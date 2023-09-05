Гипофосфатемия (низкий уровень фосфатов в крови)

При острой гипофосфатемии уровень фосфатов в крови внезапно падает до опасно низкого уровня. Поскольку организм использует большое количество фосфатов во время выздоровления после определенных заболеваний, острая гипофосфатемия может возникнуть у людей, выздоравливающих после следующих заболеваний:

Подобное внезапное падение уровня фосфатов может привести к нарушению сердечного ритма и даже к смерти.