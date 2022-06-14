Причиной невропатической боли является повреждение или дисфункция нервов, спинного мозга и головного мозга.
(См. также Общие сведения о боли).
Невропатическая боль может возникнуть вследствие:
сдавления нерва, например, опухолью или при разрыве диска в позвоночнике (который вызывает боль в пояснице и/или боль, иррадиирующую вниз по ноге), либо давления на нерв запястья (которое вызывает синдром запястного канала);
повреждения нерва, которое может возникать при заболеваниях, поражающих нервы (таких как сахарный диабет, опоясывающий лишай);
нарушения или прерывания процесса передачи болевых сигналов головным и спинным мозгом.
Обработка болевых сигналов при фантомной боли в конечностях, постгерпетической невралгии (боль после опоясывающего лишая) и комплексном региональном болевом синдроме происходит неправильно.
Невропатическая боль может также возникать после хирургического вмешательства, например, после удаления молочной железы (мастэктомия) или операции на легком (торакотомия).
Невропатическая боль может способствовать появлению тревоги и/или депрессии. Кроме того, при тревоге и депрессии боль может ухудшаться.
Симптомы невропатической боли
Невропатическая боль может ощущаться в виде жжения или покалывания, или в виде гиперчувствительности при касании или холоде. Чрезмерная чувствительность к прикосновению называется аллодинией. Даже легкое прикосновение может вызвать боль.
Иногда невропатическая боль бывает глубокой и ноющей.
В случае болезненности во время движения люди могут избегать движений в болезненной части тела. В таких случаях мышцы, контролирующие эту болезненную часть тела, могут уменьшаться в размерах, что может привести к более выраженному ограничению движения.
Люди продолжают ощущать боль после исчезновения причины вследствие изменений в структурах нервной системы, что делает эти структуры более чувствительными к боли.
Диагностика невропатической боли
Обследование врачом;
Врачи устанавливают диагноз невропатической боли на основании следующего:
Симптомы
вероятности повреждения нерва;
результатов осмотра.
В зависимости от симптомов врачи могут выполнить обследования на предмет наличия расстройств, которые могут вызывать боль. Исследования могут включать магнитно-резонансную томографию (МРТ), исследования нервной проводимости, электромиографию и анализы крови. Исследования нервной проводимости и ЭМГ помогают врачам определить, является ли боль результатом проблемы с мышцами или нервами, а также помогает им определить местонахождение повреждения или нарушения функции.
Лечение невропатической боли
Препараты (например, обезболивающие препараты, антидепрессанты и противосудорожные средства)
Физиотерапия и/или трудотерапия
Хирургическое вмешательство в случае необходимости
Стимуляция спинного мозга или нервов
Блокада нерва
Понимание сути невропатической боли, а также знание, чего можно ожидать, часто помогает людям чувствовать больший контроль над болью и улучшает их способность справляться с ней.
Лечение невропатической боли может отличаться в зависимости от конкретного расстройства, которое ее вызвало. Например, если причиной является сахарный диабет, улучшение контроля уровней сахара в крови может способствовать замедлению прогрессирования повреждения нервов, которое вызывает боль.
Часто лечение невропатической боли начинается с назначения лекарственных препаратов. Лекарственные препараты помогают уменьшить боль, делая ее менее изнуряющей и агрессивной, но полностью избавиться от боли с помощью лекарственных препаратов зачастую бывает трудно.
Помимо лекарств в качестве лечения применяется физиотерапия, электростимуляция нервов или спинного мозга, блокада нервов и иногда хирургическое вмешательство.
Психологические факторы, которые могут способствовать появлению боли, такие как тревожность и депрессия (в случае их наличия), также подлежат лечению с самого начала.
Лекарственные препараты
Для облегчения невропатической боли могут быть назначены обезболивающие препараты (анальгетики).
Обезболивающие средства, используемые для лечения невропатической боли, включают следующие:
Адъювантные анальгетики — это препараты, которые изменяют способ обработки нервами болевых сигналов. Эти препараты могут уменьшать интенсивность боли. Многие адъювантные анальгетики обычно применяются для лечения других проблем (например судорожных припадков или депрессии), однако было обнаружено, что они иногда уменьшают боль, в том числе невропатическую. К таким препаратам относятся антидепрессанты (например амитриптилин, дезипрамин и венлафаксин) и противосудорожные препараты (например габапентин), которые обычно используются для лечения невропатической боли.
Могут быть эффективными препараты, которые наносятся на кожу, (местные препараты), например, крем с капсаицином или пластырь, содержащий лидокаин (местный анестетик).
Опиоидные анальгетики частично облегчают невропатическую боль у некоторых людей, но риск возникновения побочных эффектов обычно выше, чем при применении адъювантных анальгетиков.
Однако препараты часто обеспечивают только частичное уменьшение боли, и обычно это происходит у меньшей половины людей с невропатической болью.
Физиотерапия и трудотерапия
Физиотерапия и трудотерапия помогает людям:
продолжать двигать болезненной частью тела, что является профилактикой уменьшения размеров мышц;
увеличивать или сохранять диапазон движений суставов;
улучшает функцию;
снижает чувствительность пораженного участка к боли.
Другие виды лечения
Если боль вызвана повреждением нерва вследствие его сдавления, может потребоваться хирургическое вмешательство.
При некоторых типах хронической невропатической боли может быть эффективна электростимуляция (с помощью электродов, которые накладываются в области позвоночника или на другие участки тела). При чрескожной электронейростимуляции (ЧЭНС) слабый электрический ток пропускается через электроды, размещенные на поверхности кожи. Аппараты ЧЭНС продаются без рецепта. При использовании этого метода лечения электроды для стимуляции накладывают вокруг болезненного участка.
Стимуляция периферических нервов предполагает введение тонких проводов под кожу для стимуляции отдельного периферического нерва. (Периферические нервы — это нервы, которые находятся за пределами головного и спинного мозга). Провода прикрепляют к небольшому устройству (стимулятору), которое размещают на поверхности кожи. Это лечение особенно эффективно при невропатической боли и действует на болезненный участок более прицельно, чем ЧЭНС. Размещение проводов под кожей является минимально инвазивной амбулаторной процедурой, поскольку требует выполнения лишь небольших разрезов кожи.
Стимуляция спинного мозга может использоваться для облегчения невропатической боли у людей с повреждением нервов после хирургического вмешательства на позвоночнике или с комплексным региональным болевым синдромом. Данное лечение предусматривает имплантацию стимулятора спинного мозга под кожу, обычно в области ягодицы или живота. Как и кардиостимулятор, данное устройство генерирует электрические импульсы. Небольшие провода (электроды), которые выходят из устройства, устанавливают в пространстве, окружающем спинной мозг (эпидуральное пространство). Эти электроды передают импульсы в спинной мозг. Импульсы изменяют способ передачи болевых сигналов в головной мозг и таким образом влияют на характер восприятия неприятных симптомов.
Блокады нервов используются для того, чтобы блокировать нервные пути, которые передают или усиливают болевые сигналы. Блокады нервов могут проводиться у людей с тяжелой, стойкой болью, когда препараты не могут уменьшить боль. Могут использоваться разные методики:
проведение инъекций местного анестетика в область, окружающую нерв, чтобы воспрепятствовать проведению нервом болевых сигналов (врачи часто используют ультразвук, который помогает им определить местонахождение нерва, подлежащего лечению);
проведение инъекций в области, окружающей скопление нервных клеток под названием «ганглий», что способствует регуляции передачи болевых сигналов;
проведение инъекции едкого вещества (например, фенола) в нерв, чтобы его разрушить;
замораживание нерва (криотерапия);
прижигание нерва с помощью радиочастотного зонда.