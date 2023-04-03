Общие сведения о гипофизе

Гипофиз — это железа размером с горошину, расположенная в костной структуре (турецкое седло) в основании головного мозга. Турецкое седло защищает гипофиз, оставляя немного пространства для расширения.

Гипофиз управляет работой большинства эндокринных желез, поэтому иногда его называют главной железой. В свою очередь, гипофиз контролируется гипоталамусом, областью головного мозга, расположенной непосредственно над гипофизом. Определяя уровень гормонов, вырабатываемых железами под контролем гипофиза (железы-мишени), гипоталамус или гипофиз способны определить степень необходимой стимуляции желез-мишеней.

Гипофиз и его органы-мишени

Гипофиз имеет две выраженные части:

Передняя (фронтальная) доля, которая составляет 80 % всей массы гипофиза

Задняя доля

Доли соединяются с гипоталамусом посредством ножки, которая содержит кровеносные сосуды и проекции нервных клеток (нервные волокна или аксоны). Гипоталамус контролирует переднюю долю, высвобождая гормоны из соединяющих их кровеносных сосудов. Он контролирует заднюю долю с помощью нервных импульсов.

Гипофиз вырабатывает часть гормонов непостоянно. Большая часть высвобождается эпизодически, раз в 1–3 часа, чередуя периоды активности и неактивности. Такие гормоны, как адренокортикотропный гормон (АКТГ), гормон роста и пролактин, следуют суточному ритму: Их уровни предсказуемо повышаются и понижаются в течение дня, обычно достигая максимального значения непосредственно перед пробуждением и снижаясь до минимального значения непосредственно перед сном. Уровни других гормонов изменяются под воздействием и других факторов. Например, у женщин уровень лютеинизирующего гормона и фолликулостимулирующего гормона, контролирующих репродуктивные функции, варьируется в ходе менструального цикла.

Гипофиз: Главная железа * Эти гормоны вырабатываются в гипоталамусе, но хранятся в гипофизе и высвобождаются из него.

Гормоны передней доли Передняя доля гипофиза вырабатывает и высвобождает (секретирует) шесть основных гормонов: адренокортикотропный гормон (АКТГ), также называемый кортикотропином, который стимулирует надпочечники к выработке кортизола и других гормонов;

фолликулостимулирующий гормон и лютеинизирующий гормон (гонадотропины), которые стимулируют яички к выработке спермы, яичники к выработке яйцеклеток и половые органы к выработке половых гормонов (тестостерона и эстрогена);

гормон роста , который регулирует рост и физическое развитие, а также оказывает важное влияние на форму тела, стимулируя формирование мышц и уменьшая жировую ткань;

пролактин , который стимулирует молочные железы к выработке молока;

тиреотропный гормон, который стимулирует щитовидную железу к выработке гормонов щитовидной железы. Передняя доля также вырабатывает некоторые другие гормоны, включая гормон, отвечающий за потемнение кожи (бета-меланоцитостимулирующий гормон), и гормоны, которые подавляют чувство боли (энкефалины и эндорфины) и контролируют иммунную систему (эндорфины).

Гормоны задней доли Задняя доля гипофиза вырабатывает только два гормона: Вазопрессин

Окситоцин Вазопрессин (также называемый антидиуретический гормон) регулирует количество воды, выводимое почками, тем самым являясь важным фактором поддержания водного баланса в организме. Окситоцин вызывает сокращение матки во время родов и непосредственно после них для предотвращения обильного кровотечения. Окситоцин также стимулирует сокращение молочных протоков в молочных железах, которые направляют молоко к соску («молоко прибывает») у кормящих женщин. Окситоцин выполняет еще некоторые другие функции как у мужчин, так и у женщин.