Гипонатриемия (низкий уровень натрия в крови)

Гипонатриемия характеризуется низким уровнем натрия в крови.
Низкий уровень натрия возникает вследствие многих причин, включая употребление повышенного количества жидкостей, почечную недостаточность, сердечную недостаточность, цирроз и прием диуретиков.
Симптомы являются результатом дисфункции головного мозга.
Поначалу у пациентов отмечается вялость и дезориентация, в случае обострения гипонатриемии возникают мышечные судороги, и пациенты перестают реагировать.
Диагноз основывается на анализах крови для оценки уровня натрия.
Может помочь ограничение употребления жидкостей и прекращение приема диуретиков, но тяжелая форма гипонатриемии является неотложным состоянием, которое требует приема лекарственных препаратов, внутривенного введения жидкости или двух этих методов.
(См. также Общие сведения об электролитах и Общие сведения о роли натрия в организме.)
Причины гипонатриемии
Гипонатриемия возникает при очень низком уровне натрия в организме по отношению к количеству жидкости. Организм может содержать слишком много, слишком мало или нормальное количество жидкости. Однако в любом случае натрий оказывается разведенным. Например, пациенты с тяжелой рвотой или диареей теряют натрий. Если потеря жидкостей восполняется только водой, натрий становится разведенным.
Заболевания, такие как нарушения со стороны почек (например, гломерулонефрит), и другие заболевания (например, цирроз, и сердечная недостаточность) могут привести к удержанию натрия и жидкости. Часто организм удерживает больше жидкости, чем натрия, что приводит к уменьшению концентрации натрия.
Определенные заболевания могут привести к слишком большому потреблению воды (полидипсия), что может поспособствовать развитию гипонатриемии.
Тиазидные диуретики (также иногда называемые водными таблетками) являются распространенной причиной гипонатриемии. Эти лекарственные препараты увеличивают выведение натрия, что повышает выведение воды. Тиазидные диуретики обычно хорошо переносятся, но могут вызывать гипонатриемию у людей, склонных к низкому уровню натрия, особенно у пожилых людей.
Роль вазопрессина
Вазопрессин (который также называют антидиуретический гормон) — это вещество, естественным образом вырабатываемое в организме, которое помогает контролировать уровень воды в организме, регулируя ее количество, выводимое почками. Вазопрессин уменьшает выведение воды почками, в результате чего большее количество воды удерживается в организме и разбавляет натрий. Гипофиз вырабатывает и высвобождает вазопрессин, когда уменьшается объем крови (количество жидкости в кровеносных сосудах) или артериальное давление, или когда значительно повышается уровень электролитов (например, натрия).
Боль, стресс, физические упражнения, низкий уровень сахара в крови и некоторые заболевания сердца, щитовидной железы, почек или надпочечников могут стимулировать выведение вазопрессина из гипофиза. Далее перечислены некоторые лекарственные препараты, которые стимулируют выделение вазопрессина или усиливают его действие в почках:
антипсихотики и антидепрессанты;
аспирин, ибупрофен и многие другие безрецептурные болеутоляющие препараты (анальгетики);
Карбамазепин (противосудорожный препарат)
хлорпропамид (снижает уровень сахара в крови);
окситоцин (используется для стимуляции родов);
вазопрессин (синтетический антидиуретический гормон);
винкристин (препарат химиотерапии).
метилендиоксиметамфетамин (МДМА; также называемый экстази) — наркотик, вызывающий возбуждение и расторможенность (ослабление контроля над поведением), заставляет людей употреблять чрезмерное количество воды или других напитков и усиливает секрецию вазопрессина, вызывая гипонатриемию.
Частой причиной гипонатриемии является синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона (СНАДГ), при котором вазопрессин ненадлежащим образом секретируется в различных других ситуациях (таких, как определенные виды рака, инфекции и заболевания головного мозга).
К другим причинам гипонатриемии относятся:
болезнь Аддисона (снижение функции надпочечников);
непроходимость тонкого кишечника;
заболевания головного мозга, такие как травма головы, кровоизлияние, инсульт, инфекции или опухоли;
тяжелые ожоги;
цирроз (образование рубцовой ткани в печени);
употребление избыточного количества воды при некоторых психических заболеваниях;
диарея;
гипотиреоз (недостаточная активность щитовидной железы);
заболевания почек;
такие лекарственные препараты, как барбитураты, карбамазепин, хлорпропамид, диуретики (чаще всего), опиоиды, толбутамид и винкристин;
перитонит (воспаление брюшной полости);
синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона (СНАДГ);
рвота;
Симптомы гипонатриемии
Головной мозг особенно чувствителен к изменению уровня натрия в крови. Поэтому сначала возникают такие симптомы дисфункции головного мозга, как вялость (заторможенность) и дезориентация. Если уровень натрия быстро снижается, симптомы возникают быстро и в тяжелой форме. У пожилых людей обычно возникают тяжелые симптомы.
Гипонатриемия обостряется, появляются мышечные судороги и припадки. Пациенты перестают реагировать, их можно активизировать лишь активной стимуляцией (ступор), а со временем они не могут проснуться (кома). Возможен смертельный исход.
Диагностика гипонатриемии
Измерение уровня натрия в крови
Гипонатриемию диагностируют путем измерения уровня натрия в крови. Определение причины — более сложный процесс. Врачи учитывают все обстоятельства жизни пациента, включая текущие заболевания, а также принимаемые лекарственные или наркотические препараты. Проводятся анализы крови и мочи для оценки количества жидкости в организме, концентрации крови и содержания мочи.
Лечение гипонатриемии
Ограничение потребления жидкости
Лечение гипонатриемии в легкой степени включает ограничение употребления жидкости до уровня менее 1 литра в сутки. Если причиной является диуретик или другой лекарственный препарат, дозу уменьшают или его прием прекращают. Если причина включает заболевание, начинается его лечение.
Иногда пациентам внутривенно вводят раствор натрия, назначают диуретик для увеличения количества выводимой жидкости или применяют оба метода, обычно медленно, в течение нескольких дней. Эти виды лечения могут откорректировать уровень натрия.
Некоторым людям, особенно с синдромом неадекватной секреции антидиуретического гормона, требуется долгосрочное лечение гипонатриемии. Одного лишь ограничения жидкости бывает недостаточно для предотвращения рецидива гипонатриемии. Людям с легкой или умеренной хронической гипонатриемией можно использовать солевые таблетки. В зависимости от причины гипонатриемии и количества жидкости в организме, для лечения доступны несколько лекарственных препаратов.
Гипонатриемия в тяжелой форме является неотложным состоянием. Для ее лечения врачи медленно увеличивают уровень натрия в крови с помощью внутривенно вводимых жидкостей и иногда диуретика. Иногда необходимы лекарственные препараты, называемые ваптанами, которые блокируют рецепторы вазопрессина и не дают почкам реагировать на вазопрессин. Слишком быстрое повышение уровня натрия может привести к тяжелому и часто необратимому поражению головного мозга.