Болезнь Паркинсона (БП)

Традиционно леводопа, назначаемая вместе с карбидопой, является первым лекарственным препаратом, используемым для лечения болезни Паркинсона. Эти принимаемые внутрь лекарственные препараты являются основным лечением при болезни Паркинсона.

Но длительный прием леводопы может вызвать побочные эффекты и снижение эффективности. Поэтому некоторые эксперты рекомендуют сначала использовать другие лекарственные препараты и отсрочить назначение леводопы. Однако существующие данные указывают, что возникновение побочных эффектов и снижение эффективности после длительного приема, вероятно, возникают в связи с обострением болезни Паркинсона и не обусловлены временем начала приема лекарственного препарата. Тем не менее, поскольку эффективность леводопы может уменьшиться после нескольких лет приема, врачи могут назначить другой лекарственный препарат пациентам младше 60 лет, которые будут принимать лекарственные препараты для лечения болезни Паркинсона в течение многих лет. Другие лекарственные препараты, которые можно использовать, включают амантадин и агонисты дофаминовых рецепторов (лекарственные препараты, которые действуют подобно дофамину, стимулируя аналогичные рецепторы на клетках головного мозга). Эти лекарственные препараты используют в связи с уменьшением выработки дофамина при болезни Паркинсона.

Леводопа снижает скованность мышц, улучшает способность совершать движения и значительно уменьшает тремор. Прием леводопы значительно улучшает состояние пациентов, страдающих болезнью Паркинсона. Этот лекарственный препарат позволяет людям со слабо выраженным заболеванием вернуться к практически нормальной жизни и возвращает прикованным к постели больным способность ходить.

Леводопа редко помогает пациентам с другими заболеваниями, которые могут вызвать симптомы, подобные проявлениям болезни Паркинсона (паркинсонизм), например, множественная системная атрофия и прогрессирующий надъядерный паралич.

Леводопа является предшественником дофамина. Это значит, что в организме это лекарство превращается в дофамин. Превращение происходит в базальных ганглиях, где леводопа компенсирует недостаток дофамина, вызванный болезнью Паркинсона. Однако еще до того, как леводопа попадает в головной мозг, часть препарата превращается в дофамин в кишечнике и в крови. Наличие дофамина в кишечнике и крови увеличивает риск побочных эффектов, таких как рвота, ортостатическая гипотензия и приливы крови. Карбидопу назначают в сочетании с леводопой, чтобы предотвратить превращение леводопы в дофамин до того, как она достигнет базальных ганглиев. Вследствие этого возникает меньше побочных эффектов, и больше дофамина достигает головного мозга.

Для лечения побочных эффектов леводопы (и других противопаркинсонических препаратов), таких как тошнота, рвота и ортостатическая гипотензия, может использоваться домперидон. Домперидон, как и карбидопа, снижает количество леводопы, которое превращается в дофамин в кишечнике и сердечно-сосудистой системе (сердце и кровеносных сосудах), где леводопа повышает риск появления побочных эффектов. Домперидон не доступен в Соединенных Штатах Америки.

Каждому больному врач подбирает оптимальную дозу леводопы, которая обеспечивала бы наиболее удовлетворительный контроль заболевания при наименьшей выраженности побочных эффектов, которые могут ограничить количество принимаемой леводопы. К таким побочным эффектам относятся:

Тошнота

рвота;

Предобморочное состояние

Непроизвольные движения (рта, лица и конечностей), которые называются дискинезиями

Ночные кошмары

Галлюцинации и паранойя (психотические симптомы)

Изменения артериального давления

спутанность сознания;

Обсессивное или компульсивное поведение или трудности с контролем порывов, например, приводящее к непреодолимому пристрастию к азартным играм или неконтролируемым расходам

Иногда леводопа необходима для поддержания подвижности, даже если она вызывает галлюцинации, паранойю или спутанность сознания. В таких случаях для уменьшения этих побочных эффектов используются некоторые нейролептики (такие как кветиапин, клозапин или примавансерин).

Более чем у половины больных, принимавших леводопу в течение 5 или более лет, ответ на лечение леводопой быстро меняется от хорошего до нулевого и обратно; это явление называется «феномен включения-выключения». Достаточно хорошая подвижность может в течение нескольких секунд сменяться тяжелыми нарушениями и неподвижностью. Периоды подвижности после приема каждой дозы становятся короче, и симптомы могут возникать еще до приема следующей запланированной дозы — эффекты «выключения». Также симптомы могут сопровождаться непроизвольными движениями в связи с приемом леводопы, в том числе извивающимися движениями и гиперактивностью. Для уменьшения на некоторое время эффектов «выключения» можно использовать одно из перечисленного ниже:

более частый прием более низких доз;

переход на форму леводопы с более медленным поступлением в кровь (препарат с контролируемым высвобождением);

добавление агониста дофамина или амантадина.

Тем не менее, через 15–20 лет лечения устранять эффекты «выключения» становится затруднительно. В это время может быть предложена операция.

Лекарственная форма леводопы/карбидопы (доступная в Европе) может вводиться с помощью насоса, подсоединенного к зонду для искусственного питания, который введен в тонкий кишечник. Насос доставляет леводопу непрерывно, таким образом поддерживая уровень лекарственного препарата примерно на одном уровне и уменьшая вероятность появления побочных эффектов. Эту лекарственную форму изучают в качестве препарата для лечения пациентов с тяжелыми симптомами, которые не облегчаются лекарственными препаратами, и которых нельзя лечить с помощью хирургического вмешательства на головном мозге. Данная лекарственная форма, по-видимому, существенно уменьшает время «выключения» и улучшает качество жизни.