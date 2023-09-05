Гиперкальциемия (высокий уровень кальция в крови)

При первичном гиперпаратиреозе заболевание вызывает выработку повышенного количества паратиреоидного гормона. Приблизительно у 90 % пациентов с первичным гиперпаратиреозом в одной из паращитовидных желез имеется доброкачественная опухоль (аденома). У остальных 10 % железы просто увеличиваются и вырабатывают слишком большое количество гормона. В редких случаях рак паращитовидных желез вызывает гиперпаратиреоз.

Первичный гиперпаратиреоз более распространен среди женщин, чем среди мужчин. Он чаще возникает у пожилых людей и у пациентов, получавших лучевую терапию для лечения заболеваний шеи. Иногда нарушение возникает как часть множественной эндокринной неоплазии, редкого наследственного заболевания.

Аденома паращитовидной железы Изображение

Первичный гиперпаратиреоз обычно лечат хирургическим путем, удаляя одну или несколько паращитовидных желез. Цель операции заключается в удалении ткани паращитовидной железы, которая вырабатывает повышенное количество гормона. Хирургическое вмешательство является эффективным почти в 90 % случаев.