Общие сведения о нарушениях холестеринового и липидного обмена

Жиры (липиды) нужны организму для роста и энергии. Организм также использует их для синтеза гормонов и других веществ, необходимых для функционирования организма. Организм может откладывать избыточный жир в кровеносных сосудах и в органах, где он может блокировать кровообращение и повреждать органы, часто вызывая серьезные нарушения здоровья.

Важные липиды, содержащиеся в крови:

Холестерин

Триглицериды

Холестерин — важный компонент клеточных мембран, клеток головного мозга и нервов, а также желчи, который помогает организму абсорбировать жиры и жирорастворимые витамины. Организм использует холестерин для выработки витамина D и различных гормонов, например, эстрогена, тестостерона и кортизола. Организм может вырабатывать необходимое количество холестерина, но он также получает его из продуктов питания.

Триглицериды, содержащиеся в жировых клетках, могут распадаться, после чего они используются для выработки энергии для метаболических процессов организма, включая рост. Триглицериды вырабатываются в кишечнике и печени из более мелких жиров, которые называются жирными кислотами. Некоторые жирные кислоты вырабатываются организмом, другие поступают из пищи.

Такие жиры, как холестерин и триглицериды, не могут свободно циркулировать в крови, поскольку кровь большей частью состоит из воды. Для циркуляции в крови холестерин и триглицериды упакованы в белки и другие вещества, образуя частицы, которые называются липопротеины.

Существуют различные виды липопротеинов. Каждый вид имеет собственную функцию, они распадаются и выводятся из организма с незначительными различиями. К липопротеинам относятся:

хиломикроны;

липопротеины высокой плотности (ЛПВП);

липопротеины низкой плотности (ЛПНП);

липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП).

Холестерин, который переносится ЛПНП, называется холестерином ЛПНП (Х-ЛПНП), а холестерин, который переносится ЛПВП, называется холестерином ЛПВП (Х-ЛПВП).

Организм может регулировать уровень липопротеинов (и соответственно уровень липидов), увеличивая или уменьшая скорость выработки липопротеинов. Организм также может регулировать скорость поступления и выведения липопротеинов из кровотока.

Уровни холестерина и триглицеридов существенно меняются изо дня в день из-за многих факторов, таких как стресс, пищевые привычки, физические упражнения, образ жизни, изменения метаболизма. Изменения уровня холестерина могут составлять приблизительно 10 %, а уровня триглицеридов — до 25 %.

Уровень липидов может быть:

слишком высокий (дислипидемия, также называемая гиперлипидемией);

слишком низкий (гиполипидемия).

Уровень липидов может отклоняться от нормы в результате изменений, вызванных старением, различными заболеваниями (включая наследственные), применением определенных лекарственных препаратов или образом жизни (например, диетой с высоким содержанием насыщенных жиров, недостаточной физической активностью или избыточным весом).

Таблица Липопротеины: Липидные носители Таблица

Осложнения, связанные с отклонением уровня липидов от нормы Аномально высокие уровни некоторых липидов (особенно холестерина) могут привести к возникновению долгосрочных проблем, таких как атеросклероз. В целом высокий уровень общего холестерина (который включает Х-ЛПНП, Х-ЛПВП и Х-ЛПОНП) и особенно высокий уровень холестерина ЛПНП (так называемого «плохого» холестерина) повышает риск атеросклероза и тем самым риск инфаркта миокарда или инсульта. Однако не все типы холестерина повышают этот риск. Высокий уровень холестерина ЛПВП (так называемого «хорошего» холестерина) может снижать риск, а низкий уровень холестерина ЛПВП может повышать подобный риск. Воздействие уровня триглицеридов на риск инфаркта миокарда является менее выраженным. Однако очень высокий (превышающий 500 миллиграммов на децилитр крови или мг/дл (5,65 ммоль/л)) уровень триглицеридов может повысить риск панкреатита.