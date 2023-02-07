Болезнь Альцгеймера — это прогрессирующая потеря психической функции, характеризующаяся дегенерацией тканей головного мозга, включая потерю нервных клеток, накопление патологического белка, называемого бета-амилоидом, и появление нейрофибриллярных клубков.
Забывание недавних событий — это ранний признак, за которым следует возрастающая дезориентация, нарушение других психических функций, а также проблемы в использовании и понимании речи и выполнении повседневных дел.
Симптомы прогрессируют таким образом, что пациент не может функционировать, что приводит к его полной зависимости от других.
Диагноз ставят на основании симптомов и результатов физикального обследования, оценок психического статуса, анализов крови и визуализирующих исследований.
В лечении предусмотрены стратегии для как можно более длительного продления функционирования, при этом не исключается применение лекарственных препаратов, которые могут замедлять прогрессирование заболевания.
Невозможно прогнозировать продолжительность жизни конкретного пациента, но в среднем смерть наступает примерно через 7 лет после постановки диагноза.
(См. также Общие сведения о делирии и деменции и Деменция).
Болезнь Альцгеймера — это тип деменции, характеризующийся медленным, прогрессирующим ухудшением психической функции, включая память, мышление, суждение и способность к обучению.
Примерно у 60–80 % пожилых людей с деменцией причиной является болезнь Альцгеймера. Эта болезнь редко развивается у пациентов моложе 65 лет. С возрастом такое заболевание становится более распространенным. В Соединенных Штатах Америки болезнью Альцгеймера болеют около 10 % людей в возрасте 65 лет и старше. Доля людей с болезнью Альцгеймера увеличивается с возрастом:
Возраст от 65 до 74 лет: 3%
Возраст от 75 до 84 лет: 17%
Возраст от 85 лет и старше: 32%
Болезнь Альцгеймера поражает женщин в большей степени, чем мужчин, частично потому, что женщины дольше живут. Ожидается, что по мере увеличения доли пожилых людей в составе населения количество пациентов с болезнью Альцгеймера будет значительно возрастать.
Причины болезни Альцгеймера
Неизвестно, что вызывает болезнь Альцгеймера, но определенную роль играют генетические факторы: Примерно 5–15 % случаев являются наследственным заболеванием. Могут быть задействованы патологии нескольких определенных генов. Некоторые из таких патологий могут наследоваться, если носителем гена с нарушениями является один из родителей. А именно, если патологический ген является доминантным. Риск передачи затронутым родителем патологического гена каждому ребенку составляет 50 %. Примерно у половины таких детей болезнь Альцгеймера развивается до достижения возраста 65 лет.
В большинстве других случаев один ген не является доминантным. Вместо этого на риск развития болезни Альцгеймера влияют другие гены. Одна генная патология затрагивает аполипопротеин E (aпо E) — белок, являющийся составной частью определенных липопротеинов, которые переносят холестерин в кровотоке. Существует три типа апо E:
Эпсилон-4. У людей с типом эпсилон-4 болезнь Альцгеймера развивается чаще всего, а также в более раннем возрасте по сравнению с другими.
Эпсилон-2. В противоположность этому, люди с типом эпсилон-2, по-видимому, защищены от заболевания болезнью Альцгеймера.
Эпсилон-3. Люди с типом эпсилон-3 не обладают ни защитой, ни большей вероятностью развития заболевания.
Тем не менее, генетическим тестированием на тип апо Е нельзя определить, разовьется ли у конкретного человека болезнь Альцгеймера. Поэтому данное тестирование обычно не рекомендуется.
Факторы риска, такие как повышенное артериальное давление, диабет, высокий уровень холестерина и курение, могут увеличивать риск болезни Альцгеймера. Лечение этих факторов риска уже в среднем возрасте может снизить риск угасания психической функции в пожилом возрасте.
Изменения в головном мозге
При болезни Альцгеймера дегенерируют отделы головного мозга, разрушая нервные клетки и снижая восприимчивость оставшихся клеток ко многим химическим мессенджерам, передающим сигналы между нервными клетками в головном мозге (нейромедиаторам). Уровень ацетилхолина — нейромедиатора, способствующего памяти, обучению и концентрации внимания — остается низким.
Болезнь Альцгеймера вызывает в головном мозге развитие следующих патологий:
Отложения бета-амилоида: Накопление бета-амилоида (патологического нерастворимого белка), который скапливается, поскольку клетки не в состоянии его переработать и удалить
Нейритические (сенильные) бляшки: Отложения отмерших нервных клеток вокруг ядра бета-амилоида
Нейрофибриллярные клубки: Скрученные нити нерастворимого белка в нервной клетке
Повышенные уровни тау: Патологический белок, являющийся компонентом нейрофибриллярных клубков и бета-амилоида
Такие патологии по мере старения развиваются в некоторой степени у всех людей, но встречаются значительно чаще у пациентов с болезнью Альцгеймера. Врачи не уверены, вызывают ли такие патологии головного мозга болезнь Альцгеймера, или они являются результатом других нарушений, которые вызывают и деменцию, и патологию в тканях головного мозга.
Исследователи также обнаружили, что патологические белки при болезни Альцгеймера (бета-амилоид и тау) похожи на патологические белки, характерные для прионных болезней. Сходство состоит в том, что эти белки неправильно свернуты и вызывают неправильное сворачивание других белков, что приводит к прогрессированию заболевания.
Воспаление также может способствовать развитию болезни Альцгеймера. Воспаление наблюдалось в головном мозге людей с болезнью Альцгеймера.
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Симптомы болезни Альцгеймера
Симптомы болезни Альцгеймера во многом аналогичны симптомам других типов деменции, например, следующие:
Проблемы при использовании речи
Изменения характера
Дезориентация
Проблемы при выполнении обычных повседневных задач
Агрессивное или неподобающее поведение
Однако болезнь Альцгеймера также отличается от других типов деменции. Например, память на недавние события обычно нарушается намного больше, чем другие психические функции.
Несмотря на то, что время развития симптомов меняется, их классификация в качестве симптомов ранней, средней или поздней стадии помогают пациентам, членам их семей и другим лицам, осуществляющим уход, получить представление, чего можно ожидать. Изменения характера и агрессивное поведение (расстройства поведения) могут развиваться на ранней или поздней стадии болезни Альцгеймера.
Ранняя стадия болезни Альцгеймера
Симптомы развиваются постепенно, так что в течение какого-то времени пациенты могут по-прежнему получать удовольствие от занятий, которые нравились им до развития болезни Альцгеймера.
Вначале симптомы обычно едва заметны. У пациентов, заболевание которых развивается, когда они еще работают, может упасть производительность труда. У вышедших на пенсию и не участвующих в активных видах деятельности изменения могут быть не столь заметны.
Первым и наиболее заметным симптомом может быть
забывание недавних событий, поскольку формирование новых воспоминаний становится затруднительным;
иногда изменения в характере (люди могут становиться эмоционально невосприимчивыми, подавленными, или необычайно боязливыми и тревожными).
На ранней стадии болезни ухудшается способность применять здравое суждение, а также способность абстрактного мышления. Может слегка измениться характер речи. Люди могут использовать более простые слова, общее слово или много слов вместо одного конкретного, или употреблять неподходящие слова. Они могут быть не в состоянии подобрать правильное слово.
Пациентам с болезнью Альцгеймера трудно интерпретировать зрительные и звуковые ориентиры. Таким образом, они становятся дезориентированными и сбитыми с толку. Такая дезориентация затрудняет вождение автомобиля. Они могут заблудиться по пути в магазин. Пациенты могут быть способны вести социальную жизнь, но их поведение может быть необычным. Например, они могут забыть имя недавнего гостя, а их эмоции могут меняться быстро и непредсказуемо.
У многих пациентов с болезнью Альцгеймера зачастую развивается бессонница. Им сложно заснуть, или у них прерывистый сон. Некоторые пациенты путают день с ночью.
У многих пациентов с болезнью Альцгеймера в какой-то момент развивается психотическое поведение (галлюцинации, бред или паранойя).
Поздняя стадия болезни Альцгеймера
По мере прогрессирования болезни Альцгеймера пациентам становится трудно вспоминать события прошлого. Они начинают забывать имена друзей и родственников. Им может требоваться помощь с приемом пищи, одеванием, купанием и посещением туалета. Полностью теряется ощущение места и времени: Пациент с болезнью Альцгеймера может не найти дорогу в туалет даже у себя дома. Возрастающая дезориентация повышает риск бродяжничества и падения.
Агрессивное или социально неприемлемое поведение, например, блуждание, возбуждение, раздражительность, враждебность и физическая агрессия являются обычными признаками.
В конце концов пациенты с болезнью Альцгеймера не могут ходить или ухаживать за собой. У них может развиваться недержание, а также теряется способность глотать, есть или разговаривать. Такие изменения повышают риск недостаточности питания, пневмонии и пролежней. Полностью теряется память.
В конечном счете наступает кома и смерть, часто в результате инфекций.
Расстройства поведения при болезни Альцгеймера
Поскольку пациенты в меньшей степени способны контролировать свое поведение, они иногда могут вести себя неадекватно или агрессивно (например, орать, швырять предметы, драться или бесцельно блуждать). Такие действия называются расстройствами поведения.
Несколько эффектов болезни Альцгеймера способствуют такому поведению:
Поскольку пациенты с болезнью Альцгеймера забывают правила хорошего тона, они могут вести себя социально неприемлемым образом. Когда жарко, они могут раздеться в общественном месте. При сексуальном возбуждении они могут мастурбировать в присутствии других, использовать непристойные или бранные выражения или предъявлять требования сексуального характера.
Поскольку им трудно понимать то, что они видят и слышат, предложение о помощи может быть неверно истолковано как угроза, что приводит к нападению. Например, когда кто-то помогает им снять одежду, они могут посчитать это нападением и пытаются защитить себя, иногда начиная драться.
Поскольку их краткосрочная память нарушается, они могут не помнить, что им сказали или сделали. Они повторяют вопросы и одни и те же разговоры, требуют постоянного внимания или просят то (например, еду), что они уже получили. Они могут становиться возбужденными и расстроенными, если не получают того, что просят.
Поскольку они не могут ясно или совсем не могут выразить то, чего хотят, они могут пронзительно кричать, когда у них что-то болит или бесцельно блуждать, когда чувствуют себя одинокими или испуганными. Если пациенты не могут уснуть, они могут блуждать, кричать или звать к себе.
Считать ли определенное поведение агрессивным, зависит от многих факторов, в том числе от того, насколько терпеливым является лицо, осуществляющее уход, а также от обстоятельств в месте проживания пациента с болезнью Альцгеймера.
Прогрессирование болезни Альцгеймера
Прогрессирование заболевания непредсказуемо. После постановки диагноза пациенты живут в среднем около 7 лет. Большинство пациентов с болезнью Альцгеймера, уже не способных ходить, живут не дольше 6 месяцев. Тем не менее, продолжительность жизни пациентов широко варьируется.
Диагностика болезни Альцгеймера
Обследование врачом;
проверка психического статуса;
обычно анализы крови и визуализирующие исследования для выявления причин.
Диагностика болезни Альцгеймера аналогична диагностике деменции других типов.
Врачи определяют, имеет ли пациент деменцию, и если имеет, является ли эта деменция болезнью Альцгеймера.
Врачи обычно диагностируют болезнь Альцгеймера на основании следующего:
симптомы, выявленные при опросе пациента и членов семьи или других ухаживающих лиц;
результаты физикального обследования;
результаты проверки психического статуса;
результаты дополнительных обследований, например, анализов крови, компьютерной томографии (КТ) или магнитно-резонансной томографии (МРТ).
Диагностика деменции
Проверка психического статуса, состоящая из простых вопросов и заданий, помогает врачам определить, есть ли у человека деменция.
Иногда требуется более детальная оценка (так называемое нейропсихологическое обследование). В этом обследовании оцениваются все основные области психической функции, в том числе настроение, а на его выполнение требуется обычно 1–3 часа. Такое обследование помогает врачам отличить деменцию от других состояний, которые могут вызывать похожие симптомы, например, возрастного нарушения памяти, легких когнитивных нарушений и депрессии.
Информация, полученная из указанных выше источников, обычно помогает врачам исключить делирий как причину симптомов (см. таблицу Сравнение делирия и деменции). Это необходимо, поскольку при безотлагательном лечении делирий, в отличие от деменции, часто излечивается. Различия между этими двумя заболеваниями включают следующее:
Деменция главным образом поражает память, а делирий — главным образом внимание.
Деменция обычно начинается постепенно и не имеет определенной отправной точки. Делирий начинается внезапно и имеет определенную отправную точку.
Диагностика болезни Альцгеймера
Наличие болезни Альцгеймера подозревается на основании следующего:
Диагноз деменции был подтвержден
Обычно наиболее характерным симптомом, особенно в начале заболевания, является забывание недавних событий или неспособность формировать новые воспоминания
Память и другие психические функции постепенно ухудшались и продолжают ухудшаться
Деменция началась после 40 лет и обычно после 65 лет
Врачи исключили другие заболевания головного мозга (такие как опухоль головного мозга или инсульт), которые могут быть причиной проблем.
Некоторые симптомы позволяют врачам отличить болезнь Альцгеймера от других типов деменции. Например, зрительные галлюцинации (когда человек видит объекты или людей, которых нет) наблюдаются чаще и раньше при деменции с тельцами Леви, чем при болезни Альцгеймера. Кроме того, люди с болезнью Альцгеймера часто выглядят более ухоженными и опрятными, чем люди с другими типами деменции.
Данные дополнительных обследований помогают врачам поставить диагноз болезни Альцгеймера и исключить другие типы и причины деменции.
Для помощи в постановке диагноза болезни Альцгеймера можно использовать анализ спинномозговой жидкости (СМЖ), полученный с помощью спинномозговой пункции и позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ). Если при анализе СМЖ обнаруживается низкий уровень бета-амилоида, или если при ПЭТ в головном мозге обнаруживаются отложения амилоида или тау-белка, наиболее вероятным диагнозом является болезнь Альцгеймера. Однако такие обследования не всегда доступны.
Диагноз болезни Альцгеймера может быть подтвержден только после получения образца ткани головного мозга (после смерти, при проведении вскрытия) и его исследования под микроскопом. В таком случае могут быть видны характерная потеря нервных клеток, нейрофибриллярные клубки и нейритические бляшки, содержащие бета-амилоид, по всему объему головного мозга, особенно в области височной доли, задействованной в формировании новых воспоминаний.
Лечение болезни Альцгеймера
Меры безопасности и меры поддерживающего характера
Лекарственные препараты, которые могут улучшать психическую функцию
Лечение болезни Альцгеймера предусматривает общие меры для обеспечения безопасности и поддержки, как и при всех типах деменции. Кроме того, в течение некоторого времени могут помогать определенные лекарственные препараты. Пациент с болезнью Альцгеймера, члены его семьи, другие лица, осуществляющие уход, а также участвующие работники здравоохранения должны вместе обсудить и решить, какая стратегия является наилучшей для данного пациента.
Проводится лечение боли и любых других нарушений или проблем со здоровьем (например, инфекции мочевыводящих путей или запора). Такое лечение способствует сохранению функций у пациентов с деменцией.
Меры безопасности и меры поддерживающего характера
Чрезвычайно полезным может быть создание безопасного и благоприятного окружения.
В целом окружающая обстановка должна быть яркой, радостной, безопасной и стабильной, а также должна быть организована так, чтобы помочь пациенту ориентироваться. Полезной является некоторая стимуляция, например, радио или телевизор, однако необходимо избегать избыточного стимулирования.
Система и установленный порядок помогают пациентам с болезнью Альцгеймера оставаться ориентированными и дают им ощущение безопасности и стабильности. Любые изменения в окружающей обстановке, установленном порядке или смена лиц, ухаживающих за пациентом, должны объясняться пациенту простым и ясным языком.
Ежедневный распорядок дел, например, умывание, прием пищи или сон, помогает пациентам с болезнью Альцгеймера вспоминать о них. Распорядок действий перед отходом ко сну помогает им лучше спать.
Виды деятельности, выполняемые по графику в определенное время, помогают пациенту почувствовать самостоятельность и востребованность путем направления внимания на приятные или полезные дела. Такая деятельность должна включать физическую и психическую деятельность. Виды деятельности следует разбивать на небольшие части или упрощать по мере развития деменции.
Лекарственные препараты
Ингибиторы холинэстеразы донепезил, галантамин и ривастигмин повышают уровень ацетилхолина в головном мозге. (Ацетилхолин — это нейромедиатор, участвующий в процессах запоминания, обучения и концентрации внимания). У людей с болезнью Альцгеймера его уровень может быть низким. Такие лекарственные препараты могут временно улучшают психические функции, в том числе память, но не замедляют прогрессирование болезни. Эти лекарственные препараты помогают лишь некоторым пациентам с болезнью Альцгеймера. У таких пациентов лекарственные препараты могут эффективно повернуть время вспять на 6–9 месяцев. Эти лекарственные препараты наиболее эффективны у пациентов с легкой или среднетяжелой болезнью. Наиболее распространенные побочные эффекты включают тошноту, рвоту, потерю массы тела, а также боль в животе или спазмы.
Мемантин помогает облегчить симптомы при умеренной или тяжелой болезни Альцгеймера. Мемантин может применяться совместно с ингибитором холинэстеразы.
Адуканумаб — это новый препарат, который может использоваться для лечения болезни Альцгеймера. Его вводят под кожу один раз в месяц. Адуканумаб представляет собой моноклональное антитело, мишенью которого является бета-амилоид (аномальный белок), который накапливается в головном мозге людей с болезнью Альцгеймера. Исследования показали, что адуканумаб может уменьшать количество бета-амилоидных бляшек в головном мозге. Таким образом, некоторые эксперты предсказывают, что адуканумаб может в конечном итоге замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера. Однако, по мнению других, необходимо больше доказательств того, что адуканумаб ослабляет симптомы и замедляет прогрессирование болезни Альцгеймера.
Кроме того, у адуканумаба имеются побочные эффекты. Он может вызывать отек и кровотечение в головном мозге, обнаруживаемые методом магнитно-резонансной томографии (МРТ). У большинства людей эти аномалии невелики и не вызывают симптомов, но у некоторых людей наблюдаются тяжелые симптомы, включая спутанность сознания, дезориентацию, затруднения при ходьбе, потерю равновесия, размытое зрение, головные боли, тошноту и падения.
Исследователи продолжают изучать другие лекарственные препараты, которые могут предотвратить или замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера. Проводились исследования терапии эстрогенами у женщин, нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП, например, ибупрофен или напроксен) и препаратами гинкго билоба. Но последовательная эффективность ни одного из этих препаратов пока не подтвердилась. Более того, эстроген, по-видимому, приносит больше вреда, чем пользы.
Витамин Е — это антиоксидант, который теоретически может способствовать защите нервных клеток от повреждения или содействовать их лучшему функционированию. Неясно, действительно ли витамин Е является полезным.
До начала приема любой пищевой добавки следует проконсультироваться с врачом и обсудить риски и пользу.
Забота о лицах, осуществляющих уход
Уход за пациентами с болезнью Альцгеймера является стрессовым и требует полной отдачи сил, и лица, осуществляющие уход, могут впадать в депрессию и крайне уставать, часто забывая о своем собственном психическом и физическом состоянии. В помощь лицам, осуществляющим уход, полезно выполнение следующих мер:
Научиться эффективно удовлетворять нужды пациентов с болезнью Альцгеймера, а также тому, чего можно ожидать от таких пациентов. Лица, осуществляющие уход, могут получить такую информацию у медсестер, социальных работников и в организациях, а также из публикаций и материалов в сети Интернет.
В случае необходимости нужно обращаться за помощью: Лица, осуществляющие уход, могут поговорить с социальными работниками (в том числе при местной территориальной больнице) о соответствующих источниках помощи, таких как программы дневной помощи, визиты медсестер на дому, помощь в ведении домашнего хозяйства в течение неполного или полного дня, а также помощь с проживанием. Могут также помочь консультации и группы поддержки.
Забота о себе: Сиделкам необходимо помнить о необходимости заботиться о самих себе. Им не следует забрасывать общение с друзьями, а также любимые занятия и другую деятельность.
Забота о сиделках
Уход за пациентами с деменцией является стрессовым и требует полной отдачи сил, а лица, ухаживающие за пациентом, могут впадать в депрессию и крайне уставать, часто забывая о своем собственном психическом и физическом состоянии.
В помощь лицам, осуществляющим уход, полезно выполнение следующих мер:
Долгосрочный уход
Поскольку болезнь Альцгеймера прогрессирует, необходимо планирование на будущее. Задолго до того, как пациенту с болезнью Альцгеймера понадобится переезд в более структурированное и вспомогательное место проживания, члены семьи должны запланировать такой переезд, а также оценить варианты долгосрочного ухода. В таком планировании обычно учитывают работу врача, социального работника, медсестер и юриста, но главную ответственность несут члены семьи.
При принятии решения о помещении пациента с болезнью Альцгеймера в более вспомогательное место проживания нужно взвесить желание обеспечить безопасность пациента и желание как можно дольше сохранять самостоятельность пациента.
Некоторые учреждения долгосрочного ухода специализируются в уходе за пациентами с болезнью Альцгеймера. Персонал специально обучен для понимания того, как пациенты с болезнью Альцгеймера рассуждают и действуют, и как на это следует реагировать. В таких учреждениях существует распорядок, обеспечивающий безопасность пациентов и предоставляющий пациентам возможность участия в видах деятельности, которые помогают им почувствовать полезность и занятость. В большинстве учреждений применяются соответствующие меры безопасности. Важно найти учреждение с соответствующими мерами безопасности.
Вопросы, связанные с окончанием жизни
До того, как пациент с болезнью Альцгеймера станет недееспособным, необходимо принять решения о медицинском уходе, а также привести в порядок финансовые и юридические вопросы. Такие распоряжения называются предварительными медицинскими указаниями. Пациент должен назначить юридически уполномоченного представителя для принятия решений в отношении лечения по поручению пациента (доверенность на принятие решений о лечении). Пациент должен обсудить свои желания в отношении медицинского обслуживания с этим лицом и со своим врачом (см. Правовые и этические аспекты). Такие вопросы лучше всего обсудить со всеми участвующими сторонами заблаговременно, до того, как принятие решения станет неизбежным.
По мере ухудшения болезни Альцгеймера лечение обычно направлено на поддержание комфортного состояния пациента, а не на попытки продления жизни.
Профилактика болезни Альцгеймера
Результаты некоторых предварительных исследований указывают на определенные меры, которые могут помочь в профилактике болезни Альцгеймера:
Поддержка умственной активности: Пациентам рекомендуют и далее заниматься интеллектуальной деятельностью, например, осваивать новые навыки, решать кроссворды и читать газеты. Такие виды деятельности могут способствовать росту новых соединений (синапсов) между нервными клетками и, таким образом, помогают приостанавливать развитие деменции.
Занимайтесь физическими упражнениями: Занятия физическими упражнениями способствуют лучшему функционированию сердца, а также, по неясным причинам, лучшему функционированию головного мозга.
Контроль артериального давления: Высокое артериальное давление может повреждать кровеносные сосуды, несущие кровь в головной мозг, и, таким образом, уменьшать поставку кислорода в головной мозг, возможно, нарушая соединения между нервными клетками.
Контроль уровеня сахара в крови: Высокий уровень сахара в крови повышает риск развития преддиабета (уровень глюкозы в крови слишком высок, чтобы считаться нормальным, но недостаточно высок, чтобы считаться диабетом) и диабета, который повышает риск развития болезни Альцгеймера.
Контроль уровня холестерина: Существуют некоторые свидетельства того, что высокий уровень холестерина может быть связан с развитием болезни Альцгеймера. Таким образом, может быть полезен режим питания с низким содержанием насыщенных жиров, а также, при необходимости, прием лекарственных препаратов (например, статинов) для снижения уровня холестерина и других жиров (липидов) в организме.
Употребление алкоголя в умеренных количествах: В умеренных количествах (не более 3 порций спиртного в день) алкоголь может способствовать снижению уровня холестерина и поддержанию кровотока. Алкоголь может даже помогать мышлению и памяти, стимулируя высвобождение ацетилхолина, а также вызывая другие изменения в нервных клетках головного мозга. Тем не менее, не существует убедительных доказательств, что тем, кто не употребляет алкоголь, следует начать его употребление для профилактики болезни Альцгеймера. После начала развития деменции лучшим выбором является полный отказ от употребления алкоголя, поскольку алкоголь усугубляет симптомы деменции.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Ассоциация по борьбе с болезнью Альцгеймера (Alzheimer’s Association): информация о болезни Альцгеймера, включая статистику, причины, факторы риска и симптомы. Также ресурсы для поддержки, включая информацию о ежедневном уходе за людьми с болезнью Альцгеймера, помощи лицам, осуществляющим уход, и о группах поддержки.
Общество помощи лицам с болезнью Альцгеймера: руководство по деменции (включая пять важных моментов, о которых следует знать), руководство для лиц, осуществляющих уход, а также информация о типах деменции, симптомах, диагностике, методах лечения, факторах риска и профилактике.
Информационная страница по болезни Альцгеймера Национального института неврологических расстройств и инсульта : информация о лечении, прогнозе и доступных клинических исследованиях, а также ссылки на другие организации, специализирующиеся на болезни Альцгеймера.