Общие сведения о порфириях

Порфирии — это группа заболеваний, вызванных недостатком ферментов, участвующих в выработке гема.

Гем — химическое соединение, содержащее железо и придающее крови красный цвет. Гем является основным компонентом нескольких важных белков организма. Один из этих белков — гемоглобин, который позволяет эритроцитам переносить кислород. Гем также является важной частью некоторых ферментов, вырабатываемых печенью. Ферменты — это особые белки, вырабатываемые клетками, которые ускоряют химические реакции в организме.

Гем вырабатывается в основном в костном мозге и печени в ходе сложного процесса, в котором участвуют восемь различных ферментов. Один за другим ферменты действуют на разных этапах, обеспечивая превращение исходного соединения в промежуточные вещества, в конечном итоге производя гем. При наличии дефицита одного из этих ферментов некоторые промежуточные вещества (предшественники порфирина) могут накапливаться. Они могут накапливаться в:

костном мозге

Печень

Кожа

других тканях

Предшественники гема также могут появляться в избытке в крови или выводиться с мочой или калом. Накопленные предшественники гема вызывают симптомы и часто выявляются при обследовании для диагностики порфирии. Конкретные накапливаемые предшественники гема и развивающиеся симптомы зависят от фермента, в котором организм испытывает недостаток.

Порфирии — это ряд нарушений, каждое из которых вызвано недостатком одного из ферментов, необходимых для производства гема. Причиной недостатка каждого фермента является повреждение гена (мутация), который отвечает за выработку конкретного фермента. Поврежденный ген, как правило, наследуется от одного из родителей, иногда от обоих родителей.

Классификация порфирий Порфирии можно классифицировать несколькими способами. Наиболее точной является классификация по недостатку конкретного фермента. Более простая система классификации делит порфирии на острые и кожные: Острые порфирии: порфирии, вызывающие неврологические, психические и абдоминальные симптомы

Кожные порфирии: порфирии, вызывающие кожные симптомы, когда кожа подвергается воздействию солнечных лучей Третья система классификации основана на месте выработки избыточных предшественников: Печеночные порфирии: предшественники в основном возникают в печени

Эритропоэтические порфирии: Предшественники в основном возникают в костном мозге Некоторые порфирии классифицируются в несколько категорий. Острые порфирии Острые порфирии являются причиной периодических эпизодов абдоминальных, психических и неврологических симптомов. Эти приступы обычно вызывают рецептурные лекарственные препараты (включая пероральные контрацептивы), алкоголь, курение и такие факторы, как голодание, инфекция или стресс. У молодых женщин гормональные изменения во время менструального цикла также являются типичным провоцирующим фактором острых приступов. Наиболее распространенной острой порфирией является Острая интермиттирующая порфирия К другим острым порфириям относятся Смешанная порфирия

Наследственная копропорфирия

Порфирия, вызванная дефицитом дегидратазы дельта-аминолевулиновой кислоты, которая встречается крайне редко Некоторые острые порфирии (смешанная порфирия и наследственная копропорфирия) также могут вызывать кожные симптомы. Кожные порфирии Кожные порфирии вызывают патологические изменения на коже, обычно после воздействия солнечных лучей. При подобных порфириях в коже накапливаются определенные порфирины. Под воздействием света и кислорода эти порфирины вырабатывают нестабильную форму кислорода, которая может повредить кожу. Некоторые кожные порфирии вызывают симптомы, которые имеют склонность быть продолжительными или периодическими. К этим порфириям относятся Поздняя кожная порфирия, является наиболее распространенной кожной порфирией

Врожденная эритропоэтическая порфирия

Гепато-эритропоэтическая порфирия (очень редкая) Кожа становится уязвимой и покрывается волдырями, в основном в областях, подверженных солнечным лучам (таким как лицо, шея, руки и предплечья), или на поврежденной коже. Идентичные кожные симптомы также вызваны двумя острыми порфириями (смешанная порфирия и наследственная копропорфирия). Поскольку симптомы развиваются через некоторое время после пребывания на солнце, люди часто не знают о связи между их симптомами и воздействием солнца. Другие кожные порфирии вызывают симптомы сразу же после воздействия солнечных лучей. К этим порфириям относятся Эритропоэтическая протопорфирия

Протопорфирия, связанная с Х-хромосомой У людей развивается жгучая боль без образования волдырей в течение нескольких минут или часов после воздействия солнечных лучей. Боль может продолжаться несколько часов или дней. Внешний вид кожи часто не меняется, но может произойти опухание и покраснение. У людей с этими заболеваниями перед развитием более тяжелых и стойких кожных симптомов обычно развиваются ранние предупреждающие симптомы, такие как покалывание или легкое жжение, называемые продромальными симптомами. Людям, у которых наблюдаются такие ранние предупреждающие симптомы, следует немедленно искать укрытие от солнца, чтобы попытаться предотвратить появление более тяжелых симптомов.

Диагностика порфирий Измерение уровня порфиринов и предшественников порфиринов в моче или крови

Генетический анализ Анализы крови или мочи Кровь и мочу могут проверять на наличие порфиринов или их форм-предшественников. При наличии многих разновидностей порфирий моча может приобретать красный или красновато-коричневый цвет. Иногда изменение цвета проявляется только после того, как моча простоит на воздухе и на свету от нескольких минут до нескольких часов. Вторичная порфиринурия Врачи ставят диагноз порфирий, измеряя уровень порфиринов и предшественников порфиринов в моче. Некоторые заболевания, не связанные с порфириями, такие как заболевания крови или заболевания печени, а также воздействие некоторых лекарственных препаратов или токсинов, например, алкоголя, бензола и свинца, сами по себе могут увеличивать количество порфиринов в моче. Данный феномен описывается как вторичная порфиринурия. Он является распространенной причиной ошибочной гипердиагностики порфирии.

Скрининг на наличие порфирий Чтобы не подвергаться воздействию веществ, которые могут спровоцировать приступы острой порфирии или симптомы кожной порфирии, человеку необходимо знать, является ли он носителем генетической мутации, приводящей к дефициту фермента. Обычно проводится анализ генов в образце крови или слюны. Ребенок, родитель которого имеет известную генетическую аномалию, способную вызвать острую порфирию, в идеале должен пройти обследование на наличие той же мутации задолго до полового созревания. Ребенок таким образом сможет узнать, каким образом избежать острых приступов, которые являются редкими до полового созревания. Также необходимо провести обследование пожилых членов семьи человека с известной генетической аномалией, чтобы подтвердить или исключить возможность их предрасположенности к развитию острой порфирии или возможность передачи этой патологии ребенку.