Оценка боли

Для оценки состояния врачи расспрашивают пациента об истории и характеристиках боли, а также о ее влиянии на жизнедеятельность больного. Ответы пациента помогают установить причину и разработать стратегию лечения. Вопросы могут включать:
Где вы испытываете боль?
Каков характер боли (например, острая, тупая, спастическая)?
Когда началась боль? Случались ли какие-либо травмы?
Как боль началась? Началась ли боль внезапно или усиливалась постепенно?
Присутствует ли боль постоянно, или приходит и уходит?
Возникает ли боль предсказуемо после определенных действий (например, приема пищи или физического напряжения) или при определенных положениях тела? Что еще усиливает боль?
Можно ли облегчать боль какими-либо действиями?
Влияет ли боль на способность выполнять повседневные действия или общаться с другими людьми? Влияет ли боль на сон, аппетит и функцию кишечника и мочевого пузыря? Если влияет, то как?
Влияет ли боль на настроение и самочувствие? Сопровождается ли боль чувством депрессии или тревоги?
Для оценки степени тяжести боли иногда используется шкала от 0 (боли нет) до 10 (сильная боль), или пациента просят классифицировать боль как слабую, умеренную, сильную или невыносимую. Для определения тяжести боли у детей и у пациентов с проблемами в общении (например, вследствие инсульта) используется серия нарисованных лиц с выражениями от улыбающегося до нахмуренного и плачущего.
Шкала для оценки боли: Насколько сильна боль?
Поскольку силу боли трудно передать, врачи часто используют шкалу боли для определения степени ее тяжести.
Врачи всегда стараются установить, является ли причиной боли физическое расстройство. Многие хронические заболевания (например, рак, артрит, серповидноклеточная анемия и воспалительное заболевание кишечника) вызывают боль, что также происходит при острых нарушениях (например, ранах, ожогах, разрывах мышц, переломах костей, растянутых связках, аппендиците, камнях в почках и инфаркте миокарда).
Врачи используют специальные технические приемы для обнаружения источников боли. Врачи двигают руками и ногами пациента в обычном диапазоне движений, чтобы проверить, не вызывают ли такие движения боль. Травма, повторяющийся стресс, хроническая боль и другие нарушения могут приводить к тому, что определенные участки тела (называемые триггерными областями) становятся сверхчувствительными. Врачи прикасаются к различным точкам, чтобы определить, не являются ли они триггерными областями боли. Для проверки потери чувствительности или появления необычных ощущений к коже прикасаются различными предметами (например, тупым ключом и острой булавкой).
Врачи также принимают во внимание проблемы эмоционального или психического здоровья. Психические расстройства (например, депрессия и тревожность) могут усугублять боль. Поскольку депрессия и тревога могут развиваться в результате хронической боли, отличить причину от следствия бывает трудно. Иногда у людей с болью есть признаки психологических расстройств, однако отсутствуют признаки нарушения, которое могло бы объяснить боль и степень ее тяжести. Такая боль называется психогенной или психофизиологической болью.
Психологическое обследование также может включать вопросы о других ключевых факторах, таких как нежелательный детский опыт (обычно называемый НДО), анамнез травм, ожидания от лечения, текущие жизненные стрессоры, а также имеющиеся в настоящее время расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, или наличие их в анамнезе. При рассмотрении этих факторов врачи тщательно учитывают культурные нормы и установки, существующие в жизни человека.
Врачи спрашивают, какие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) и другие методы лечения использовал пациент для лечения боли, а также были ли они эффективными. При подозрении на злоупотребление опиоидами или другими веществами требуется дальнейшее обследование.
Хроническая боль
У людей с хронической болью, в дополнение к определению вероятной причины и уровня боли, врач проведет более подробное обследование с целью:
выявления любых других физических или психологических состояний, которые могут усугубить боль;
выяснения, что для пациента означает боль;
понимания влияния боли на все области жизни человека, включая работу, общение с другими людьми и отдых, а также на уровень повседневного функционирования;
изучения методов лечения, которые уже были опробованы, и других методов лечения, которые, по мнению пациента, могут ему помочь.
При оценке уровня функционирования человека и влияния боли на функционирование врач будет уделять особое внимание повседневной деятельности (например, одеванию, купанию), работе, хобби и личным отношениям (включая сексуальные). Врач будет неоднократно оценивать эти функциональные уровни для отслеживания прогресса пациента на протяжении всего лечения.
Вся эта информация позволяет врачу быстро понять опасения пациента и обеспечить более успешный результат лечения.
При необходимости врач может помочь человеку связаться со службами поддержки, которые помогут ему справиться с проблемами образа жизни и психологическими проблемами, связанными с болью, а также с любыми сопутствующими финансовыми или юридическими вопросами (например, подача заявления на пособие по инвалидности или подача отчетов о несчастных случаях).