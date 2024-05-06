Чрезмерная гидратация (гипергидратация)

Чрезмерная гидратация — это избыточное содержание воды в организме.
Чрезмерная гидратация может развиваться при наличии заболевания, которое снижает способность организма выводить воду или усиливает задержку воды в организме.
Употребление слишком большого количества воды редко может вызывать чрезмерную гидратацию, поскольку нормальные почки легко выводят избыточную жидкость.
Чаще всего симптомы отсутствуют, но в случае тяжелой чрезмерной гидратации возможно развитие спутанности сознания и появление непроизвольных судорог.
Потребление жидкости должно быть ограничено, необходим прием мочегонных препаратов.
(См. также Вода в организме.)
Чрезмерная гидратация возникает, когда в организм поступает больше воды, чем выводится.
Чрезмерная гидратация может возникать, когда люди потребляют гораздо больше воды, чем требуется их организму. У людей, в частности, спортсменов, которые потребляют слишком много воды, чтобы избежать обезвоживания, может развиться чрезмерная гидратация. Иногда люди пьют избыточное количество воды в связи с психическим расстройством, которое называется психогенной полидипсией. В результате в организме содержится слишком много воды и недостаточно натрия (электролита). Таким образом, чрезмерная гидратация обычно приводит к снижению уровня натрия в крови (гипонатриемия), а такое состояние может быть опасным. Однако употребление чрезмерного количества воды обычно не вызывает чрезмерной гидратации, если гипофиз, почки, печень и сердце функционируют нормально. Чтобы превысить способность организма выводить воду, молодому человеку с нормальной функцией почек потребуется регулярно выпивать около 23 литров воды в сутки.
Чрезмерная гидратация намного чаще возникает у пациентов, почки которых не могут нормально выводить мочу, например, у пациентов с заболеванием сердца, почек или печени или у недоношенных детей с недоразвитыми почками (см. Взгляд на старение: Водный баланс). Определенные лекарства, например, некоторые диуретики и антидепрессанты, также могут вызывать чрезмерную гидратацию у восприимчивых людей.
Чрезмерная гидратация также может возникнуть вследствие синдрома неадекватной секреции антидиуретического гормона. В этом случае гипофиз выделяет слишком много вазопрессина (который также называют антидиуретическим гормоном), стимулируя почки к сохранению воды, когда в этом нет необходимости.
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Симптомы чрезмерной гидратации
Клетки головного мозга особенно чувствительны к чрезмерной гидратации и низкому уровню натрия в крови. Если чрезмерная гидратация наступает медленно и является легкой или умеренной по тяжести, клетки головного мозга имеют время для адаптации, поэтому проявиться могут только легкие симптомы (если вообще проявляются), такие как повышенная отвлекаемость и сонливость. Когда чрезмерная гидратация происходит быстро, возникают рвота и трудности с сохранением равновесия. При ухудшении чрезмерной гидратации могут развиться спутанность сознания, судорожные состояния или кома.
При чрезмерной гидратации и нормальном объеме крови избыточная вода обычно перемещается в клетки, и это не приводит к припухлости ткани (отеку). При избыточных объемах крови жидкость может накапливаться в легких и нижних частях ног.
Диагностика чрезмерной гидратации
Обследование врачом
Анализы крови и мочи
Врачи стараются провести различие между гипергидратацией (избытком воды) и увеличением объема крови, оценивая пациентов на предмет набора лишнего веса и наличие признаков отека, а также выполняя анализы крови и мочи для проверки концентрации электролитов.
Лечение чрезмерной гидратации
Ограничение потребления жидкости
Лечение причины чрезмерной гидратации
Независимо от причины чрезмерной гидратации, потребление жидкости обычно следует ограничить (но только по рекомендации врача). Ограничение потребления жидкости до менее 0,9 литра в сутки обычно приводит к улучшению состояния через несколько дней. Если чрезмерная гидратация возникает при избыточном объеме крови в связи с заболеванием сердца, печени или почек, также может помочь ограниченное потребление натрия, поскольку натрий способствует удерживанию воды организмом.
Препараты, которые могут вызвать чрезмерную гидратацию, отменяют. Иногда врачи назначают диуретики (препараты, увеличивающие выведение натрия и воды с мочой). Другие типы препаратов также могут увеличить выведение воды и иногда применяются для лечения чрезмерной гидратации при нормальном объеме крови. Эти препараты обычно применяются, когда пациент находится в больнице, и за ним можно вести тщательное наблюдение.