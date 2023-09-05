Гипермагниемия (высокий уровень магния в крови)

Гипермагниемия характеризуется высоким уровнем магния в крови.
(См. также Общие сведения об электролитах и Общие сведения о роли магния в организме.)
Магний — один из электролитов организма, которые являются минералами, переносящими электрический заряд, когда они растворены в жидкостях организма, таких, как кровь, но большая часть магния в организме не заряжена и связана с белками или сохраняется в костях. Кости содержат наибольшее количество магния в организме. Незначительное количество магния циркулирует в крови.
Гипермагниемия встречается редко. Она обычно возникает, когда пациенты с почечной недостаточностью принимают соли магния (английскую соль) или лекарственные препараты, содержащие магний (например, некоторые антациды или слабительные).
Гипермагниемия может вызывать
мышечная слабость;
низкое артериальное давление;
нарушение дыхания.
При тяжелых формах гипермагниемии возможна остановка сердца.
Диагноз основывается на результатах анализов крови, указывающих на повышение уровня магния.
Лечение гипермагниемии
Кальция глюконат
Диуретики
Людям с тяжелой гипермагниемией вводят глюконат кальция в вену (внутривенно), чтобы блокировать токсическое действие повышенного уровня магния.
Для усиления выведения почками магния с мочой могут быть назначены диуретики (лекарственные препараты, которые заставляют почки выводить излишки жидкости, особенно при внутривенном введении). Однако при ненадлежащем функционировании почек или при тяжелой форме гипермагниемии может потребоваться диализ.