Общие сведения о надпочечниках

В организме человека находятся два надпочечника, расположенные вблизи верхних полюсов каждой почки. Это эндокринные железы, которые выделяют в кровь гормоны. Каждый надпочечник состоит из двух частей.

Мозговой слой: Внутренняя часть вырабатывает гормоны, такие как адреналин (эпинефрин), который помогает регулировать артериальное давление, частоту сердечных сокращений, потоотделение и другие функции, также контролируемые симпатической нервной системой.

Кора: Внешняя часть выделяет различные гормоны, в том числе кортикостероиды (кортизоноподобные гормоны, такие как кортизол) и минералокортикоиды (в частности, альдостерон, который контролирует артериальное давление и уровни соли [хлорида натрия] и калия в организме). Кора надпочечников также вырабатывает небольшое количество мужских половых стероидных гормонов (тестостерона и подобных ему гормонов).

Подробное знакомство с надпочечниками

Надпочечники частично контролируются головным мозгом. Гипоталамус, небольшой участок головного мозга, участвующий в гормональной регуляции, вырабатывает:

Кортиколиберин (КЛ)

Вазопрессин (антидиуретический гормон)

Кортиколиберин и вазопрессин стимулируют выработку гипофизом кортикотропина (также именуемого адренокортикотропным гормоном, или АКТГ). Вазопрессин также стимулирует выработку кортикостероидов надпочечниками.

Ренин-ангиотензин-альдостероновая система, которая контролируется в основном почками, регулирует выработку надпочечниками больших или меньших количеств альдостерона (см. иллюстрацию Регуляция артериального давления).

Организм контролирует уровень кортикостероидов в соответствии со своими потребностями. Как правило, их уровни намного выше ранним утром, чем в более позднее время суток. При стрессах, возникающих, например, из-за болезни, уровни кортикостероидов резко возрастают.