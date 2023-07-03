Алкалоз — это чрезмерная щелочность крови (показатель рН крови) из-за избытка бикарбоната или потери кислоты из крови (метаболический алкалоз), или низкого уровня углекислого газа в крови, возникающего вследствие быстрого и глубокого дыхания (дыхательный алкалоз).
Пациенты могут испытывать раздражительность, мышечные судороги, подергивания, или даже спазмы мышц.
Для диагностики алкалоза проводится анализ крови.
Метаболический алкалоз лечится восполнением воды и минеральных солей, таких, как натрий и калий (электролиты), устраняя причину.
Дыхательный алкалоз лечится, устраняя причину.
(См. также Общие сведения о кислотно-щелочном балансе).
Уровень pH крови
Кислотность и щелочность растворов, включая кровь, оцениваются в виде балла по шкале рН от 0 (сильнокислотный) до 14 (сильнощелочной). Нейтральным считается уровень рН, равный 7,0 и находящийся в середине данной шкалы.
Кровь обычно слабощелочная, ее нормальный уровень рН равен 7,35–7,45. Обычно организм поддерживает уровень рН крови в пределах 7,40.
Причины алкалоза
Если в крови слишком много бикарбоната, потеря кислоты в крови или низкий уровень углекислого газа подавляет системы контроля кислотно-щелочного равновесия организма, кровь становится щелочной. В зависимости от их основной причины, алкалозы делятся на
Метаболические
Дыхательные
Метаболический алкалоз
Метаболический алкалоз возникает, когда организм
Теряет слишком много кислоты
Накапливает слишком много щелочи
Например, желудочная кислота теряется при длительной рвоте или при откачивании желудочного содержимого желудочным зондом (эту процедуру иногда проводят в больнице).
В редких случаях метаболический алкалоз возникает у пациентов, которые получили слишком большое количество щелочи из таких веществ, как пищевая сода (бикарбонат натрия).
Кроме того, метаболический алкалоз может развиться при нарушении способности почек поддерживать кислотно-щелочной баланс крови вследствие избыточной потери жидкостей и электролитов (таких, как натрий или калий). Например, потеря калия, достаточная, чтобы вызвать метаболический алкалоз, может возникнуть в связи с гиперактивностью надпочечников или приемом диуретиков (таких как тиазиды, фуросемид или этакриновая кислота).
Дыхательный алкалоз
Дыхательный алкалоз возникает, когда
быстрое, глубокое дыхание (гипервентиляция) вызывает выведение слишком большого количества углекислого газа из кровотока.
Наиболее распространенной причиной гипервентиляции и, как следствие, дыхательного алкалоза у человека, является тревожное расстройство. К другим причинам гипервентиляции с последующим развитием дыхательного алкалоза относятся боль, низкий уровень кислорода в крови, повышение температуры тела и передозировка аспирина (которая также может вызвать метаболический ацидоз).
Симптомы алкалоза
Алкалоз может вызвать
Раздражительность
Мышечные подергивания и спазмы
Покалывание в пальцах на руках и ногах и вокруг губ
Покалывание (парестезия) является распространенной жалобой при гипервентиляции в связи с тревожным расстройством. Иногда алкалоз не вызывает никаких симптомов. Если алкалоз тяжелый, могут развиться болезненные мышечные спазмы (тетания).
Диагностика алкалоза
Анализы крови
Анализы мочи
Врач оценивает кислотно-щелочной баланс пациента, измерив pH крови и уровни углекислого газа (кислоты) и бикарбоната (основания) в крови. Чтобы больше узнать о причине алкалоза, врачи также измеряют уровни электролитов в образцах крови и мочи.
Лечение алкалоза
Лечение причины
При метаболическом алкалозе, восполнение воды и электролитов
При дыхательном алкалозе, при необходимости, подача кислорода или ободрение человека с гипервентиляцией в связи с тревогой
Почти всегда лечение алкалоза направлено на устранение причины. Врачи редко просто назначают кислотные препараты, такие как хлористо-водородная кислота, для устранения алкалоза.
Метаболический алкалоз обычно лечится, восполняя воду и электролиты (натрий и калий), одновременно стараясь устранить основную причину. Редко при очень тяжелой форме метаболического алкалоза пациентам внутривенно вводят слабую кислоту.
При дыхательном алкалозе прежде всего следует убедиться, что человек получает достаточное количество кислорода. Затем врач ищет серьезную причину, такую, как инфекция. Если учащенное дыхание вызвано болью, то обычно помогает снятие боли.
Если дыхательный алкалоз вызван тревогой или панической атакой, необходимо осознанно расслабиться и замедлить дыхание для устранения этого состояния. Могут помочь успокаивающее подбадривание и эмоциональная поддержка. Иногда люди пытаются замедлить дыхание, дыша через бумажный пакет, что может помочь повышать уровень углекислого газа в крови, когда человек снова вдыхает углекислый газ после его выдыхания. Тем не менее, это не рекомендуется, поскольку может привести к другим проблемам (например, усугублению проблем с сердцем или легкими из-за вдыхания меньшего количества кислорода).