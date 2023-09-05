Гипокалиемия (низкий уровень калия в крови)

При гипокалиемии отмечается очень низкий уровень калия в крови.
Низкий уровень калия имеет множество причин, но обычно его вызывает рвота, диарея, заболевания надпочечников или прием диуретиков.
Низкий уровень калия в крови вызывает слабость, спазм, судороги мышц или даже паралич, возможно нарушение сердечного ритма.
Диагноз основывается на анализах крови для оценки уровня калия.
Обычно все, что необходимо — это употребление продуктов, богатых калием, или прием калиевых добавок.
(См. также Общие сведения об электролитах и Общие сведения о роли калия в организме.)
Калий — один из электролитов организма, которые являются минералами, переносящими электрический заряд, когда они растворены в жидкости организма, такой, как кровь. Калий необходим клеткам, мышцам и нервам для нормального функционирования.
Причины гипокалиемии
Обычно уровень калия снижается в связи с его потерей в пищеварительном тракте по причине рвоты, диареи или чрезмерного применения слабительных средств.
Иногда слишком много калия выводится с мочой, обычно в связи с приемом лекарственных препаратов, которые заставляют почки выводить повышенное количество натрия, воды и калия (диуретики).
При многих заболеваниях надпочечников, например, при синдроме Кушинга, надпочечники вырабатывают слишком много альдостерона, гормона, заставляющего почки выводить большое количество калия.
Некоторые лекарственные препараты (такие как инсулин, альбутерол и тербуталин) вызывают перемещение большого количества калия из крови в клетки, что может привести к гипокалиемии. Однако эти лекарственные препараты обычно вызывают временную гипокалиемию, за исключением наличия другого заболевания, которое также вызывает потерю калия.
Гипокалиемия иногда возникает вместе или в результате низкого уровня магния в крови (гипомагниемия).
Недостаточное потребление калия редко вызывает возникновение гипокалиемии, поскольку многие продукты питания (такие как бобы, темные зеленолистные овощи, картофель, рыба и бананы) содержат калий.
Что вызывает снижение уровня калия?
Причина
Расстройства
Лекарственные препараты или другие факторы
Значительная потеря в пищеварительном тракте (наиболее распространенная)
диарея;
рвота;
Длительный прием слабительных
Повышенное выведение с мочой
Повышенная выработка альдостерона в связи с опухолью надпочечников
Низкий уровень магния (гипомагниемия)
Диуретики (часто)
Солодка (природная), при употреблении в больших количествах
Жевание табака (определенного типа)
Перемещение повышенного количества из крови в клетки
гиперактивность щитовидной железы (гипертиреоз);
Инсулин
Некоторые лекарственные препараты, используемые для лечения астмы: альбутерол, тербуталин и теофиллин
Симптомы гипокалиемии
Незначительно снижение уровня калия в крови обычно не вызывает симптомов.
Более значительное снижение может вызывать слабость, спазмы, судороги мышц и даже паралич.
Отмечаются нарушения сердечного ритма. Они могут развиваться даже при незначительном снижении уровня, если у пациента уже имеется заболевание сердца или он принимает лекарственный препарат дигоксин.
Если гипокалиемия продолжается в течение длительного времени, могут развиться проблемы с почками, в результате чего у человека может участиться мочеиспускание, и он может выпивать большое количество воды.
Диагностика гипокалиемии
Измерение уровня калия в крови
Электрокардиография
Иногда измерение количества калия в моче
Диагноз ставится при обнаружении низкого уровня калия в крови. Затем врачи пытаются выяснить, что вызывает снижение уровня калия.
Причину можно выяснить на основании симптомов (например, рвота) или приема лекарственного препарата либо других веществ. Если причина не ясна, врачи оценивают количество калия, выведенного с мочой, чтобы определить, не является ли повышенное выведение причиной заболевания.
Поскольку низкий уровень калия может вызывать нарушения сердечного ритма, врачи обычно выполняют электрокардиографию (ЭКГ), чтобы выявить нарушения ритма.
Лечение гипокалиемии
Препараты калия
Если нарушение вызывает гипокалиемию, его лечат.
Обычно калий может быть восполнен пероральным приемом калиевых добавок. Поскольку калий может раздражать пищеварительный тракт, добавки следует принимать в малых дозах с едой несколько раз в день, а не в виде однократной большой дозы. Такие специальные разновидности калиевых добавок, как хлорид калия, покрытый воском или микроинкапсулированный, не раздражают пищеварительный тракт.
Для более быстрого лечения гипокалиемии калий вводят через вену (внутривенно) в следующих ситуациях:
Опасно низкий уровень калия.
Низкий уровень калия вызывает нарушения сердечного ритма.
Неэффективность добавок, принимаемых внутрь.
Продолжающаяся потеря большего количество калия, которую можно восполнить приемом добавок внутрь.
Большинство пациентов, принимающих диуретики, не нуждаются в приеме калиевых добавок. Тем не менее, врачи периодически проверяют уровень калия в крови, чтобы при необходимости назначить добавки. Иногда можно использовать диуретики, которые помогают почкам сохранить калий (калийсберегающие диуретики), например, амилорид, эплеренон, спиронолактон или триамтерен, но эти лекарственные препараты используются только при нормальном функционировании почек.
При возникновении гипомагниемии вместе с гипокалиемией, ее тоже лечат.