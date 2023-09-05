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Гипермагниемия (высокий уровень магния в крови)

Авторы:James L. Lewis III, MD, Brookwood Baptist Health and Saint Vincent’s Ascension Health, Birmingham
Проверено/пересмотрено сент. 2023
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Гипермагниемия характеризуется высоким уровнем магния в крови.

(См. также Общие сведения об электролитах и Общие сведения о роли магния в организме.)

Магний — один из электролитов организма, которые являются минералами, переносящими электрический заряд, когда они растворены в жидкостях организма, таких, как кровь, но большая часть магния в организме не заряжена и связана с белками или сохраняется в костях. Кости содержат наибольшее количество магния в организме. Незначительное количество магния циркулирует в крови.

Гипермагниемия встречается редко. Она обычно возникает, когда пациенты с почечной недостаточностью принимают соли магния (английскую соль) или лекарственные препараты, содержащие магний (например, некоторые антациды или слабительные).

Гипермагниемия может вызывать

  • мышечная слабость;

  • низкое артериальное давление;

  • нарушение дыхания.

При тяжелых формах гипермагниемии возможна остановка сердца.

Диагноз основывается на результатах анализов крови, указывающих на повышение уровня магния.

Лечение гипермагниемии

  • Кальция глюконат

  • Диуретики

Людям с тяжелой гипермагниемией вводят глюконат кальция в вену (внутривенно), чтобы блокировать токсическое действие повышенного уровня магния.

Для усиления выведения почками магния с мочой могут быть назначены диуретики (лекарственные препараты, которые заставляют почки выводить излишки жидкости, особенно при внутривенном введении). Однако при ненадлежащем функционировании почек или при тяжелой форме гипермагниемии может потребоваться диализ.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.