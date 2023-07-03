Ацидоз вызван повышенной выработкой кислоты, накапливающейся в крови, или чрезмерной потерей бикарбоната из крови (метаболический ацидоз), или накоплением большого количества углекислого газа в крови вследствие нарушения функции легких или подавленного дыхания (дыхательный ацидоз).

Кислотность крови повышается при употреблении веществ, которые содержат или вырабатывают кислоту, или при недостаточном выведении углекислого газа легкими.

У пациентов с метаболическим ацидозом часто возникает тошнота, рвота и утомляемость, возможно учащенное и более глубокое дыхание в сравнении с обычным дыханием.

У пациентов с дыхательным ацидозом часто наблюдается головная боль и дезориентация, дыхание становится поверхностным и медленным, либо наблюдается и то, и другое.

Анализы образцов крови обычно показывают pH ниже нормального диапазона.

Лечение направлено на устранение причины ацидоза.

(См. также Общие сведения о кислотно-щелочном балансе).

Если повышение уровня кислоты подавляет системы контроля кислотно-щелочного баланса, кровь становится кислотной. По мере снижения уровня рН крови (становится более кислотной) происходит стимуляция тех частей головного мозга, которые регулируют дыхание, для обеспечения более быстрого и глубокого дыхания (респираторная компенсация). Более быстрое и глубокое дыхание увеличивает количество выдыхаемого углекислого газа, что повышает рН крови, возвращая его к норме.

Почки также пытаются уравновешивать баланс путем выведения большего количества кислоты с мочой. Однако оба механизма могут быть нарушены, если организм продолжает вырабатывать слишком много кислоты, вызывая тяжелую форму ацидоза и даже проблемы с сердцем и кому.

Кислотность и щелочность любого раствора, включая кровь, оценивается по шкале рН.

Уровень pH крови Кислотность и щелочность оцениваются по шкале рН от 0 (сильнокислотный) до 14 (сильнощелочной). Нейтральным считается уровень рН, равный 7,0 и находящийся в середине данной шкалы. Кровь обычно слабощелочная, ее нормальный уровень рН равен 7,35–7,45. Обычно организм поддерживает уровень рН крови в пределах 7,40.

Причины ацидоза В зависимости от их основной причины, ацидозы делятся на Метаболические

Дыхательные Метаболический ацидоз Метаболический ацидоз возникает при увеличении кислоты в организме после употребления вещества, которое расщепляется или может расщепляться (метаболизироваться) до кислоты. К таким веществам, в частности, относится древесный спирт (метанол), антифриз (этиленгликоль) или большие дозы аспирина (ацетилсалициловая кислота). Ацидоз могут вызывать многие другие лекарственные препараты и яды. Метаболический ацидоз также может возникнуть в результате нарушений нормального метаболизма. Организм вырабатывает избыточную кислоту на поздних стадиях шока (лактоацидоз), а также при недостаточно контролируемом сахарном диабете 1-го типа (диабетический кетоацидоз). Даже выработка нормального количества кислоты может привести к ацидозу, если почки плохо функционируют (почечная недостаточность) и не могут выводить достаточного количества кислоты с мочой. Метаболический ацидоз также возникает, когда организм теряет слишком много щелочи. Например, потеря бикарбоната может происходить через пищеварительный тракт из-за диареи. Дыхательный ацидоз Дыхательный ацидоз развивается, когда легкие не выводят необходимое количество углекислого газа (недостаточный газообмен). Это возникает при заболеваниях, сопровождающихся значительным повреждением легких (таких как хроническая обструктивная болезнь легких [ХОБЛ], тяжелая пневмония, сердечная недостаточность и астма). Дыхательный ацидоз также может возникнуть, когда заболевания головного мозга, нервов или мышц груди (например, синдром Гийена-Барре или боковой амиотрофический склероз) вызывают нарушение дыхания. Кроме того, дыхательный ацидоз может развиться, если дыхание пациента замедлено в связи с чрезмерной седацией в результате приема опиоидов (наркотических веществ), алкоголя или сильных снотворных препаратов (седативных средств). В результате замедленного дыхания уровень кислорода в крови может быть низким. В результате расстройства сна с нарушением дыхания (такого как синдром апноэ во сне) частое прекращение дыхание в течение долгого периода времени может вызвать временный дыхательный ацидоз.

Симптомы ацидоза Пациенты с метаболическим ацидозом легкой степени могут совсем не иметь симптомов, но обычно отмечается Утомляемость

Тошнота

рвота; Дыхание становится более глубоким и немного ускоряется (поскольку организм пытается регулировать ацидоз, выводя большее количество углекислого газа). По мере обострения ацидоза пациенты начинают чувствовать сильную слабость и головокружение, они могут быть дезориентированы, у них может наблюдаться сильная рвота. Впоследствии в тяжелых случаях могут развиться проблемы с сердцем и может упасть артериальное давление, что приводит к развитию шока, комы и даже к летальному исходу. При дыхательном ацидозе самыми ранними симптомами являются сонливость;

Головная боль Сонливость может перейти в ступор и кому, когда кислорода в крови станет недостаточно. При остановке или тяжелом нарушении дыхания ступор и кома могут возникнуть очень быстро в течение нескольких секунд, или могут развиваться медленно, на протяжении нескольких часов, если дыхание ухудшается не так резко.

Диагностика ацидоза Анализы крови При постановке диагноза «ацидоз» обычно необходимо измерить уровень рН и двуокиси углерода в крови, используя пробу артериальной крови, взятой из лучевой артерии на запястье. Артериальная кровь используется, поскольку венозная кровь не является столь же надежной при измерении уровня рН организма. Чтобы лучше понять причину ацидоза, врачи также измеряют уровень бикарбоната в крови. Для определения конкретной причины затем проводятся дополнительные анализы крови.