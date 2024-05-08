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Общие сведения о нейроэндокринных опухолях желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы

Авторы:B. Mark Evers, MD, Markey Cancer Center, University of Kentucky
Проверено/пересмотрено мая 2024
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Нейроэндокринные опухоли — это опухоли, которые развиваются из нейроэндокринных клеток, т. е. клеток, которые имеют признаки, характерные как для нервных, так и для гормон-продуцирующих клеток. Нейроэндокринные опухоли встречаются редко и могут возникать в любом месте организма, где имеются гормон-продуцирующие клетки. Большинство нейроэндокринных опухолей развивается в пищеварительном тракте или поджелудочной железе. Некоторые такие опухоли развиваются в легких, репродуктивной или мочевыделительной системе.

Пищеварительный тракт состоит из рта, горла, пищевода, желудка, тонкой кишки, толстой кишки (включая аппендикс), прямой кишки и заднего прохода. Функция пищеварительного тракта заключается в потреблении пищи, ее расщеплении, извлечении питательных веществ, всасывании их в организм и выведении отходов. Этому процессу способствуют желудочная кислота и различные пищеварительные вещества, выделяемые печенью и поджелудочной железой.

Нейроэндокринные опухоли желудочно-кишечного тракта чаще всего возникают в тонкой кишке, толстой кишке и аппендиксе. Обычно они растут медленно, могут выделять гормоны, которые влияют на функцию кишечника, и могут быть доброкачественными или злокачественными.

Поджелудочная железа — это орган, расположенный в верхней части брюшной полости. Поджелудочная железа вырабатывает пищеварительные соки (в том числе ферменты), которые секретируются в пищеварительный тракт. Поджелудочная железа содержит различные типы клеток. Клетки, называемые островковыми, вырабатывают несколько типов гормонов, включая инсулин, который помогает контролировать уровень сахара в крови.

Нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы — это опухоли, которые возникают из островковых клеток. Эти опухоли могут секретировать или не секретировать гормоны сами, и могут быть злокачественными или доброкачественными.

Существует два типа опухолей желудочно-кишечного тракта и нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы:

  • гормонально-активные;

  • гормонально-неактивные.

Гормонально-неактивные опухоли не вырабатывают гормоны и являются доброкачественными. Эти опухоли могут вызывать симптомы, блокируя желчный проток или тонкий кишечник, кровоточа в желудочно-кишечный тракт или вызывая опухоль в брюшной полости.

Гормонально-активные опухоли секретируют большие количества определенного гормона, вызывая различные симптомы иди другие физические изменения. Некоторые гормонально-активные опухоли являются злокачественными. Могут выделяться следующие гормоны, которым соответствуют определенные типы опухолей

Чрезмерное выделение этих гормонов также может возникать при расстройстве, называемом множественная эндокринная неоплазия.

Лечение нейроэндокринных опухолей желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы

  • Хирургическое вмешательство

  • Лекарственные препараты, блокирующие гормональные эффекты

  • Иногда химиотерапия

Большинство опухолей желудочно-кишечного тракта и нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы, как гормонально активных, так и неактивных, лечатся путем хирургического удаления. Тем не менее, при некоторых небольших гормонально-неактивных опухолях врачи могут только наблюдать за ними вместо удаления их хирургическим путем.

Люди с гормонально-активными опухолями, которым нельзя проводить хирургическое вмешательство (поскольку опухоль слишком мала или хирургическое вмешательство слишком рискованно из-за других проблем со здоровьем), получают лечение препаратами, блокирующими выработку или действие гормонов (такими как октреотид и ланреотид). Эти препараты также могут помогать замедлить рост опухоли у людей с гормонально-неактивными опухолями.

Пациентов со злокачественными опухолями, которые распространились на другие органы (метастазировали), обычно лечат с помощью химиотерапии.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.