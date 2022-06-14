Невропатическая боль может ощущаться в виде жжения или покалывания, или в виде гиперчувствительности при касании или холоде. Чрезмерная чувствительность к прикосновению называется аллодинией. Даже легкое прикосновение может вызвать боль.

Иногда невропатическая боль бывает глубокой и ноющей.

В случае болезненности во время движения люди могут избегать движений в болезненной части тела. В таких случаях мышцы, контролирующие эту болезненную часть тела, могут уменьшаться в размерах, что может привести к более выраженному ограничению движения.

Люди продолжают ощущать боль после исчезновения причины вследствие изменений в структурах нервной системы, что делает эти структуры более чувствительными к боли.