Общие сведения о надпочечниках

В организме человека находятся два надпочечника, расположенные вблизи верхних полюсов каждой почки. Это эндокринные железы, которые выделяют в кровь гормоны. Каждый надпочечник состоит из двух частей.
Мозговой слой: Внутренняя часть вырабатывает гормоны, такие как адреналин (эпинефрин), который помогает регулировать артериальное давление, частоту сердечных сокращений, потоотделение и другие функции, также контролируемые симпатической нервной системой.
Кора: Внешняя часть выделяет различные гормоны, в том числе кортикостероиды (кортизоноподобные гормоны, такие как кортизол) и минералокортикоиды (в частности, альдостерон, который контролирует артериальное давление и уровни соли [хлорида натрия] и калия в организме). Кора надпочечников также вырабатывает небольшое количество мужских половых стероидных гормонов (тестостерона и подобных ему гормонов).
Подробное знакомство с надпочечниками
Надпочечники частично контролируются головным мозгом. Гипоталамус, небольшой участок головного мозга, участвующий в гормональной регуляции, вырабатывает:
Кортиколиберин (КЛ)
Вазопрессин (антидиуретический гормон)
Кортиколиберин и вазопрессин стимулируют выработку гипофизом кортикотропина (также именуемого адренокортикотропным гормоном, или АКТГ). Вазопрессин также стимулирует выработку кортикостероидов надпочечниками.
Ренин-ангиотензин-альдостероновая система, которая контролируется в основном почками, регулирует выработку надпочечниками больших или меньших количеств альдостерона (см. иллюстрацию Регуляция артериального давления).
Организм контролирует уровень кортикостероидов в соответствии со своими потребностями. Как правило, их уровни намного выше ранним утром, чем в более позднее время суток. При стрессах, возникающих, например, из-за болезни, уровни кортикостероидов резко возрастают.
Заболевания надпочечников
Заболевания надпочечников могут включать секрецию слишком большого или слишком малого количества гормонов.
Секреция слишком малого количества гормонов (недостаточная секреция, также называемая недостаточностью надпочечников) может быть вызвана проблемой с самими надпочечниками (основное заболевание, такое как болезнь Аддисона). Или же она может быть вызвана проблемой другого органа, например, гипофиза или гипоталамуса. Например, проблема с гипофизом может означать, что надпочечники не стимулируются для секреции гормонов. Проблема с гипоталамусом может повлиять на уровень гормонов гипофиза, что, в свою очередь, повлияет на функцию надпочечников.
В результате секреции слишком большого количества гормонов (чрезмерная секреция, также называемая гиперфункцией надпочечников) возникает расстройство, которое зависит от выделяемого гормона:
Чрезмерная секреция глюкокортикоидов: Синдром Кушинга
Чрезмерная секреция альдостерона: Гиперальдостеронизм
Чрезмерная секреция эпинефрина и норэпинефрина: Феохромоцитома
Чрезмерная секреция андрогенов (мужских половых гормонов): Вирилизация