Простой нетоксический зоб — это доброкачественное увеличение щитовидной железы, не связанное с чрезмерной или недостаточной выработкой гормонов щитовидной железы.

Доброкачественное увеличение щитовидной железы может возникать в связи с недостатком йода в рационе питания или приемом некоторых веществ или лекарственных препаратов.

Симптомы часто отсутствуют.

Врачи проводят анализы крови, чтобы оценить функцию щитовидной железы.

Врачи могут лечить причину увеличения железы, и иногда пациентам необходимо хирургическое вмешательство по удалению части увеличенной железы.

(См. также Общие сведения о щитовидной железе).

Слово «зоб» иногда используется для описания любой формы увеличения щитовидной железы (например, увеличения, вызванного воспалением или раком). Простой нетоксический зоб — это особая форма доброкачественного увеличения.

Самая распространенная причина простого нетоксического зоба в большинстве стран мира — это

рацион питания с недостатком йода (дефицит йода).

Щитовидная железа использует йод для выработки тиреоидного гормона. При недостатке йода щитовидная железа увеличивается в размере в попытке компенсировать эту проблему. Однако в США соль обычно содержит йод, поэтому его недостаток не является распространенной причиной зоба.

Другие причины простого нетоксического зоба включают:

использование определенных лекарственных препаратов (например, амиодарона или лития);

потребление определенных продуктов в чрезмерно больших объемах (например, маниока, брокколи, цветная капуста и капуста).

Иногда зоб появляется временно во время полового созревания, беременности или менопаузы.

У пациентов с простым нетоксическим зобом щитовидная железа вырабатывает нормальное количество тиреоидных гормонов, поэтому активность щитовидной железы не является ни сниженной, ни повышенной.

Симптомы простого нетоксичного зоба Пациенты обычно замечают припухлость в основании шеи, другие симптомы отсутствуют. Иногда зоб давит на близлежащие ткани, вызывая кашель, осиплость голоса или затруднения дыхания или глотания. В отличие от пациентов с подострым тиреоидитом, щитовидная железа у пациентов с простым нетоксическим зобом обычно безболезненная и нечувствительная при прикосновении.

Диагностика простого нетоксичного зоба анализ крови на проверку функции щитовидной железы;

Ультразвуковое исследование и сканирование щитовидной железы Врачи обычно проводят анализы крови для оценки функции железы (анализы крови для оценки функции щитовидной железы). Они измеряют уровень гормонов щитовидной железы в крови: тироксина (T4, или тетрайодтиронина), трийодтиронина (T3) и тиреотропного гормона (ТТГ). Иногда врачи проводят анализ крови на антитела, которые атакуют щитовидную железу (антитиреоидные антитела) и являются признаком иммунной реакции данной железы, которая вызывает воспаление. Врачи проводят анализ с применением радиоактивного изотопа йода и сканирование щитовидной железы. Для этого пациент принимает внутрь (или получает в виде инъекции) небольшое количество радиоактивного изотопа йода. Радиоактивный изотоп йода накапливается в щитовидной железе. С помощью сканера можно определить количество йода, поглощенного железой, а гамма-камера (которая выявляет радиацию) создает изображение щитовидной железы. Эти изображения показывают любые физические аномалии в железе, способные указать на болезнь Грейвса, узлы щитовидной железы или тиреоидит. Врачи делают ультразвуковое исследование, в котором используются звуковые волны для создания снимка щитовидной железы и выявления узелков, которые могут быть злокачественными.