Гипокалиемия (низкий уровень калия в крови)

Обычно уровень калия снижается в связи с его потерей в пищеварительном тракте по причине рвоты, диареи или чрезмерного применения слабительных средств.

Иногда слишком много калия выводится с мочой, обычно в связи с приемом лекарственных препаратов, которые заставляют почки выводить повышенное количество натрия, воды и калия (диуретики).

При многих заболеваниях надпочечников, например, при синдроме Кушинга, надпочечники вырабатывают слишком много альдостерона, гормона, заставляющего почки выводить большое количество калия.

Некоторые лекарственные препараты (такие как инсулин, альбутерол и тербуталин) вызывают перемещение большого количества калия из крови в клетки, что может привести к гипокалиемии. Однако эти лекарственные препараты обычно вызывают временную гипокалиемию, за исключением наличия другого заболевания, которое также вызывает потерю калия.

Гипокалиемия иногда возникает вместе или в результате низкого уровня магния в крови (гипомагниемия).

Недостаточное потребление калия редко вызывает возникновение гипокалиемии, поскольку многие продукты питания (такие как бобы, темные зеленолистные овощи, картофель, рыба и бананы) содержат калий.