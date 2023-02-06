Эритропоэтическая протопорфирия и протопорфирия, связанная с Х-хромосомой, являются заболеваниями, обусловленными аномалиями ферментов, участвующих в выработке гема и характеризующихся чувствительностью к солнечному свету.
Протопорфирин, предшественник гема, накапливается в костном мозге, эритроцитах и других тканях, включая кожу.
Непосредственно после воздействия солнечного света у пациентов возникает сильная кожная боль и отек.
Врачи назначают анализ крови, чтобы выявить повышенный уровень протопорфирина.
Пациенты должны избегать воздействия солнечных лучей.
Афамеланотид — лекарственный препарат, который стимулирует выработку большего количества меланина, может снизить чувствительность к солнечному свету и улучшить качество жизни.
Порфирии — это группа заболеваний, вызванных аномалиями ферментов, участвующих в выработке гема. Гем — химическое соединение, содержащее железо и придающее крови красный цвет. Гем является основным компонентом нескольких важных белков организма. (См. также Общие сведения о порфирии)
Накопление протопорфирина в коже приводит к чрезвычайной чувствительности к солнечным лучам и сильной боли вскоре после их воздействия. Солнечный свет активирует молекулы протопорфирина, которые нарушают окружающие ткани.
Накопление протопорфиринов в печени может стать причиной ее поражения. Протопорфирины, выводимые с желчью, часто могут привести к образованию желчных камней.
Эритропоэтическая протопорфирия
Эритропоэтическая протопорфирия — редкое заболевание. Обычно оно проявляется у детей.
У большинства пациентов с эритропоэтической протопорфирией недостаток фермента феррохелатазы приводит к накоплению протопорфирина, предшественника гема, в костном мозге, эритроцитах, плазме крови (жидкий компонент крови), коже и в печени.
Дефицит фермента наследуется от обоих родителей.
Протопорфирия, связанная с Х-хромосомой
Приблизительно у 10 % пациентов, имеющих симптомы эритропоэтической протопорфирии, на самом деле, отмечается повышенная активность другого фермента. Повышенная активность приводит к накоплению того же самого предшественника гема. Однако аномальный ген, отвечающий за данную форму эритропоэтической протопорфирии, находится в Х-хромосоме, поэтому заболевание называется протопорфирией, связанной с Х-хромосомой.
Поскольку протопорфирия, связанная с Х-хромосомой, подобна эритропоэтической протопорфирии, иногда ее считают разновидностью эритропоэтической протопорфирии.
Симптомы
Симптомы обычно возникают в детстве. Вскоре после воздействия солнечного света — даже кратковременного — у пациентов возникает сильная кожная боль и отек. После продолжительного воздействия солнца на губах и на тыльной стороне кистей может образоваться корочка. Поскольку волдыри и шрамы отсутствуют, врачи обычно не могут идентифицировать заболевание.
У детей с эритропоэтической протопорфирией отмечается покраснение, гиперпигментация (потемнение) и образование корочек на лице, покраснение и отек рук после воздействия солнечного света.
© Springer Science+Business Media
На этой фотографии показана грубая, утолщенная и жесткая кожа на руках человека с эритропоэтической протопорфирией.
С разрешения издателя. Из статьи Bloomer J, Risheg H. в книге Гастроэнтерология и гепатология: Печень. Под редакцией M Feldman (редактор серии) и WC Maddrey. Philadelphia, Current Medicine, 2004.
На этой фотографии показаны глубокие борозды (рот карпа), которые развились у человека с эритропоэтической протопорфирией.
© Springer Science+Business Media
У детей с эритропоэтической протопорфирией отмечается покраснение, гиперпигментация (потемнение) и образование корочек на лице, покраснение и отек рук после воздействия солнечного света.
© Springer Science+Business Media
На этой фотографии показана грубая, утолщенная и жесткая кожа на руках человека с эритропоэтической протопорфирией.
С разрешения издателя. Из статьи Bloomer J, Risheg H. в книге Гастроэнтерология и гепатология: Печень. Под редакцией M Feldman (редактор серии) и WC Maddrey. Philadelphia, Current Medicine, 2004.
На этой фотографии показаны глубокие борозды (рот карпа), которые развились у человека с эритропоэтической протопорфирией.
© Springer Science+Business Media
Желчные камни вызывают характерную боль в области живота. Поражение печени может стать причиной усиления печеночной недостаточности с такими проявлениями, как желтуха, боль в области живота и увеличение селезенки.
Если защитой кожи хронически пренебрегают, кожа может огрубеть, стать утолщенной и жесткой (лихенизация), особенно на костяшках пальцев. Вокруг рта могут образоваться глубокие канавки.
У людей с протопорфирией, связанной с Х-хромосомой, более тяжелые реакции на солнечный свет и более тяжелое заболевание печени, чем у людей с эритропоэтической протопорфирией.
У детей с нераспознанной эритропоэтической протопорфирией и протопорфирией, связанной с Х-хромосомой, могут возникнуть психосоциальные проблемы, поскольку могут неожиданно отказаться выходить на улицу. Им часто в течение многих лет ставят ошибочный диагноз «аллергии» на солнечный свет. Страх или ожидание боли может быть настолько гнетущим, что дети начинают нервничать, становятся напряженными, агрессивными, отдаляются от окружающей реальности или даже имеют мысли о самоубийстве.
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Диагностика
Анализы крови
Диагноз ставится, когда в эритроцитах и плазме крови (жидкой части крови) определяется повышенный уровень протопорфирина.
Диагноз невозможно поставить с помощью анализа мочи, поскольку избыток протопорфирина не выводится с мочой.
Иногда врач назначает генетический анализ. Родственники также могут сдать анализы для проверки наличия мутации гена.
Лечение
Ослабление симптомов приступа
Лечение желчных камней и проблем с печенью
Острые кожные проблемы можно облегчить, принимая холодную ванну или обтираясь влажным полотенцем, принимая анальгетики и используя местные и/или пероральные кортикостероиды. На разрешение проблем требуется приблизительно неделя. Если эти меры неэффективны, врачи иногда назначают гематин и/или переливание крови. Также могут помочь некоторые другие лекарственные препараты, такие как афамеланотид, желчные кислоты, холестираминовая смола и уголь.
Пациентам, у которых образуются желчные камни, содержащие протопорфирин, и развиваются симптомы холецистита (воспаления стенки желчного пузыря), может потребоваться хирургическое вмешательство по удалению желчного пузыря.
Необходимо проводить ежегодный контроль количества порфирина, накапливаемого в эритроцитах, и состояния печени, сдавая анализы крови, мочи и кала. Вакцинация против гепатита А и гепатита В может помочь предотвратить повреждение печени. При тяжелом поражении печени может потребоваться трансплантация печени.
Поскольку солнечный свет обеспечивает выработку необходимого витамина D, а люди с эритропоэтической протопорфирией или протопорфирией, сцепленной с Х-хромосомой, избегают воздействия солнечного света, им, возможно, придется принимать добавки с витамином D для профилактики дефицита витамина D.
Эритропоэтическую протопорфирию можно вылечить путем трансплантации стволовых клеток, но обычно она не выполняется, потому что риски трансплантации обычно перевешивают преимущества.
Профилактика приступов
Следует быть очень осторожным и избегать воздействия солнечного света. Необходимо носить защитную одежду, шляпы и использовать солнцезащитные средства, содержащие диоксид титана и оксид цинка. Лечение при случайном воздействии солнечных лучей аналогично лечению солнечных ожогов.
Лекарственный препарат афамеланотид помогает людям лучше переносить солнечный свет. Однако солнечного света следует избегать в любом случае.
Лекарственные препараты, которые провоцируют острые порфирии, не провоцируют эритропоэтическую протопорфирию, поэтому ограничивать их нет необходимости.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Американский фонд порфирии: направлен на обучение и поддержку пациентов и семей, страдающих порфириями
Объединенная ассоциация по борьбе с порфириями: предоставляет информацию и поддержку пациентам и их семьям, предоставляет надежную информацию медицинским учреждениям, способствует проведению и поддерживает клинические исследования для улучшения диагностики и лечения порфирий