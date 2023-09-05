Гипофосфатемия (низкий уровень фосфатов в крови)

Гипофосфатемия характеризуется низким уровнем фосфатов в крови.
(См. также Общие сведения об электролитах и Общие сведения о роли фосфатов в организме.)
Фосфаты — один из электролитов организма, которые являются минералами, переносящими электрический заряд, когда они растворены в жидкостях организма, таких, как кровь, но большая часть фосфатов в организме не заряжена.
Гипофосфатемия может быть
острой;
хронической.
Острая гипофосфатемия
При острой гипофосфатемии уровень фосфатов в крови внезапно падает до опасно низкого уровня. Поскольку организм использует большое количество фосфатов во время выздоровления после определенных заболеваний, острая гипофосфатемия может возникнуть у людей, выздоравливающих после следующих заболеваний:
сильное недостаточное питание (включая голодание);
тяжелые ожоги;
Подобное внезапное падение уровня фосфатов может привести к нарушению сердечного ритма и даже к смерти.
Хроническая гипофосфатемия
При хронической гипофосфатемии уровень фосфатов в крови может снизиться со временем. Хроническая гипофосфатемия обычно возникает в связи с повышенным выведением фосфатов. Причины включают следующие:
Хроническая диарея
Применение диуретиков в течение длительного времени
Применение большого количества антацидов, содержащих алюминий, в течение длительного времени
Применение большого количества теофиллина (для лечения астмы).
Симптомы гипофосфатемии
Диагностика гипофосфатемии
Измерение уровней фосфатов в крови
Диагноз гипофосфатемии ставится, когда анализы крови показывают, что уровень фосфатов в крови низкий. Врачи проводят другие тесты, чтобы выявить причину, если она неясна.
Лечение гипофосфатемии
Увеличение потребления фосфатов
Следует прекратить прием лекарственных препаратов, которые снижают уровень фосфатов.
При слабой гипофосфатемии, которая не вызывает симптомы, рекомендуется пить молоко с низким содержанием жира или обезжиренное молоко, которое содержит большое количество фосфатов. Также можно принимать фосфаты перорально, но обычно подобное лечение вызывает диарею.
При очень тяжелых формах гипофосфатемии или если пациент не может принимать фосфаты внутрь, их вводят через вену (внутривенно).