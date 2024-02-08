Цервикальная дистония характеризуется длительными (постоянными), непроизвольными сокращениями (спазмами) или периодическими, перемежающимися сокращениями мышц шеи, которые приводят к искривлению шеи в разные стороны.

Причина цервикальной дистонии обычно неизвестна.

Диагностика основана на симптомах и результатах физикального обследования.

Сначала делают инъекции ботулотоксина, в случае их неэффективности могут назначить лекарственные препараты, принимаемые внутрь.

Физиотерапия может помочь облегчить некоторые симптомы.

(См. также Общие сведения о двигательных нарушениях).

Дистония может также возникать в мышцах за пределами шеи.

При цервикальной дистонии сокращение мышц шеи приводит к тому, что шея поворачивается со своего обычного положения. Цервикальная дистония является наиболее распространенной дистонией.

Шея может двигаться в одном или более направлений:

Вращаться (кривошея)

Наклоняться в сторону (латероколлис)

Наклоняться вперед (антероколлис)

Наклоняться назад (ретроколлис)

Одна из форм (называемая цервикальной дистонией зрелого возраста) возникает в зрелом возрасте. Поскольку она приводит к скручиванию шеи, ее иногда называют спастической кривошеей (на латыни «torti» означает скручивание, а «коллис» — шея). Это наиболее распространенная форма цервикальной дистонии. Обычно причина остается неизвестной, однако у некоторых людей спастическую кривошею вызывает генетическая мутация. Стресс и эмоциональные проблемы могут вызвать обострение спастической кривошеи.

Цервикальная дистония может

присутствовать при рождении;

возникать позже вследствие разных неврологических расстройств;

возникать в результате применения лекарственных препаратов, которые блокируют дофамин (таких как галоперидол и другие нейролептики).

Считается, что в редких случаях этому способствуют эмоциональные нарушения.

Симптомы цервикальной дистонии Симптомы цервикальной дистонии могут возникнуть в любом возрасте, но обычно они проявляются в возрасте от 20 до 60 лет, чаще всего в возрасте 30–50 лет. Симптомы развиваются постепенно. В редких случаях они начинаются внезапно и быстро прогрессируют. Иногда симптомы начинаются с движений головой из стороны в сторону, как мы обычно качаем головой, когда говорим нет. Некоторые мышцы шеи могут сокращаться и оставаться сокращенными, либо они сокращения могут возникать и проходить (быть преходящими), вызывая скручивание шеи. Сокращения могут быть болезненными. Голова может быть повернута в одну сторону или смещена вперед или назад. Иногда одно плечо приподнято. Во время сна мышечные спазмы прекращаются. Симптомы могут варьироваться от легких до тяжелых. Обычно спазмы медленно усиливаются в течение 1–5 лет, затем наступает стабилизация. У приблизительно 10–15 % больных они исчезают или существенно уменьшаются сами по себе в течение 5 лет после возникновения симптомов. Обычно исчезают спазмы легкой степени тяжести, которые возникли в молодом возрасте. Тем не менее, у этих людей спазмы могут возвращаться. Спазмы могут сохраняться в течение всей жизни, ограничивая движения и вызывая постоянный наклон головы, изгиб шеи и неестественное положение плеч.

Диагностика цервикальной дистонии Обследование врачом; Диагностика цервикальной дистонии основана на симптомах и результатах неврологического обследования.