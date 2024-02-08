Рак щитовидной железы

Рак не вызывает увеличения всей щитовидной железы, при этом заболевании в железе обычно образуются небольшие участки роста (узлы). Однако большинство узлов щитовидной железы не являются злокачественными. Узел обычно является злокачественными, если он:

плотный, а не наполнен жидкостью (кистозный);

не вырабатывает тиреоидный гормон;

является твердым;

быстро растет;

возникает у мужчины;

сопровождается увеличением лимфатических узлов в области шеи.

Появление безболезненной опухоли в шее обычно является первым признаком рака щитовидной железы. При раке с более крупными новообразованиями может оказываться давление на близлежащие ткани шеи, вызывая осиплость голоса, кашель или затрудненное дыхание.

Если врачи обнаруживают узел в щитовидной железе, они назначают несколько анализов. Первые анализы обычно включают анализы крови для оценки функции щитовидной железы, которые обычно измеряют уровень тиреотропного гормона (ТТГ), гормонов щитовидной железы T4 (тироксина или тетрайодтиронина) и T3 (трийодтиронина). Иногда проводят анализы для обнаружения антител щитовидной железы.

Если результаты этих анализов крови указывают на наличие гиперактивной щитовидной железы (гипертиреоза), проводится сканирование щитовидной железы для оценки выработки тиреоидных гормонов. Узлы, вырабатывающие гормоны («горячие» узлы), практически никогда не бывают злокачественными. Если результаты анализов не указывают на наличие гипертиреоза или зоба Хашимото, или если узлы не являются «горячими», врачи обычно проводят тонкоигольную биопсию.

Во время тонкоигольной биопсии выполняют ультразвуковое исследование для визуализации узла, а затем у пациента с помощью небольшой иглы берут образец узла и изучают его под микроскопом. Эта процедура не очень болезненная, ее проводят в кабинете врача, персонал может использовать местное анестезирующее средство и ультразвук для надлежащего введения иглы.

Ультразвуковое исследование также проводится, чтобы определить размер этого узла, является ли он твердым или наполненным жидкостью, наличие других узлов, а также обладает ли он характеристиками высокого риска в плане развития рака.