Оценка боли

Для оценки состояния врачи расспрашивают пациента об истории и характеристиках боли, а также о ее влиянии на жизнедеятельность больного. Ответы пациента помогают установить причину и разработать стратегию лечения. Вопросы могут включать:

Где вы испытываете боль?

Каков характер боли (например, острая, тупая, спастическая)?

Когда началась боль? Случались ли какие-либо травмы?

Как боль началась? Началась ли боль внезапно или усиливалась постепенно?

Присутствует ли боль постоянно, или приходит и уходит?

Возникает ли боль предсказуемо после определенных действий (например, приема пищи или физического напряжения) или при определенных положениях тела? Что еще усиливает боль?

Можно ли облегчать боль какими-либо действиями?

Влияет ли боль на способность выполнять повседневные действия или общаться с другими людьми? Влияет ли боль на сон, аппетит и функцию кишечника и мочевого пузыря? Если влияет, то как?

Влияет ли боль на настроение и самочувствие? Сопровождается ли боль чувством депрессии или тревоги?

Для оценки степени тяжести боли иногда используется шкала от 0 (боли нет) до 10 (сильная боль), или пациента просят классифицировать боль как слабую, умеренную, сильную или невыносимую. Для определения тяжести боли у детей и у пациентов с проблемами в общении (например, вследствие инсульта) используется серия нарисованных лиц с выражениями от улыбающегося до нахмуренного и плачущего.

Шкала для оценки боли: Насколько сильна боль?

Врачи всегда стараются установить, является ли причиной боли физическое расстройство. Многие хронические заболевания (например, рак, артрит, серповидноклеточная анемия и воспалительное заболевание кишечника) вызывают боль, что также происходит при острых нарушениях (например, ранах, ожогах, разрывах мышц, переломах костей, растянутых связках, аппендиците, камнях в почках и инфаркте миокарда).

Врачи используют специальные технические приемы для обнаружения источников боли. Врачи двигают руками и ногами пациента в обычном диапазоне движений, чтобы проверить, не вызывают ли такие движения боль. Травма, повторяющийся стресс, хроническая боль и другие нарушения могут приводить к тому, что определенные участки тела (называемые триггерными областями) становятся сверхчувствительными. Врачи прикасаются к различным точкам, чтобы определить, не являются ли они триггерными областями боли. Для проверки потери чувствительности или появления необычных ощущений к коже прикасаются различными предметами (например, тупым ключом и острой булавкой).

Врачи также принимают во внимание проблемы эмоционального или психического здоровья. Психические расстройства (например, депрессия и тревожность) могут усугублять боль. Поскольку депрессия и тревога могут развиваться в результате хронической боли, отличить причину от следствия бывает трудно. Иногда у людей с болью есть признаки психологических расстройств, однако отсутствуют признаки нарушения, которое могло бы объяснить боль и степень ее тяжести. Такая боль называется психогенной или психофизиологической болью.

Психологическое обследование также может включать вопросы о других ключевых факторах, таких как нежелательный детский опыт (обычно называемый НДО), анамнез травм, ожидания от лечения, текущие жизненные стрессоры, а также имеющиеся в настоящее время расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, или наличие их в анамнезе. При рассмотрении этих факторов врачи тщательно учитывают культурные нормы и установки, существующие в жизни человека.

Врачи спрашивают, какие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) и другие методы лечения использовал пациент для лечения боли, а также были ли они эффективными. При подозрении на злоупотребление опиоидами или другими веществами требуется дальнейшее обследование.