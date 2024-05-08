Карциноидный синдром, вызванный нейроэндокринными опухолями

Нейроэндокринные опухоли — это доброкачественные или злокачественные новообразования, которые иногда вырабатывают повышенное количество гормоноподобных веществ (например, серотонина), что в некоторых случаях приводит к карциноидному синдрому. Карциноидный синдром — это группа симптомов, которые возникают под воздействием повышенных уровней данных гормонов.

У пациентов с нейроэндокринными опухолями отмечается схваткообразная боль в животе и изменения стула.

У пациентов с карциноидным синдромом наблюдаются горячие приливы и иногда диарея.

Для диагностики карциноидного синдрома врачи измеряют уровень побочного продукта серотонина в моче пациента.

Для локализации опухоли используют визуализирующие исследования.

Иногда опухоли удаляют хирургическим путем.

Пациентам могут назначить препараты для контроля симптомов.

Нейроэндокринные опухоли (которые раньше назывались карициноидными опухолями) обычно возникают в гормонпродуцирующих клетках, которые выстилают тонкую кишку или другие части пищеварительного тракта. Они также могут развиваться в поджелудочной железе, легких (бронхиальные нейроэндокринные опухоли) или реже в яичках или яичниках.

Нейроэндокринные опухоли могут вырабатывать повышенное количество гормоноподобных веществ, включая серотонин, брадикинин, гистамин и простагландины. Иногда повышенный уровень этих веществ может приводить к развитию различных симптомов, которые называются карциноидным синдромом. Нейроэндокринные опухоли используют аминокислоту триптофан для выработки повышенного количества серотонина. Поскольку триптофан обычно используется организмом для выработки ниацина (витамина B3), у пациентов редко может развиться недостаток ниацина, который может вызывать заболевание, именуемое пеллагра.

Если нейроэндокринные опухоли возникают в пищеварительном тракте или поджелудочной железе, то вырабатываемые ими вещества попадают в кровеносный сосуд, по которому кровь течет прямо в печень (воротная вена), где эти вещества разрушаются ферментами. Поэтому такие опухоли, возникающие в пищеварительном тракте, обычно не вызывают симптомов карциноидного синдрома, пока не распространятся на печень.

Если опухоли распространились на печень, то печень не может перерабатывать вещества до того, как они начнут циркулировать по организму. В зависимости от веществ, высвобождаемых опухолями, у пациента возникают различные симптомы карциноидного синдрома. Нейроэндокринные опухоли легких, яичек и яичников также вызывают симптомы, поскольку продуцируемые ими вещества минуют печень и циркулируют в кровотоке.

Симптомы У людей с нейроэндокринными опухолями могут появиться симптомы в связи с ростом опухоли, подобные симптомам других кишечных опухолей. Эти симптомы в основном включают схваткообразную боль и изменения стула в результате блокирования кишечника опухолью. Карциноидный синдром Менее чем у 10 % пациентов с нейроэндокринными опухолями развиваются симптомы карциноидного синдрома, однако этот процент колеблется в зависимости от места расположения опухоли. Наиболее распространенными и часто самыми ранними симптомами карциноидного синдрома являются неприятные приливы, особенно к голове и шее. Причиной приливов, которые являются результатом расширения (дилатации) сосудов, могут быть эмоции, прием пищи, употребление алкоголя или горячих напитков. Приливы могут привести к изменению цвета кожи на красный, фиолетовый или пурпурный. У людей с темной кожей приливы могут вызвать покраснение или потемнение кожи. Карциноидный синдром (приливы крови к лицу) Изображение SCIENCE PHOTO LIBRARY Значительное сужение кишечника может привести к коликам и диарее. Кишечник не в состоянии всасывать питательные вещества, что приводит к недостаточному питанию и образованию жирного, дурно пахнущего стула. Может произойти поражение сердца, которое иногда приводит к появлению симптомов недостаточности правого желудочка, таких как отек ног и ступней (отек). Свистящие хрипы и одышка могут появиться вследствие нарушения проходимости потока воздуха в легких. Некоторые пациенты с карциноидным синдромом могут потерять интерес к сексу, у некоторых мужчин возникает эректильная дисфункция.

Диагностика Анализ мочи на 5-гидроксииндолуксусную кислоту

Иногда визуализирующие обследования для обнаружения опухоли Если симптом наводит врача на мысль о нейроэндокринной опухоли, то диагноз карциноидного синдрома часто подтверждается измерением количества 5-гидроксииндолуксусной кислоты (5-ГИУК) — одного из химических побочных продуктов серотонина — в моче пациента, которую собирают в течение 24 часов. В течение, как минимум, 3 дней до проведения анализа пациент должен воздерживаться от потребления продуктов питания с высоким содержанием серотонина — бананов, помидоров, слив, авокадо, ананасов, баклажанов и грецких орехов. На результаты анализа также влияют некоторые препараты, включая гвайфенезин (который входит в состав многих сиропов от кашля), метокарбамол (мышечный релаксант) и фенотиазины (нейролептики). Людям, принимающим любые препараты, в особенности один из этих, следует обратиться к своему врачу до сбора мочи для данного анализа. Следует исключить другие причины приливов, такие как менопауза или употребление алкоголя. Обычно врачи могут это сделать, задавая вопросы (например, о возрасте и об употреблении алкоголя), но иногда требуется проведение анализов. Иногда, когда диагноз карциноидного синдрома точно не поставлен, врачи дают пациенту препарат, пытаясь вызвать приливы (провокационный тест), но этот метод используется редко и должен применяться с осторожностью. Локализация опухоли Для локализации нейроэндокринных опухолей проводятся различные диагностические тесты. Эти тесты включают компьютерную томографию (КТ), магнитно-резонансную томографию (МРТ) и рентгенологические исследования, которые проводят после того, как пациенту в артерию введут рентгеноконтрастное вещество, видимое на снимках (ангиография). Иногда для локализации опухоли требуется проведение диагностического хирургического вмешательства. Еще одним полезным тестом является сцинтиграфическое исследование или радиоизотопное сканирование. Во время этого теста в вену пациента вводится радиоактивный индикатор, который накапливается в конкретном органе. Большинство нейроэндокринных опухолей имеют рецепторы к гормону соматостатину. Врачи могут вводить в кровь радиоактивную форму соматостатина или подобного вещества и использовать сцинтиграфическое исследование для локализации нейроэндокринной опухоли и определения ее распространения. С помощью этого метода можно обнаружить приблизительно 90 % опухолей. МРТ или КТ помогают подтвердить распространение опухоли на печень.