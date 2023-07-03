Метаболический алкалоз возникает, когда организм

Теряет слишком много кислоты

Накапливает слишком много щелочи

Например, желудочная кислота теряется при длительной рвоте или при откачивании желудочного содержимого желудочным зондом (эту процедуру иногда проводят в больнице).

В редких случаях метаболический алкалоз возникает у пациентов, которые получили слишком большое количество щелочи из таких веществ, как пищевая сода (бикарбонат натрия).

Кроме того, метаболический алкалоз может развиться при нарушении способности почек поддерживать кислотно-щелочной баланс крови вследствие избыточной потери жидкостей и электролитов (таких, как натрий или калий). Например, потеря калия, достаточная, чтобы вызвать метаболический алкалоз, может возникнуть в связи с гиперактивностью надпочечников или приемом диуретиков (таких как тиазиды, фуросемид или этакриновая кислота).