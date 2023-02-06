Эритропоэтическая протопорфирия и протопорфирия, связанная с Х-хромосомой

Симптомы обычно возникают в детстве. Вскоре после воздействия солнечного света — даже кратковременного — у пациентов возникает сильная кожная боль и отек. После продолжительного воздействия солнца на губах и на тыльной стороне кистей может образоваться корочка. Поскольку волдыри и шрамы отсутствуют, врачи обычно не могут идентифицировать заболевание.

Кожные симптомы при эритропоэтической протопорфирии Эритропоэтическая протопорфирия (чувствительность к солнечному свету) У детей с эритропоэтической протопорфирией отмечается покраснение, гиперпигментация (потемнение) и образование корочек на лице, покраснение и отек рук после воздействия солнечного света. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Эритропоэтическая протопорфирия На этой фотографии показана грубая, утолщенная и жесткая кожа на руках человека с эритропоэтической протопорфирией. С разрешения издателя. Из статьи Bloomer J, Risheg H. в книге Гастроэнтерология и гепатология: Печень. Под редакцией M Feldman (редактор серии) и WC Maddrey. Philadelphia, Current Medicine, 2004. Эритропоэтическая протопорфирия (рот карпа) На этой фотографии показаны глубокие борозды (рот карпа), которые развились у человека с эритропоэтической протопорфирией. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Эритропоэтическая протопорфирия (чувствительность к солнечному свету) У детей с эритропоэтической протопорфирией отмечается покраснение, гиперпигментация (потемнение) и образование корочек на лице, покраснение и отек рук после воздействия солнечного света. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Эритропоэтическая протопорфирия На этой фотографии показана грубая, утолщенная и жесткая кожа на руках человека с эритропоэтической протопорфирией. С разрешения издателя. Из статьи Bloomer J, Risheg H. в книге Гастроэнтерология и гепатология: Печень. Под редакцией M Feldman (редактор серии) и WC Maddrey. Philadelphia, Current Medicine, 2004. Эритропоэтическая протопорфирия (рот карпа) На этой фотографии показаны глубокие борозды (рот карпа), которые развились у человека с эритропоэтической протопорфирией. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media

Желчные камни вызывают характерную боль в области живота. Поражение печени может стать причиной усиления печеночной недостаточности с такими проявлениями, как желтуха, боль в области живота и увеличение селезенки.

Если защитой кожи хронически пренебрегают, кожа может огрубеть, стать утолщенной и жесткой (лихенизация), особенно на костяшках пальцев. Вокруг рта могут образоваться глубокие канавки.

У людей с протопорфирией, связанной с Х-хромосомой, более тяжелые реакции на солнечный свет и более тяжелое заболевание печени, чем у людей с эритропоэтической протопорфирией.

У детей с нераспознанной эритропоэтической протопорфирией и протопорфирией, связанной с Х-хромосомой, могут возникнуть психосоциальные проблемы, поскольку могут неожиданно отказаться выходить на улицу. Им часто в течение многих лет ставят ошибочный диагноз «аллергии» на солнечный свет. Страх или ожидание боли может быть настолько гнетущим, что дети начинают нервничать, становятся напряженными, агрессивными, отдаляются от окружающей реальности или даже имеют мысли о самоубийстве.