Чрезмерная гидратация (гипергидратация)

Чрезмерная гидратация — это избыточное содержание воды в организме.

Чрезмерная гидратация может развиваться при наличии заболевания, которое снижает способность организма выводить воду или усиливает задержку воды в организме.

Употребление слишком большого количества воды редко может вызывать чрезмерную гидратацию, поскольку нормальные почки легко выводят избыточную жидкость.

Чаще всего симптомы отсутствуют, но в случае тяжелой чрезмерной гидратации возможно развитие спутанности сознания и появление непроизвольных судорог.

Потребление жидкости должно быть ограничено, необходим прием мочегонных препаратов.

(См. также Вода в организме.)

Чрезмерная гидратация возникает, когда в организм поступает больше воды, чем выводится.

Чрезмерная гидратация может возникать, когда люди потребляют гораздо больше воды, чем требуется их организму. У людей, в частности, спортсменов, которые потребляют слишком много воды, чтобы избежать обезвоживания, может развиться чрезмерная гидратация. Иногда люди пьют избыточное количество воды в связи с психическим расстройством, которое называется психогенной полидипсией. В результате в организме содержится слишком много воды и недостаточно натрия (электролита). Таким образом, чрезмерная гидратация обычно приводит к снижению уровня натрия в крови (гипонатриемия), а такое состояние может быть опасным. Однако употребление чрезмерного количества воды обычно не вызывает чрезмерной гидратации, если гипофиз, почки, печень и сердце функционируют нормально. Чтобы превысить способность организма выводить воду, молодому человеку с нормальной функцией почек потребуется регулярно выпивать около 23 литров воды в сутки.

Чрезмерная гидратация намного чаще возникает у пациентов, почки которых не могут нормально выводить мочу, например, у пациентов с заболеванием сердца, почек или печени или у недоношенных детей с недоразвитыми почками (см. Взгляд на старение: Водный баланс). Определенные лекарства, например, некоторые диуретики и антидепрессанты, также могут вызывать чрезмерную гидратацию у восприимчивых людей.

Чрезмерная гидратация также может возникнуть вследствие синдрома неадекватной секреции антидиуретического гормона. В этом случае гипофиз выделяет слишком много вазопрессина (который также называют антидиуретическим гормоном), стимулируя почки к сохранению воды, когда в этом нет необходимости.

Знаете ли Вы, что...

Симптомы чрезмерной гидратации Клетки головного мозга особенно чувствительны к чрезмерной гидратации и низкому уровню натрия в крови. Если чрезмерная гидратация наступает медленно и является легкой или умеренной по тяжести, клетки головного мозга имеют время для адаптации, поэтому проявиться могут только легкие симптомы (если вообще проявляются), такие как повышенная отвлекаемость и сонливость. Когда чрезмерная гидратация происходит быстро, возникают рвота и трудности с сохранением равновесия. При ухудшении чрезмерной гидратации могут развиться спутанность сознания, судорожные состояния или кома. При чрезмерной гидратации и нормальном объеме крови избыточная вода обычно перемещается в клетки, и это не приводит к припухлости ткани (отеку). При избыточных объемах крови жидкость может накапливаться в легких и нижних частях ног.

Диагностика чрезмерной гидратации Обследование врачом

Анализы крови и мочи Врачи стараются провести различие между гипергидратацией (избытком воды) и увеличением объема крови, оценивая пациентов на предмет набора лишнего веса и наличие признаков отека, а также выполняя анализы крови и мочи для проверки концентрации электролитов.