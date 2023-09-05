Гиперкальциемия (высокий уровень кальция в крови)

Гиперкальциемия характеризуется высоким уровнем кальция в крови.
Причиной высокого уровня кальция может быть дисфункция паращитовидных желез, а также рацион питания, онкологические заболевания или заболевания, поражающие кости.
Поначалу возникают пищеварительные проблемы, чувство жажды, повышенный диурез, при тяжелых формах гиперкальциемии отмечается дезориентация и кома. Если болезнь не выявлять и не лечить, она может угрожать жизни.
Обычно гиперкальциемию диагностируют путем проведения стандартных анализов крови.
Иногда достаточно потреблять много жидкости, но диуретики могут повысить выведение кальция, тогда назначаются лекарственные препараты, замедляющие высвобождение кальция из костей.
(См. также Общие сведения об электролитах и Общие сведения о роли кальция в организме.)
Кальций — один из электролитов организма, которые являются минералами, переносящими электрический заряд, когда они растворены в жидкостях организма, таких как кровь (но большая часть кальция в организме не заряжена). Организм тщательно контролирует количество кальция, циркулирующего в крови.
Причины гиперкальциемии
Причины гиперкальциемии могут включать:
Гиперпаратиреоз: Одна или несколько из четырех паращитовидных желез секретирует слишком много паратиреоидного гормона, который помогает контролировать уровень кальция в крови.
Слишком большое потребление кальция: Иногда гиперкальциемия возникает у пациентов с пептическими язвами, если они для облегчения боли в желудке употребляют много молока и принимают антациды, содержащие кальций. Возникшее заболевание называется молочно-щелочной синдром.
Слишком большое потребление витамина D: При приеме очень высоких суточных доз витамина D в течение нескольких месяцев количество кальция, всасываемого из пищеварительного тракта, значительно повышается.
Онкологические заболевания: При раке почек, легких и яичников клетки могут секретировать большое количество белка, который, подобно паратиреоидному гормону, повышает уровень кальция в крови. Данные нарушения, которые называются гуморальной гиперкальциемией злокачественных опухолей, считаются паранеопластическим синдромом. Кальций также попадает в кровь, когда рак распространяется (метастазирует) на кости и разрушает клетки костей. Подобное разрушение костей обычно происходит при раке предстательной железы, молочной железы или легких. Множественная миелома (рак костного мозга) также может привести к разрушению костей и гиперкальциемии. Другие разновидности рака могут повышать уровень кальция в крови пока еще неясным образом.
Заболевания костей: При разрушении (резорбции) костей кальций попадает в кровь, иногда вызывая гиперкальциемию. При болезни Педжета наблюдается разрушение костей, но уровень кальция в крови обычно является нормальным. Однако уровень кальция может чересчур повыситься, если пациенты с болезнью Педжета страдают обезвоживанием или проводят слишком много времени сидя или лежа, когда кости не удерживают массу тела. Тяжелый гипертиреоз также может вызвать гиперкальциемию, увеличив рассасывание костной ткани.
Малоподвижный образ жизни: В редких случаях у малоподвижных пациентов, например, у парализованных людей или у тех, кто прикован к постели в течение длительного времени, гиперкальциемия развивается в связи с тем, что кальций из костей перемещается в кровь, когда кости не удерживают массу тела долгое время.
Гранулематозные заболевания, такие как саркоидоз, туберкулез и проказа, некоторые лекарственные препараты, эндокринные расстройства и некоторые другие заболевания также могут вызывать гиперкальциемию.
Знаете ли Вы, что...
Гиперпаратиреоз
(См. также Гиперпаратиреоз).
Паращитовидные железы высвобождают паратиреоидный гормон, который:
увеличивает всасывание кальция из пищеварительного тракта;
заставляет почки выводить меньшее количество кальция;
заставляет кости высвобождать накопленный кальций.
Паратиреоидный гормон заставляет почки выводить больше фосфатов, а также перемещает фосфаты из костей в кровь. Равновесие этих двух процессов определяет, является ли уровень фосфатов нормальным или сниженным.
Если паращитовидные железы вырабатывают слишком много паратиреоидного гормона, возникает гиперпаратиреоз. У пациентов с гиперпаратиреозом уровень кальция значительно повышен, а уровень фосфата в крови является нормальным или низким.
Первичный гиперпаратиреоз
При первичном гиперпаратиреозе заболевание вызывает выработку повышенного количества паратиреоидного гормона. Приблизительно у 90 % пациентов с первичным гиперпаратиреозом в одной из паращитовидных желез имеется доброкачественная опухоль (аденома). У остальных 10 % железы просто увеличиваются и вырабатывают слишком большое количество гормона. В редких случаях рак паращитовидных желез вызывает гиперпаратиреоз.
Первичный гиперпаратиреоз более распространен среди женщин, чем среди мужчин. Он чаще возникает у пожилых людей и у пациентов, получавших лучевую терапию для лечения заболеваний шеи. Иногда нарушение возникает как часть множественной эндокринной неоплазии, редкого наследственного заболевания.
Первичный гиперпаратиреоз обычно лечат хирургическим путем, удаляя одну или несколько паращитовидных желез. Цель операции заключается в удалении ткани паращитовидной железы, которая вырабатывает повышенное количество гормона. Хирургическое вмешательство является эффективным почти в 90 % случаев.
Вторичный гиперпаратиреоз
При вторичном гиперпаратиреозе повышенное количество паратиреоидного гормона вырабатывается в ответ на значительное снижение уровня кальция в крови, что обычно наблюдается при хроническом заболевании почек и дефиците витамина D.
Лечение зависит от причины.
Третичный гиперпаратиреоз
При третичном гиперпаратиреозе избыточное количество паратиреоидного гормона вырабатывается вне зависимости от количества кальция в крови. Третичный гиперпаратиреоз обычно возникает у людей с длительным вторичным гиперпаратиреозом.
Лечение зависит от причины.
Семейная гипокальциурическая гиперкальциемия
Синдром семейной гипокальциурической гиперкальциемии является наследственным заболеванием, которое развивается в результате того, что паратиреоидные железы недооценивают количество кальция в крови и в ответ ошибочно вырабатывают слишком большое количество паратиреоидного гормона. При этом расстройстве хирургическое вмешательство на паращитовидной железе не приносит пользы, а другое лечение обычно не требуется.
Симптомы гиперкальциемии
При гиперкальциемии обычно проявляется мало симптомов. Самые ранние симптомы гиперкальциемии обычно включают запор, тошноту, рвоту, боль в области живота и потерю аппетита. У пациентов отмечается повышенный диурез, что приводит к обезвоживанию и усилению жажды.
Длительная или тяжелая гиперкальциемия обычно приводит к образованию камней в почках, содержащих кальций. В редких случаях развивается почечная недостаточность, но она обычно проходит после лечения. Однако если в почках накапливается достаточное количество кальция, поражение необратимо.
Очень тяжелые случаи гиперкальциемии часто вызывают дисфункцию головного мозга и дезориентацию, эмоциональные нарушения, делирий, галлюцинации и кому. Может возникнуть мышечная слабость и нарушения сердечного ритма, также может последовать смерть.
Диагностика гиперкальциемии
Измерение уровня кальция в крови
Гиперкальциемию обычно диагностируют во время проведения рутинных анализов крови.
После обнаружения гиперкальциемии для определения причины могут потребоваться дополнительные анализы. Могут проводиться дополнительные анализы крови и мочи. Рентгенологическое исследование органов грудной клетки также может потребоваться для выявления рака или заболевания легких, которое может вызывать гиперкальциемию. Может проводиться генетический анализ для выявления наследственной причины.
Лечение гиперкальциемии
Жидкости и лекарственные препараты для стимуляции выведения кальция
Вылечить нетяжелую форму гиперкальциемии можно, избавившись от ее причины. Пациентам с нормальной функцией почек и легкой формой гиперкальциемии или заболеваниями, которые могут вызвать гиперкальциемию, обычно рекомендуют пить большое количество жидкости. Жидкость стимулирует почки к выведению кальция и предотвращает обезвоживание.
Врачи могут назначать минеральные добавки, содержащие фосфат, которые предотвращают всасывание кальция.
При повышенном уровне кальция или при наличии симптомов дисфункции головного мозга или мышечной слабости через вену (внутривенно) вводят жидкости и диуретики, пока функция почек не нормализуется. Диализ является высокоэффективным, безопасным и надежным методом лечения, но его обычно используют только для пациентов с тяжелой формой гиперкальциемии, которая не подлежит лечению другими методами.
Для лечения гиперкальциемии иногда применяют определенные лекарственные препараты (включая бисфосфонаты, кальцитонин, кортикостероиды и в редких случаях пликамицин). Эти лекарственные препараты снижают выведение кальция из костей.
Гиперкальциемия, вызванная раком, особенно плохо поддается лечению. Иногда помогает лекарственный препарат под названием деносумаб. Если рак не поддается лечению, то гиперкальциемия обычно возвращается, несмотря на лечение.