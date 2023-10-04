Большинство приступов гипогликемии возникает у пациентов с диабетом, и их причиной является инсулин или другие лекарственные препараты (особенно препараты сульфонилмочевины, такие как глибурид, глипизид и глимепирид — см. Медикаментозное лечение сахарного диабета: пероральные сахароснижающие препараты), которые они принимают для снижения уровня глюкозы в крови. Гипогликемия чаще встречается, когда предпринимаются интенсивные усилия по поддержанию уровня глюкозы в крови максимально близкого к нормальному или когда люди, принимающие инсулин, недостаточно часто проверяют уровень глюкозы в крови. Гипогликемия часто возникает у пациентов с диабетом, которые сокращают потребление пищи или которые страдают хронической болезнью почек. Пожилые люди более чувствительны к гипогликемии, которая вызвана приемом препаратов сульфонилмочевины, чем молодые пациенты.

Если после приема препарата для лечения диабета пациент съедает меньше чем обычно или более активен физически чем обычно, лекарственный препарат может значительно снизить уровень глюкозы в крови. В подобных ситуациях люди, страдающие диабетом 1-го типа, или люди, длительное время (по меньшей мере 10 лет) страдающие диабетом 2-го типа, особенно подвержены гипогликемии, поскольку их организм не может вырабатывать достаточно глюкагона или эпинефрина для противодействия низким уровням глюкозы в крови.

Некоторые лекарственные препараты, отличные от тех, которые используются для лечения диабета, особенно пентамидин, применяемый для лечения пневмонии, чаще всего возникающей при СПИДе, и хинин, применяемый для лечения мышечных судорог, иногда могут вызывать гипогликемию.

Редкая разновидность медикаментозной гипогликемии иногда возникает у пациентов, которые тайно принимают инсулин или другие препараты от диабета, поскольку они страдают таким психологическим расстройством, как симулятивное расстройство в отношении себя (ранее именуемое синдромом Мюнхгаузена).