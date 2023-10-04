Гипогликемия — это не соответствующие норме низкие уровни сахара (глюкозы) в крови.
Гипогликемию чаще всего вызывают лекарственные препараты, принимаемые для контроля диабета. Гораздо менее распространенными причинами гипогликемии являются другие лекарственные препараты, серьезная болезнь или недостаточность органа, реакция на углеводы (у восприимчивых людей), инсулин-секретирующая опухоль в поджелудочной железе и некоторые виды бариатрической хирургии (для уменьшения веса).
Снижение уровня глюкозы в крови вызывает такие симптомы, как чувство голода, потоотделение, дрожь, усталость, слабость и неспособность четко мыслить, тогда как тяжелые формы гипогликемии могут вызывать такие симптомы, как дезориентация, судорожные припадки и кома.
Диагноз для пациента с сахарным диабетом ставят на основании низкого уровня глюкозы в крови во время развития симптомов.
Для купирования симптомов гипогликемии необходимо получить сахар в любой форме.
Возможно, появится необходимость снизить дозы лекарственных препаратов, которые вызывают гипогликемию.
(См. также Сахарный диабет).
Обычно нормальный уровень глюкозы в крови составляет приблизительно 70–110 миллиграммов на децилитр (мг/дл) или 3,9–6,1 миллимоль на литр (ммоль/л) крови. При гипогликемии уровень глюкозы значительно снижается. Хотя сахарный диабет, патология, затрагивающая уровни глюкозы в крови, характеризуется высоким уровнем глюкозы в крови, у многих пациентов периодически наблюдается гипогликемия, обусловленная побочными эффектами лечения диабета. Гипогликемия редко встречается у пациентов без сахарного диабета.
Очень низкий уровень глюкозы в крови может оказать воздействие на функции некоторых органов. Головной мозг особенно чувствителен к низкому уровню глюкозы, поскольку сахар является основным источником энергии головного мозга. Для предотвращения падения уровней глюкозы в крови ниже обычного диапазона, головной мозг реагирует, стимулируя
Надпочечники для выработки эпинефрина (адреналин)
Надпочечники для выработки кортизола
Поджелудочную железу для выработки глюкагона
Гипофиз для выработки гормона роста
Все эти гормоны заставляют печень вырабатывать глюкозу и вводить ее в кровь, но иногда эти гормоны не повышают уровень глюкозы в крови до уровня, достаточного для преодоления гипогликемии. Если уровень глюкозы в крови остается слишком низким, мозг будет получать недостаточное количество энергии, что приведет к спутанному сознанию, судорогам или потере сознания.
Причины гипогликемии
Лекарственные препараты
Большинство приступов гипогликемии возникает у пациентов с диабетом, и их причиной является инсулин или другие лекарственные препараты (особенно препараты сульфонилмочевины, такие как глибурид, глипизид и глимепирид — см. Медикаментозное лечение сахарного диабета: пероральные сахароснижающие препараты), которые они принимают для снижения уровня глюкозы в крови. Гипогликемия чаще встречается, когда предпринимаются интенсивные усилия по поддержанию уровня глюкозы в крови максимально близкого к нормальному или когда люди, принимающие инсулин, недостаточно часто проверяют уровень глюкозы в крови. Гипогликемия часто возникает у пациентов с диабетом, которые сокращают потребление пищи или которые страдают хронической болезнью почек. Пожилые люди более чувствительны к гипогликемии, которая вызвана приемом препаратов сульфонилмочевины, чем молодые пациенты.
Если после приема препарата для лечения диабета пациент съедает меньше чем обычно или более активен физически чем обычно, лекарственный препарат может значительно снизить уровень глюкозы в крови. В подобных ситуациях люди, страдающие диабетом 1-го типа, или люди, длительное время (по меньшей мере 10 лет) страдающие диабетом 2-го типа, особенно подвержены гипогликемии, поскольку их организм не может вырабатывать достаточно глюкагона или эпинефрина для противодействия низким уровням глюкозы в крови.
Некоторые лекарственные препараты, отличные от тех, которые используются для лечения диабета, особенно пентамидин, применяемый для лечения пневмонии, чаще всего возникающей при СПИДе, и хинин, применяемый для лечения мышечных судорог, иногда могут вызывать гипогликемию.
Редкая разновидность медикаментозной гипогликемии иногда возникает у пациентов, которые тайно принимают инсулин или другие препараты от диабета, поскольку они страдают таким психологическим расстройством, как симулятивное расстройство в отношении себя (ранее именуемое синдромом Мюнхгаузена).
Гипогликемия натощак
У здоровых в другом отношении людей длительное голодание (иногда в течение нескольких дней) и длительная активная нагрузка (даже после голодания) не вызывают гипогликемию.
Однако при некоторых заболеваниях или нарушениях организм не может поддерживать адекватный уровень глюкозы в крови после голодания (гипогликемия натощак). При интенсивном употреблении алкоголя натощак спирт может подавлять формирование глюкозы в печени. У пациентов с прогрессирующим заболеванием печени, например, с вирусным гепатитом, циррозом или онкологическими заболеваниями, печень может быть неспособна к хранению и выработке достаточного количества глюкозы. У младенцев и маленьких детей, страдающих патологией ферментных систем, контролирующих утилизацию глюкозы (например, болезнью накопления гликогена), также может возникнуть гипогликемия натощак.
Редкой причиной гипогликемии натощак является инсулинома, которая представляет собой опухоль в поджелудочной железе, вырабатывающую инсулин. Гипогликемию могут вызвать заболевания, снижающие выработку гормонов гипофизом и надпочечниками (болезнь Аддисона). Другие заболевания, такие как хроническая болезнь почек, сердечная недостаточность, онкологические заболевания и сепсис, могут также вызывать гипогликемию, особенно у серьезно больных людей.
Реакция на прием пищи
Гипогликемия может возникнуть после употребления продуктов питания, которые содержат большое количество углеводов (реактивная гипогликемия), если организм вырабатывает больше инсулина, чем ему требуется. Однако подобная реакция возникает редко. В некоторых случаях у людей с нормальным уровнем глюкозы возникают симптомы, которые можно спутать с гипогликемией.
После некоторых видов бариатрической хирургии, например, операции по шунтированию желудка, сахар поглощается очень быстро, стимулируя повышенную секрецию инсулина, который затем может вызвать гипогликемию.
Редкие проблемы с метаболизмом некоторых видов сахара (фруктозы и галактозы) и аминокислот (лейцина) также могут вызывать гипогликемию, если пациент употребляет продукты, содержащие эти вещества.
Симптомы гипогликемии
Легкая гипогликемия: потливость, нервозность, дрожь, слабость, учащенное сердцебиение и голод
Тяжелая гипогликемия: головокружение, усталость, слабость, головные боли, неспособность сосредоточиться, спутанность сознания, невнятная речь, размытое зрение, судороги и кома
Симптомы гипогликемии редко возникают до того, как уровень глюкозы в крови снизится до уровня ниже 60 мг/дл (3,3 ммоль/л). У некоторых пациентов симптомы возникают при незначительно повышенном уровне, особенно когда уровень глюкозы быстро снижается, а у некоторых симптомы не возникают, пока уровень глюкозы значительно не снизится.
Первая реакция организма на снижение уровня глюкозы в крови — выведение эпинефрина из надпочечников. Эпинефрин — это гормон, который стимулирует выведение глюкозы из запасников организма, но также вызывает симптомы, подобные тем, что возникают при приступе тревоги: потоотделение, нервозность, дрожь, обморок, сильное сердцебиение и чувство голода.
Более тяжелые формы гипогликемии снижают подачу глюкозы в головной мозг, вызывая головокружение, усталость, слабость, головную боль, неспособность концентрироваться, дезориентацию, неадекватное поведение, которое ошибочно можно принять за опьянение, невнятную речь, размытое зрение, судорожные припадки и кому. Тяжелая и продолжительная гипогликемия может привести к необратимому поражению головного мозга.
Симптомы могут развиваться медленно или внезапно, прогрессируя от слабого дискомфорта до тяжелой дезориентации или приступа паники в течение всего нескольких минут. Иногда пациенты с многолетним диабетом (особенно если у них часто случались эпизоды гипогликемии) перестают ощущать ранние симптомы гипогликемии, они могут внезапно упасть в обморок или впасть в кому без каких-либо тревожных признаков.
У пациентов с инсулиномой симптомы обычно возникают рано утром после ночи, проведенной натощак, особенно если запасы глюкозы в крови истощены физической активностью до завтрака. Поначалу у пациентов с опухолью обычно возникают лишь эпизодические приступы гипогликемии, но через несколько месяцев или лет, эпизоды учащаются и становятся более тяжелыми.
Диагностика гипогликемии
Анализы крови для измерения уровня глюкозы
Врач может подозревать гипогликемию у пациента с диабетом, когда тот описывает симптомы. Диагноз подтверждается если во время симптомов у пациента наблюдаются низкие уровни глюкозы.
У здорового человека без диабета врач обычно может распознать гипогликемию на основании симптомов, анамнеза, физикального обследования и простых тестов.
Сначала врачи измеряют уровень глюкозы в крови. Низкий уровень глюкозы во время типичных симптомов гипогликемии подтверждает диагноз у человека без диабета, особенно если связь между низким уровнем глюкозы и симптомами продемонстрирована несколько раз. Если симптомы облегчаются по мере повышения уровня глюкозы в течение нескольких минут после употребления сахара, диагноз подтвержден.
Если связь между уровнем глюкозы и симптомами остается непонятной у человека без диабета, могут потребоваться дополнительные анализы. Часто следующим шагом является измерение уровня глюкозы в крови натощак в больнице или другом учреждении с наблюдением. Могут потребоваться более обширные анализы.
Если причиной гипогликемии является применение таких лекарственных препаратов, как пентамидин или хинин, прием лекарственного препарата прекращают и измеряют уровень глюкозы в крови для выявления его повышения. Если причина остается неясной, могут потребоваться другие лабораторные анализы.
Если имеется подозрение на инсулиному, может потребоваться измерение уровня инсулина в крови во время голодания (иногда в течение 72 часов). Если уровень инсулина высокий и имеется подозрение на наличие опухоли, врач постарается обнаружить ее, прежде чем начать лечение.
Знаете ли Вы, что...
Лечение гипогликемии
Потребление сахара для поднятия уровня глюкозы в крови
Изменение дозировки лекарственных препаратов
Прием пищи небольшими порциями несколько раз в день
Иногда хирургическое вмешательство по удалению опухоли
Люди, склонные к гипогликемии, должны носить медицинский идентификатор, чтобы проинформировать медицинских работников о своем заболевании.
Срочное лечение гипогликемии
Симптомы гипогликемии ослабевают через несколько минут после употребления сахара в любой форме, например, конфеты, таблетки с глюкозой или сладкого напитка, например, стакана фруктового сока. Пациенты с повторяющимися эпизодами гипогликемии, особенно пациенты с диабетом, часто предпочитают носить с собой таблетки с глюкозой, поскольку они быстро действуют и обеспечивают достаточное количество сахара. Эти люди могут получить пользу от употребления сахара до употребления продуктов с содержанием углеводов более длительного действия (хлеб или крекеры). При тяжелой или длительной форме гипогликемии, когда прием сахара внутрь невозможен, врачи быстро вводят глюкозу внутривенно для предотвращения поражения головного мозга.
Пациенты из группы риска возникновения эпизодов тяжелой гипогликемии могут иметь при себе глюкагон для экстренных ситуаций. Применение глюкагона стимулирует выделение печенью большого количества глюкозы. Он вводится в форме инъекции или назальной ингаляции и обычно нормализует уровень глюкозы до приемлемого значения через 5–15 минут. Комплекты с глюкагоном просты в применении; родственники или доверенные лица пациента могут научиться вводить этот препарат.
Лечение причины гипогликемии
Если лекарственный препарат вызывает гипогликемию, необходимо скорректировать дозу или сменить лекарственный препарат.
Инсулиномы следует удалять хирургическим путем. Однако поскольку эти опухоли имеют маленький размер и их сложно найти, хирургическое вмешательство должен проводить специалист. Перед хирургическим вмешательством пациент должен принять лекарственный препарат для контроля симптомов, например, октреотид или диазоксид. Иногда имеется несколько опухолей, и если хирург не найдет их все, может потребоваться вторая операция.
Пациенты без диабета, склонные к гипогликемии, часто могут избежать приступов, часто перекусывая, а не принимая пищу, как обычно, три раза в день.
Иногда для профилактики гипогликемии после приема пищи (которая называется реактивной гипогликемией) рекомендуется ограниченное употребление углеводов, особенно моносахаридов. Ингибиторы альфа-глюкозидазы, такие как акарбоза, которые замедляют поглощение углеводов, также успешно применяются у людей с реактивной гипогликемией и гипогликемией после бариатрической хирургии.