Замещение жидкостей и электролитов

Октреотид или ланреотид

Удаление хирургическим путем

Сначала необходимо восполнить недостаток жидкостей и электролитов (минералов в крови, таких как калий и натрий) через вену (внутривенно). Необходимо вводить бикарбонат, чтобы возместить бикарбонат, утраченный с калом, и предотвратить ацидоз. Поскольку вода и электролиты продолжают выводиться с калом после регидратации, врачи могут счесть, что непрерывная замена воды и электролитов представляет трудности.

Лекарственный препарат октреотид или лантреотид обычно купирует диарею, однако могут потребоваться большие дозы.

Хирургическое удаление випомы вылечивает примерно 50 % людей, у которых опухоль не распространилась. Хирургическое вмешательство может временно уменьшить симптомы у людей, у которых опухоль распространилась.

Химиотерапевтические препараты могут уменьшить диарею и размер опухоли, но не вылечивают заболевание.