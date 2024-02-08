Цервикальная дистония характеризуется длительными (постоянными), непроизвольными сокращениями (спазмами) или периодическими, перемежающимися сокращениями мышц шеи, которые приводят к искривлению шеи в разные стороны.
Причина цервикальной дистонии обычно неизвестна.
Диагностика основана на симптомах и результатах физикального обследования.
Сначала делают инъекции ботулотоксина, в случае их неэффективности могут назначить лекарственные препараты, принимаемые внутрь.
Физиотерапия может помочь облегчить некоторые симптомы.
(См. также Общие сведения о двигательных нарушениях).
Дистония может также возникать в мышцах за пределами шеи.
При цервикальной дистонии сокращение мышц шеи приводит к тому, что шея поворачивается со своего обычного положения. Цервикальная дистония является наиболее распространенной дистонией.
Шея может двигаться в одном или более направлений:
Вращаться (кривошея)
Наклоняться в сторону (латероколлис)
Наклоняться вперед (антероколлис)
Наклоняться назад (ретроколлис)
Одна из форм (называемая цервикальной дистонией зрелого возраста) возникает в зрелом возрасте. Поскольку она приводит к скручиванию шеи, ее иногда называют спастической кривошеей (на латыни «torti» означает скручивание, а «коллис» — шея). Это наиболее распространенная форма цервикальной дистонии. Обычно причина остается неизвестной, однако у некоторых людей спастическую кривошею вызывает генетическая мутация. Стресс и эмоциональные проблемы могут вызвать обострение спастической кривошеи.
Цервикальная дистония может
присутствовать при рождении;
возникать позже вследствие разных неврологических расстройств;
возникать в результате применения лекарственных препаратов, которые блокируют дофамин (таких как галоперидол и другие нейролептики).
Считается, что в редких случаях этому способствуют эмоциональные нарушения.
Симптомы цервикальной дистонии
Симптомы цервикальной дистонии могут возникнуть в любом возрасте, но обычно они проявляются в возрасте от 20 до 60 лет, чаще всего в возрасте 30–50 лет.
Симптомы развиваются постепенно. В редких случаях они начинаются внезапно и быстро прогрессируют.
Иногда симптомы начинаются с движений головой из стороны в сторону, как мы обычно качаем головой, когда говорим нет. Некоторые мышцы шеи могут сокращаться и оставаться сокращенными, либо они сокращения могут возникать и проходить (быть преходящими), вызывая скручивание шеи. Сокращения могут быть болезненными. Голова может быть повернута в одну сторону или смещена вперед или назад. Иногда одно плечо приподнято.
Во время сна мышечные спазмы прекращаются.
Симптомы могут варьироваться от легких до тяжелых. Обычно спазмы медленно усиливаются в течение 1–5 лет, затем наступает стабилизация. У приблизительно 10–15 % больных они исчезают или существенно уменьшаются сами по себе в течение 5 лет после возникновения симптомов. Обычно исчезают спазмы легкой степени тяжести, которые возникли в молодом возрасте. Тем не менее, у этих людей спазмы могут возвращаться. Спазмы могут сохраняться в течение всей жизни, ограничивая движения и вызывая постоянный наклон головы, изгиб шеи и неестественное положение плеч.
Диагностика цервикальной дистонии
Обследование врачом;
Диагностика цервикальной дистонии основана на симптомах и результатах неврологического обследования.
Лечение цервикальной дистонии
Методы физиотерапии
Инъекции ботулотоксина
Иногда лекарственные препараты для приема внутрь
Иногда определенные физические упражнения (такие как физиотерапия) могут помочь временно облегчить спазмы. Физиотерапия может помочь улучшить гибкость. Физиотерапевты также могут помочь больным понять, какие движения усиливают спазмы, а какие облегчают их. Некоторым больным может помочь биологическая обратная связь (использование техник релаксации для контроля бессознательных процессов организма, таких как частота сердечных сокращений и напряжение мышц) или массаж.
Люди могут использовать определенные уловки, которые помогают быстро уменьшить спазмы. К таким уловкам относятся легкое касание подбородка, щеки, верхней части лица или задней поверхности головы. Такие уловки обычно более эффективны, если их выполнять на стороне, противоположной спазму.
Если отмечается связь с эмоциональными нарушениями, лечение лучше проводить группой врачей, в состав которой входит психиатр, психолог и невропатолог.
Лекарственные препараты
Приблизительно у 70 % больных, страдающих цервикальной дистонией, инъекции ботулотоксина в пораженные мышцы могут облегчить болезненные спазмы на 1–4 месяца и дать возможность голове вернуться в более нормальное положение. Однако для постоянного облегчения симптомов инъекции следует повторять каждые 3–4 месяца, поскольку эффективность ботулотоксина со временем снижается. У некоторых людей, которые получают повторные инъекции ботулинического токсина, организм вырабатывает антитела, инактивирующие токсин. Если пораженные мышцы очень маленькие или находятся глубоко, может проводиться электромиография (стимуляция мышц и регистрация электрической активности), чтобы определить мышцы, в которые необходимо вводить препарат.
Могут помочь некоторые лекарственные препараты, принимаемые внутрь, но они контролируют спазмы всего лишь у 25–33 % людей. К этим лекарственным препаратам относятся:
Антихолинергические препараты, такие как тригексифенидил
Бензодиазепины (седативные препараты), в частности клоназепам
Баклофен (мышечный релаксант)
Карбамазепин (противосудорожный препарат)
Антихолинергические препараты могут уменьшать спазмы. Однако эти лекарственные препараты также могут иметь побочные эффекты, такие как спутанность сознания, сонливость, сухость во рту, нечеткое зрение, головокружение, запоры, затрудненное мочеиспускание и утрата контроля над функцией мочевого пузыря. Эти побочные эффекты неприятны, особенно у пожилых людей. Поэтому применение таких препаратов может быть ограничено.
Все эти лекарственные препараты вначале назначают в низких дозах. Дозы должны повышаться до тех пор, пока не будет достигнут контроль симптомов или не возникнут непереносимые побочные эффекты. Вероятность возникновения побочных эффектов этих лекарственных препаратов особенно высока у пожилых людей.
Хирургическое вмешательство
У людей, страдающих цервикальной дистонией, роль хирургического вмешательства, затрагивающего области за пределами головного мозга, является спорной. Например, в ходе одной из таких процедур происходит разрез нервов пораженных мышц. В результате нервы больше не могут стимулировать сокращение мышц. Однако после этой процедуры мышцы необратимо ослабляются или их может парализовать. Если операцию проводит квалифицированный хирург, польза перевешивает потенциальные осложнения.
Если симптомы тяжелые и все обычные методы лечения были неэффективными, может проводиться глубокая стимуляция головного мозга. Во время данной процедуры крошечные электроды хирургическим путем имплантируют в область базальных ганглиев (скопление нервных клеток, которые помогают инициировать и сглаживать произвольные движения мышц). Электроды посылают небольшие электрические импульсы в вызывающие цервикальную дистонию определенные участки базальных ганглиев, и это способствует уменьшению симптомов.