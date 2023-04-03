Общие сведения о гипофизе

Гипофиз — это железа размером с горошину, расположенная в костной структуре (турецкое седло) в основании головного мозга. Турецкое седло защищает гипофиз, оставляя немного пространства для расширения.
Гипофиз управляет работой большинства эндокринных желез, поэтому иногда его называют главной железой. В свою очередь, гипофиз контролируется гипоталамусом, областью головного мозга, расположенной непосредственно над гипофизом. Определяя уровень гормонов, вырабатываемых железами под контролем гипофиза (железы-мишени), гипоталамус или гипофиз способны определить степень необходимой стимуляции желез-мишеней.
Гипофиз и его органы-мишени
Гипофиз имеет две выраженные части:
Передняя (фронтальная) доля, которая составляет 80 % всей массы гипофиза
Задняя доля
Доли соединяются с гипоталамусом посредством ножки, которая содержит кровеносные сосуды и проекции нервных клеток (нервные волокна или аксоны). Гипоталамус контролирует переднюю долю, высвобождая гормоны из соединяющих их кровеносных сосудов. Он контролирует заднюю долю с помощью нервных импульсов.
Гипофиз вырабатывает часть гормонов непостоянно. Большая часть высвобождается эпизодически, раз в 1–3 часа, чередуя периоды активности и неактивности. Такие гормоны, как адренокортикотропный гормон (АКТГ), гормон роста и пролактин, следуют суточному ритму: Их уровни предсказуемо повышаются и понижаются в течение дня, обычно достигая максимального значения непосредственно перед пробуждением и снижаясь до минимального значения непосредственно перед сном. Уровни других гормонов изменяются под воздействием и других факторов. Например, у женщин уровень лютеинизирующего гормона и фолликулостимулирующего гормона, контролирующих репродуктивные функции, варьируется в ходе менструального цикла.
Гипофиз: Главная железа
Гипофиз, представляющий собой железу размером с горошину, расположенную в основании головного мозга, вырабатывает несколько видов гормонов. Каждый из этих гормонов воздействует на определенную часть организма (орган-мишень или ткань-мишень). Поскольку гипофиз контролирует функционирование большинства других эндокринных желез, его часто называют главной железой.
Гормон
Орган-мишень или ткань-мишень
Адренокортикотропный гормон (АКТГ)
Надпочечники
Бета-меланоцитостимулирующий гормон
Кожа
Эндорфины
Головной мозг и иммунная система
Энкефалины
Головной мозг
Фолликулостимулирующий гормон
Яичники или яички
Гормон роста
Мышцы и кости
Лютеинизирующий гормон
Яичники или яички
Окситоцин*
Матка и молочные железы
Пролактин
Молочные железы
Тиреотропный гормон
Щитовидная железа
Вазопрессин (антидиуретический гормон)*
Почки
* Эти гормоны вырабатываются в гипоталамусе, но хранятся в гипофизе и высвобождаются из него.
Гормоны передней доли
Передняя доля гипофиза вырабатывает и высвобождает (секретирует) шесть основных гормонов:
адренокортикотропный гормон (АКТГ), также называемый кортикотропином, который стимулирует надпочечники к выработке кортизола и других гормонов;
фолликулостимулирующий гормон и лютеинизирующий гормон (гонадотропины), которые стимулируют яички к выработке спермы, яичники к выработке яйцеклеток и половые органы к выработке половых гормонов (тестостерона и эстрогена);
гормон роста, который регулирует рост и физическое развитие, а также оказывает важное влияние на форму тела, стимулируя формирование мышц и уменьшая жировую ткань;
пролактин, который стимулирует молочные железы к выработке молока;
тиреотропный гормон, который стимулирует щитовидную железу к выработке гормонов щитовидной железы.
Передняя доля также вырабатывает некоторые другие гормоны, включая гормон, отвечающий за потемнение кожи (бета-меланоцитостимулирующий гормон), и гормоны, которые подавляют чувство боли (энкефалины и эндорфины) и контролируют иммунную систему (эндорфины).
Гормоны задней доли
Задняя доля гипофиза вырабатывает только два гормона:
Вазопрессин
Окситоцин
Вазопрессин (также называемый антидиуретический гормон) регулирует количество воды, выводимое почками, тем самым являясь важным фактором поддержания водного баланса в организме.
Окситоцин вызывает сокращение матки во время родов и непосредственно после них для предотвращения обильного кровотечения. Окситоцин также стимулирует сокращение молочных протоков в молочных железах, которые направляют молоко к соску («молоко прибывает») у кормящих женщин. Окситоцин выполняет еще некоторые другие функции как у мужчин, так и у женщин.
Нарушение функции гипофиза
Нарушение функции гипофиза обычно возникает в результате развития доброкачественной опухоли (аденомы). Опухоль может вырабатывать повышенное количество одного или нескольких гормонов гипофиза, либо воздействовать на нормальные клетки гипофиза, вызывая недостаточную секрецию одного или нескольких гормонов гипофиза.
Опухоль также может вызывать увеличение гипофиза, с нарушением выработки гормона или без ее нарушения. Иногда опухоль гипофиза становится причиной одновременного повышения секреции одного гормона и недостаточной секреции другого в связи со сдавлением.
Иногда спинномозговая жидкость может заполнять пространство вокруг гипофиза и оказывать на него давление (приводя к синдрому пустого турецкого седла). Давление может вызывать повышенную или недостаточную секрецию гормонов.
Пониженное или повышенное количество гормона гипофиза приводит к различным симптомам.
Повышенная секреция гормонов гипофиза приводит к развитию заболеваний, в том числе следующих:
Акромегалия или гигантизм: Гормон роста
Болезнь Кушинга Адренокортикотропный гормон (АКТГ)
Галакторея (секреция грудного молока мужчинами или женщинами в отсутствие беременности): Пролактин
Эректильная дисфункция: Пролактин
Бесплодие (в особенности у женщин): Пролактин
Недостаточная секреция гормонов гипофиза приводит к развитию заболеваний, в том числе следующих:
Дефицит аргинин-вазопрессина (центральный несахарный диабет): Вазопрессин
Гипопитуитаризм: Многие гормоны
Врачи могут диагностировать нарушение функции гипофиза, проводя различные анализы и обследования. Визуализирующие исследования, чаще всего магнитно-резонансная томография (МРТ), могут выявить увеличение гипофиза (например, при наличии опухоли гипофиза) или его уменьшения (например, при гипопитуитаризме). Подобные обследования обычно могут определить наличие опухоли в железе.
Врачи могут определить уровень гормонов гипофиза, используя обычный анализ крови. В зависимости от симптоматики, врачи выбирают гормоны, уровень которых они считают необходимым измерить. Иногда уровень гормонов гипофиза сложно интерпретировать, поскольку они значительно различаются в течение дня и в зависимости от потребностей организма. Оценка произвольного образца крови не предоставит полезной информации в отношении подобных гормонов.
При определении уровня некоторых гормонов врачи дают вещество, которое обычно оказывает воздействие на выработку гормона, а затем измеряют его уровень. Например, если врач введет инсулин, должен повыситься уровень АКТГ, гормона роста и пролактина. Врачи не измеряют непосредственно уровень гормона роста, они часто оценивают уровень другого гормона, инсулиноподобного фактора роста 1 (ИФР-1). Гормон роста вырабатывается эпизодически, его уровень быстро снижается, но уровень ИФР-1 отражает общее суточное выделение гормона роста. Учитывая все эти причины, интерпретация результатов анализа крови на гормоны гипофиза является сложным процессом.