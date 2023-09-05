Гипермагниемия (высокий уровень магния в крови)

Гипермагниемия характеризуется высоким уровнем магния в крови.

(См. также Общие сведения об электролитах и Общие сведения о роли магния в организме.)

Магний — один из электролитов организма, которые являются минералами, переносящими электрический заряд, когда они растворены в жидкостях организма, таких, как кровь, но большая часть магния в организме не заряжена и связана с белками или сохраняется в костях. Кости содержат наибольшее количество магния в организме. Незначительное количество магния циркулирует в крови.

Гипермагниемия встречается редко. Она обычно возникает, когда пациенты с почечной недостаточностью принимают соли магния (английскую соль) или лекарственные препараты, содержащие магний (например, некоторые антациды или слабительные).

Гипермагниемия может вызывать

мышечная слабость;

низкое артериальное давление;

нарушение дыхания.

При тяжелых формах гипермагниемии возможна остановка сердца.

Диагноз основывается на результатах анализов крови, указывающих на повышение уровня магния.