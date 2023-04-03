Гигантизм и акромегалия

Если чрезмерная выработка гормона роста начинается в детстве до закрытия зон роста костей (области на концах костей, где происходит рост костей), эта патология вызывает гигантизм. Длинные кости активно растут. Пациент становится необычно высоким, удлиняются его руки и ноги. Может возникнуть задержка полового созревания, отмечается неполное развитие половых органов.

В большинстве случаев чрезмерная выработка гормона роста начинается в возрасте 30–50 лет, намного позже смыкания зон роста в костях. Таким образом, повышенный уровень гормона роста у взрослых не увеличивает длину костей, но вызывает акромегалию, при которой кости деформируются, а не удлиняются. Поскольку изменения происходят медленно, они обычно незаметны в течение многих лет.

Знаете ли Вы, что...

Акромегалия Изображение © Springer Science+Business Media

Черты лица становятся грубыми, кисти и стопы отекают. Требуются кольца, перчатки, туфли и шляпы большего размера. Повышенный рост челюстной кости (нижняя челюсть) может вызвать ее выпячивание (прогнатия). Хрящ в голосовом аппарате (гортани) может стать толще, из-за чего голос становится низким и хриплым. Ребра могут стать толще, а грудная клетка бочкообразной. Распространена боль в суставах. Через много лет может возникнуть деформирующий дегенеративный артрит.

Гигантизм Изображение BETTINA CIRONE/SCIENCE PHOTO LIBRARY

При гигантизме и акромегалии может увеличиться язык, на нем могут появиться складки. По мере утолщения кожи увеличивается рост жестких волос на теле, которые обычно приобретают темный цвет. Увеличиваются сальные и потовые железы на коже, усиливая потоотделение и часто вызывая неприятный запах.

Сердце обычно увеличивается в размерах, его функция значительно нарушается, что приводит к сердечной недостаточности. Может отмечаться увеличение других органов.

Иногда пациент испытывает беспокоящие его ощущения и слабость в руках и ногах, поскольку увеличивающиеся ткани давят на нервы. Нервы, несущие информацию от головного мозга к глазам, также могут быть сдавлены, вызывая снижение зрения, особенно во внешних полях. Давление на головной мозг может вызывать головные боли.

Практически у всех женщин с акромегалией наблюдается нарушение менструального цикла. У некоторых женщин в связи с повышением уровня гормона пролактина вырабатывается грудное молоко, хотя они не кормят грудью (галакторея). Приблизительно у трети мужчин с акромегалией развивается эректильная дисфункция.

Отмечается повышенная вероятность возникновения сахарного диабета, повышенного артериального давления (гипертензия), синдрома апноэ во сне и некоторых опухолей, которые поражают толстую кишку и могут прогрессировать в злокачественные. У пациентов с акромегалией уменьшается предположительная продолжительность жизни.