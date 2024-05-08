Общие сведения о нейроэндокринных опухолях желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы

Нейроэндокринные опухоли — это опухоли, которые развиваются из нейроэндокринных клеток, т. е. клеток, которые имеют признаки, характерные как для нервных, так и для гормон-продуцирующих клеток. Нейроэндокринные опухоли встречаются редко и могут возникать в любом месте организма, где имеются гормон-продуцирующие клетки. Большинство нейроэндокринных опухолей развивается в пищеварительном тракте или поджелудочной железе. Некоторые такие опухоли развиваются в легких, репродуктивной или мочевыделительной системе.

Пищеварительный тракт состоит из рта, горла, пищевода, желудка, тонкой кишки, толстой кишки (включая аппендикс), прямой кишки и заднего прохода. Функция пищеварительного тракта заключается в потреблении пищи, ее расщеплении, извлечении питательных веществ, всасывании их в организм и выведении отходов. Этому процессу способствуют желудочная кислота и различные пищеварительные вещества, выделяемые печенью и поджелудочной железой.

Нейроэндокринные опухоли желудочно-кишечного тракта чаще всего возникают в тонкой кишке, толстой кишке и аппендиксе. Обычно они растут медленно, могут выделять гормоны, которые влияют на функцию кишечника, и могут быть доброкачественными или злокачественными.

Поджелудочная железа — это орган, расположенный в верхней части брюшной полости. Поджелудочная железа вырабатывает пищеварительные соки (в том числе ферменты), которые секретируются в пищеварительный тракт. Поджелудочная железа содержит различные типы клеток. Клетки, называемые островковыми, вырабатывают несколько типов гормонов, включая инсулин, который помогает контролировать уровень сахара в крови.

Нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы — это опухоли, которые возникают из островковых клеток. Эти опухоли могут секретировать или не секретировать гормоны сами, и могут быть злокачественными или доброкачественными.

Существует два типа опухолей желудочно-кишечного тракта и нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы:

гормонально-активные;

гормонально-неактивные.

Гормонально-неактивные опухоли не вырабатывают гормоны и являются доброкачественными. Эти опухоли могут вызывать симптомы, блокируя желчный проток или тонкий кишечник, кровоточа в желудочно-кишечный тракт или вызывая опухоль в брюшной полости.

Гормонально-активные опухоли секретируют большие количества определенного гормона, вызывая различные симптомы иди другие физические изменения. Некоторые гормонально-активные опухоли являются злокачественными. Могут выделяться следующие гормоны, которым соответствуют определенные типы опухолей

Инсулин (инсулинома)

Гастрин (гастринома)

Глюкагон (глюкагонома)

Вазоактивный пептид кишечника (випома)

Чрезмерное выделение этих гормонов также может возникать при расстройстве, называемом множественная эндокринная неоплазия.