Простой нетоксический зоб — это доброкачественное увеличение щитовидной железы, не связанное с чрезмерной или недостаточной выработкой гормонов щитовидной железы.
Доброкачественное увеличение щитовидной железы может возникать в связи с недостатком йода в рационе питания или приемом некоторых веществ или лекарственных препаратов.
Симптомы часто отсутствуют.
Врачи проводят анализы крови, чтобы оценить функцию щитовидной железы.
Врачи могут лечить причину увеличения железы, и иногда пациентам необходимо хирургическое вмешательство по удалению части увеличенной железы.
(См. также Общие сведения о щитовидной железе).
Слово «зоб» иногда используется для описания любой формы увеличения щитовидной железы (например, увеличения, вызванного воспалением или раком). Простой нетоксический зоб — это особая форма доброкачественного увеличения.
Самая распространенная причина простого нетоксического зоба в большинстве стран мира — это
рацион питания с недостатком йода (дефицит йода).
Щитовидная железа использует йод для выработки тиреоидного гормона. При недостатке йода щитовидная железа увеличивается в размере в попытке компенсировать эту проблему. Однако в США соль обычно содержит йод, поэтому его недостаток не является распространенной причиной зоба.
Другие причины простого нетоксического зоба включают:
использование определенных лекарственных препаратов (например, амиодарона или лития);
потребление определенных продуктов в чрезмерно больших объемах (например, маниока, брокколи, цветная капуста и капуста).
Иногда зоб появляется временно во время полового созревания, беременности или менопаузы.
У пациентов с простым нетоксическим зобом щитовидная железа вырабатывает нормальное количество тиреоидных гормонов, поэтому активность щитовидной железы не является ни сниженной, ни повышенной.
Симптомы простого нетоксичного зоба
Пациенты обычно замечают припухлость в основании шеи, другие симптомы отсутствуют. Иногда зоб давит на близлежащие ткани, вызывая кашель, осиплость голоса или затруднения дыхания или глотания.
В отличие от пациентов с подострым тиреоидитом, щитовидная железа у пациентов с простым нетоксическим зобом обычно безболезненная и нечувствительная при прикосновении.
Диагностика простого нетоксичного зоба
анализ крови на проверку функции щитовидной железы;
Ультразвуковое исследование и сканирование щитовидной железы
Врачи обычно проводят анализы крови для оценки функции железы (анализы крови для оценки функции щитовидной железы). Они измеряют уровень гормонов щитовидной железы в крови: тироксина (T4, или тетрайодтиронина), трийодтиронина (T3) и тиреотропного гормона (ТТГ). Иногда врачи проводят анализ крови на антитела, которые атакуют щитовидную железу (антитиреоидные антитела) и являются признаком иммунной реакции данной железы, которая вызывает воспаление.
Врачи проводят анализ с применением радиоактивного изотопа йода и сканирование щитовидной железы. Для этого пациент принимает внутрь (или получает в виде инъекции) небольшое количество радиоактивного изотопа йода. Радиоактивный изотоп йода накапливается в щитовидной железе. С помощью сканера можно определить количество йода, поглощенного железой, а гамма-камера (которая выявляет радиацию) создает изображение щитовидной железы. Эти изображения показывают любые физические аномалии в железе, способные указать на болезнь Грейвса, узлы щитовидной железы или тиреоидит.
Врачи делают ультразвуковое исследование, в котором используются звуковые волны для создания снимка щитовидной железы и выявления узелков, которые могут быть злокачественными.
Лечение простого нетоксичного зоба
Иногда добавки, содержащие йод
Иногда заменители гормона щитовидной железы
Иногда хирургическое вмешательство
Лечение зависит от размера и причины зоба.
Жители регионов с недостатком йода принимают пищевые добавки с йодом. В таких регионах йод можно добавлять в соль, воду или зерновые, чтобы избежать недостатка йода.
Людям следует прекратить употреблять пищу, которая угнетает выработку гормонов щитовидной железы, например, маниоку, брокколи, цветную капусту и капусту.
Если рацион питания не является причиной заболевания, некоторым пациентам назначают гормонозаместительную терапию левотироксином. Этот лекарственный препарат подавляет выработку тиреотропного гормона и вызывает уменьшение зоба.
Пациентам с очень большим зобом может потребоваться хирургическое вмешательство по удалению части щитовидной железы или радиоактивный изотоп йода для уменьшения размера железы, чтобы она не мешала дыханию или глотанию или чтобы исправить косметические проблемы.