Общие сведения о нарушениях холестеринового и липидного обмена

Жиры (липиды) нужны организму для роста и энергии. Организм также использует их для синтеза гормонов и других веществ, необходимых для функционирования организма. Организм может откладывать избыточный жир в кровеносных сосудах и в органах, где он может блокировать кровообращение и повреждать органы, часто вызывая серьезные нарушения здоровья.
Важные липиды, содержащиеся в крови:
Холестерин
Триглицериды
Холестерин — важный компонент клеточных мембран, клеток головного мозга и нервов, а также желчи, который помогает организму абсорбировать жиры и жирорастворимые витамины. Организм использует холестерин для выработки витамина D и различных гормонов, например, эстрогена, тестостерона и кортизола. Организм может вырабатывать необходимое количество холестерина, но он также получает его из продуктов питания.
Триглицериды, содержащиеся в жировых клетках, могут распадаться, после чего они используются для выработки энергии для метаболических процессов организма, включая рост. Триглицериды вырабатываются в кишечнике и печени из более мелких жиров, которые называются жирными кислотами. Некоторые жирные кислоты вырабатываются организмом, другие поступают из пищи.
Такие жиры, как холестерин и триглицериды, не могут свободно циркулировать в крови, поскольку кровь большей частью состоит из воды. Для циркуляции в крови холестерин и триглицериды упакованы в белки и другие вещества, образуя частицы, которые называются липопротеины.
Существуют различные виды липопротеинов. Каждый вид имеет собственную функцию, они распадаются и выводятся из организма с незначительными различиями. К липопротеинам относятся:
хиломикроны;
липопротеины высокой плотности (ЛПВП);
липопротеины низкой плотности (ЛПНП);
липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП).
Холестерин, который переносится ЛПНП, называется холестерином ЛПНП (Х-ЛПНП), а холестерин, который переносится ЛПВП, называется холестерином ЛПВП (Х-ЛПВП).
Организм может регулировать уровень липопротеинов (и соответственно уровень липидов), увеличивая или уменьшая скорость выработки липопротеинов. Организм также может регулировать скорость поступления и выведения липопротеинов из кровотока.
Уровни холестерина и триглицеридов существенно меняются изо дня в день из-за многих факторов, таких как стресс, пищевые привычки, физические упражнения, образ жизни, изменения метаболизма. Изменения уровня холестерина могут составлять приблизительно 10 %, а уровня триглицеридов — до 25 %.
Уровень липидов может быть:
слишком высокий (дислипидемия, также называемая гиперлипидемией);
слишком низкий (гиполипидемия).
Уровень липидов может отклоняться от нормы в результате изменений, вызванных старением, различными заболеваниями (включая наследственные), применением определенных лекарственных препаратов или образом жизни (например, диетой с высоким содержанием насыщенных жиров, недостаточной физической активностью или избыточным весом).
Липопротеины: Липидные носители
Тип
Происхождение
Функция
хиломикроны;
Вырабатываются из жиров продуктов питания, подвергнутых обработке в кишечнике
Транспортировка переваренных жиров (таких как триглицеридов) к мышцам и жировым клеткам
Липопротеин высокой плотности (ЛПВП)
Вырабатываются в печени и тонкой кишке
Выведение холестерина из тканей организма и их транспортировка в клетки, которым необходим холестерин, и в печень для последующего удаления
Липопротеин низкой плотности (ЛПНП)
Вырабатываются из ЛПОНП после доставки триглицеридов к жировым клеткам
Транспортировка холестерина к различным клеткам
Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП)
Вырабатываются в печени
Транспортировка триглицеридов из печени к жировым клеткам
Осложнения, связанные с отклонением уровня липидов от нормы
Аномально высокие уровни некоторых липидов (особенно холестерина) могут привести к возникновению долгосрочных проблем, таких как атеросклероз. В целом высокий уровень общего холестерина (который включает Х-ЛПНП, Х-ЛПВП и Х-ЛПОНП) и особенно высокий уровень холестерина ЛПНП (так называемого «плохого» холестерина) повышает риск атеросклероза и тем самым риск инфаркта миокарда или инсульта. Однако не все типы холестерина повышают этот риск. Высокий уровень холестерина ЛПВП (так называемого «хорошего» холестерина) может снижать риск, а низкий уровень холестерина ЛПВП может повышать подобный риск.
Воздействие уровня триглицеридов на риск инфаркта миокарда является менее выраженным. Однако очень высокий (превышающий 500 миллиграммов на децилитр крови или мг/дл (5,65 ммоль/л)) уровень триглицеридов может повысить риск панкреатита.
Измерение уровня липидов
Липидный профиль натощак (который иногда называют липидограммой) — это измерение уровней общего холестерина, триглицеридов, холестерина ЛПНП и холестерина ЛПВП после того, как человек воздерживается от приема пищи в течение 12 часов. Врачи обычно проводят это исследование раз в 5 лет, начиная с 20 лет, для оценки того, подвержен ли человек риску развития ишемической болезни сердца.
У детей и подростков скрининг с липидным профилем натощак рекомендуется в возрасте от 2 до 8 лет, если у ребенка имеются факторы риска, например наличие члена семьи с тяжелой дислипидемией или родственника, у которого ишемическая болезнь сердца развилась в молодом возрасте. У детей без факторов риска скрининг с выполнением липидного профиля не натощак обычно выполняется один раз до полового созревания ребенка (обычно в возрасте от 9 до 11 лет) и еще один раз в возрасте от 17 до 21 года.