывать отек и кровотечение в головном мозге, обнаруживаемые методом магнитно-резонансной томографии (МРТ). У большинства людей эти аномалии невелики и не вызывают симптомов, но у некоторых людей наблюдаются тяжелые симптомы, включая спутанность сознания, дезориентацию, затруднения при ходьбе, потерю равновесия, размытое зрение, головные боли, тошноту и падения.

Исследователи продолжают изучать другие лекарственные препараты, которые могут предотвратить или замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера. Проводились исследования терапии эстрогенами у женщин, нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП, например, ибупрофен или напроксен) и препаратами гинкго билоба. Но последовательная эффективность ни одного из этих препаратов пока не подтвердилась. Более того, эстроген, по-видимому, приносит больше вреда, чем пользы.

Витамин Е — это антиоксидант, который теоретически может способствовать защите нервных клеток от повреждения или содействовать их лучшему функционированию. Неясно, действительно ли витамин Е является полезным.

До начала приема любой пищевой добавки следует проконсультироваться с врачом и обсудить риски и пользу.