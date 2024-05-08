Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Випома

(Синдром Вернера-Моррисона)

Авторы:B. Mark Evers, MD, Markey Cancer Center, University of Kentucky
Проверено/пересмотрено мая 2024
Просмотреть профессиональную версию

Випома представляет собой редкий тип опухоли поджелудочной железы, производящей вазоактивный кишечный пептид, гормон, которое вызывает тяжелую водянистую диарею.

  • Эти опухоли возникают из клеток поджелудочной железы, которые вырабатывают вазоактивный пептид кишечника.

  • Основным симптомом является жидкая диарея.

  • Диагностика включает анализ крови и визуализирующие обследования.

  • Лечение предусматривает замещение жидкостей и электролитов, а также хирургическое вмешательство.

Випомы являются разновидностью панкреатической нейроэндокринной опухоли.

Более половины этих опухолей являются раковыми (злокачественными). Примерно у 6 % людей випома возникает в ходе расстройства, называющегося множественной эндокринной неоплазией.

Симптомы випомы

Основным симптомом випомы является длительная острая водянистая диарея. Кишечник производит 1000–3000 миллилитров кала в сутки, что приводит к обезвоживанию. У 50 % людей диарея носит постоянный характер, а у остальных степень тяжести диареи изменяется с течением времени.

Поскольку при диарее многие нормальные соли выводятся из организма, у людей часто возникают низкие уровни калия в крови (гипокалиемия) и чрезмерно кислая кровь (ацидоз). Эти изменения могут вызвать летаргию, мышечную слабость, тошноту, рвоту и спастическую боль в животе. У некоторых людей возникают приливы крови.

Диагностика випомы

  • Анализы крови

  • Визуализирующие исследования

Врач основывает диагноз випомы на наблюдаемых у человека симптомах диареи и обнаружении повышенных уровней вазоактивного кишечного пептида (ВКП) в крови.

Людям с повышенным уровнем ВИП следует пройти визуализирующие обследования для определения местоположения випомы. Такие исследования включают эндоскопическое ультразвуковое исследование, позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ) и сцинтиграфию или артериографию с октреотидом (рентгенологическое исследование, проводимое после введения в артерию рентгеноконтрастного вещества).

Лечение випомы

  • Замещение жидкостей и электролитов

  • Октреотид или ланреотид

  • Удаление хирургическим путем

Сначала необходимо восполнить недостаток жидкостей и электролитов (минералов в крови, таких как калий и натрий) через вену (внутривенно). Необходимо вводить бикарбонат, чтобы возместить бикарбонат, утраченный с калом, и предотвратить ацидоз. Поскольку вода и электролиты продолжают выводиться с калом после регидратации, врачи могут счесть, что непрерывная замена воды и электролитов представляет трудности.

Лекарственный препарат октреотид или лантреотид обычно купирует диарею, однако могут потребоваться большие дозы.

Хирургическое удаление випомы вылечивает примерно 50 % людей, у которых опухоль не распространилась. Хирургическое вмешательство может временно уменьшить симптомы у людей, у которых опухоль распространилась.

Химиотерапевтические препараты могут уменьшить диарею и размер опухоли, но не вылечивают заболевание.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.