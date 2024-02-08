Причина рака щитовидной железы неизвестна, но щитовидная железа очень чувствительна к радиации, которая может вызывать злокачественные изменения. Рак щитовидной железы более распространен среди пациентов, которые получали лучевую терапию головы, шеи или грудной клетки, чаще всего по поводу доброкачественных заболеваний в детском возрасте (хотя лучевая терапия доброкачественных заболеваний больше не используется).
(См. также Общие сведения о щитовидной железе).
Узлы щитовидной железы.
Рак не вызывает увеличения всей щитовидной железы, при этом заболевании в железе обычно образуются небольшие участки роста (узлы). Однако большинство узлов щитовидной железы не являются злокачественными. Узел обычно является злокачественными, если он:
плотный, а не наполнен жидкостью (кистозный);
не вырабатывает тиреоидный гормон;
является твердым;
быстро растет;
возникает у мужчины;
сопровождается увеличением лимфатических узлов в области шеи.
Появление безболезненной опухоли в шее обычно является первым признаком рака щитовидной железы. При раке с более крупными новообразованиями может оказываться давление на близлежащие ткани шеи, вызывая осиплость голоса, кашель или затрудненное дыхание.
Если врачи обнаруживают узел в щитовидной железе, они назначают несколько анализов. Первые анализы обычно включают анализы крови для оценки функции щитовидной железы, которые обычно измеряют уровень тиреотропного гормона (ТТГ), гормонов щитовидной железы T4 (тироксина или тетрайодтиронина) и T3 (трийодтиронина). Иногда проводят анализы для обнаружения антител щитовидной железы.
Если результаты этих анализов крови указывают на наличие гиперактивной щитовидной железы (гипертиреоза), проводится сканирование щитовидной железы для оценки выработки тиреоидных гормонов. Узлы, вырабатывающие гормоны («горячие» узлы), практически никогда не бывают злокачественными. Если результаты анализов не указывают на наличие гипертиреоза или зоба Хашимото, или если узлы не являются «горячими», врачи обычно проводят тонкоигольную биопсию.
Во время тонкоигольной биопсии выполняют ультразвуковое исследование для визуализации узла, а затем у пациента с помощью небольшой иглы берут образец узла и изучают его под микроскопом. Эта процедура не очень болезненная, ее проводят в кабинете врача, персонал может использовать местное анестезирующее средство и ультразвук для надлежащего введения иглы.
Ультразвуковое исследование также проводится, чтобы определить размер этого узла, является ли он твердым или наполненным жидкостью, наличие других узлов, а также обладает ли он характеристиками высокого риска в плане развития рака.
Разновидности рака щитовидной железы
Рак щитовидной железы развивается из различных типов клеток щитовидной железы:
Фолликулярные клетки, секретирующие гормон щитовидной железы
Парафолликулярные (С) клетки, которые секретируют гормон кальцитонин
Рак, развивающийся из фолликулярных клеток, встречается чаще. Они включают:
Папиллярный рак щитовидной железы
Фолликулярный рак щитовидной железы
Онкоцитарный рак щитовидной железы
Анапластический рак щитовидной железы
Большинство видов рака щитовидной железы — это папиллярные или фолликулярные карциномы. Онкоцитарный рак щитовидной железы встречается гораздо реже. Папиллярный, фолликулярный и онкоцитарный рак обычно характеризуются медленным ростом. В отличие от них, анапластические карциномы щитовидной железы растут быстрее.
Медуллярный рак щитовидной железы развивается из парафолликулярных клеток. Обычно он растет медленно, но может распространиться на лимфатические узлы в области шеи на ранних стадиях его развития.
Папиллярный рак щитовидной железы
Папиллярный рак щитовидной железы является наиболее распространенным, на него приходится 80–90 % случаев рака щитовидной железы. Папиллярный рак возникает в 3 раза чаще у женщин, чем у мужчин. Папиллярный рак наиболее распространен в возрасте от 30 до 60 лет, но он быстрее растет и распространяется у пожилых людей.
Пациенты, которые проходили лучевую терапию для лечения шеи (обычно для лечения доброкачественного в младенчестве или детстве или другого онкологического заболевания во взрослом возрасте, находятся в группе высокого риска папиллярного рака.
Папиллярный рак возникает в щитовидной железе, но иногда он распространяется (метастазирует) в близлежащие лимфатические узлы. При отсутствии лечения папиллярный рак может поразить и более удаленные участки.
Папиллярный рак почти всегда излечим.
При наличии более крупных узлов (особенно узлов больше 4 сантиметров) обычно удаляют большую часть или всю щитовидную железу. Часто назначают радиоактивный изотоп йода для уничтожения оставшейся ткани щитовидной железы или рака. Также назначается гормон щитовидной железы в высоких дозах для подавления роста оставшейся ткани щитовидной железы.
Узлы, размер которых составляет менее 4 сантиметров, удаляют вместе с тканью щитовидной железы, которая их окружает (лобэктомия и исмэктомия), хотя многие эксперты рекомендуют удалять всю щитовидную железу (тиреоидэктомия).
Все чаще врачи предлагают активное наблюдение для людей с очень маленькими опухолями папиллярного рака щитовидной железы с малой вероятностью распространения на близлежащие ткани. Во время активного наблюдения пациенту проводят ультразвуковое обследование щитовидной железы каждые 6 месяцев для выявления возможного распространения рака.
Фолликулярный рак щитовидной железы
Фолликулярный рак щитовидной железы составляет приблизительно 4 % случаев рака щитовидной железы; он более распространен среди пожилых людей. Фолликулярный рак также более распространен в регионах, где чаще встречается дефицит йода.
Фолликулярный рак щитовидной железы характеризуется большей вероятностью распространения на другие органы организма, чем папиллярный рак. Фолликулярный рак распространяется (метастазирует) через кровоток, переносящий злокачественные клетки к различным органам организма.
Лечение фолликулярного рака требует хирургического удаления как можно большей части щитовидной железы и разрушения оставшейся ткани, включая метастазы при их наличии, с помощью радиоактивного изотопа йода. Заболевание обычно излечимо, но в меньшей степени, чем папиллярный рак.
Онкоцитарная карцинома щитовидной железы
Онкоцитарный рак щитовидной железы (ранее называвшийся карциномой из клеток Гюртле) составляет приблизительно 3–5 % случаев рака щитовидной железы. Онкоцитарный рак с большей вероятностью распространяется на другие части тела. Вероятность неблагоприятного прогноза также выше. Лечение онкоцитарного рака требует хирургического удаления как можно большей части щитовидной железы.
Анапластический рак щитовидной железы
Анапластический рак щитовидной железы составляет приблизительно 1 % случаев рака щитовидной железы. Он наиболее распространен у пожилых людей. Он несколько чаще встречается среди пожилых женщин. Многие случаи связаны со специфической генной мутацией. Этот рак растет очень быстро и обычно вызывает появление крупного, болезненного образования на шее. Он также распространяется по организму.
Лечение анапластического рака может включать хирургическое вмешательство для удаления щитовидной железы (и иногда окружающих тканей), лучевую терапию, химиотерапию или их комбинацию. Многие пациенты с анапластическим раком умирают в течение 1 года, даже при лечении. Тем не менее, более современные противоопухолевые препараты, в том числе препараты под названием ингибиторы контрольных точек, демонстрируют перспективы улучшения прогноза у людей с анапластическим раком щитовидной железы. Радиоактивный изотоп йода не используется в лечении данного типа рака.
медуллярный рак щитовидной железы;
Приблизительно 4 % случаев рака щитовидной железы являются медуллярным раком щитовидной железы, который начинается в щитовидной железе, но в не в клетках, вырабатывающих гормон щитовидной железы. Рак возникает в C-клетках, которые обычно распространены по всей щитовидной железе и секретируют гормон кальцитонин, который помогает контролировать уровень кальция в кровотоке. При медуллярном раке щитовидной железы опухоль вырабатывает чрезмерное количество кальцитонина. Поскольку при медуллярном раке также вырабатываются другие гормоны, он может вызвать необычные симптомы.
Рак распространяется (метастазирует) через лимфатические сосуды к лимфатическим узлам и через кровь к печени, легким и костям. Медуллярный рак щитовидной железы может развиваться одновременно с другими разновидностями эндокринного рака; такое заболевание называется множественной эндокринной неоплазией.
Лечение требует хирургического удаления щитовидной железы. Может потребоваться дополнительное хирургическое вмешательство для оценки распространения рака на лимфатические узлы. Радиоактивный изотоп йода не используется в лечении данного типа рака. Более чем у двух третей пациентов, у которых медуллярный рак щитовидной железы является частью синдрома множественной эндокринной неоплазии, заболевание излечимо.
Поскольку медуллярный рак щитовидной железы часто передается по наследству, проводят генетический анализ для выявления генной мутации, вызывающей рак. Если обнаружена мутация, врачи могут рекомендовать дальнейшее обследование для членов семьи, а у некоторых членов семьи могут даже удалить щитовидную железу до развития рака.