Гипонатриемия (низкий уровень натрия в крови)

Гипонатриемия возникает при очень низком уровне натрия в организме по отношению к количеству жидкости. Организм может содержать слишком много, слишком мало или нормальное количество жидкости. Однако в любом случае натрий оказывается разведенным. Например, пациенты с тяжелой рвотой или диареей теряют натрий. Если потеря жидкостей восполняется только водой, натрий становится разведенным.

Заболевания, такие как нарушения со стороны почек (например, гломерулонефрит), и другие заболевания (например, цирроз, и сердечная недостаточность) могут привести к удержанию натрия и жидкости. Часто организм удерживает больше жидкости, чем натрия, что приводит к уменьшению концентрации натрия.

Определенные заболевания могут привести к слишком большому потреблению воды (полидипсия), что может поспособствовать развитию гипонатриемии.

Тиазидные диуретики (также иногда называемые водными таблетками) являются распространенной причиной гипонатриемии. Эти лекарственные препараты увеличивают выведение натрия, что повышает выведение воды. Тиазидные диуретики обычно хорошо переносятся, но могут вызывать гипонатриемию у людей, склонных к низкому уровню натрия, особенно у пожилых людей.