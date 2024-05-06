Обезвоживание — это недостаток воды в организме.

Причинами обезвоживания могут быть рвота, диарея, избыточное потоотделение, ожоги, почечная недостаточность и прием мочегонных препаратов.

Когда обезвоживание усиливается, пациенты испытывают чувство жажды, при этом у них выделяется меньше пота и меньшее количество мочи.

При тяжелом обезвоживании пациенты могут быть дезориентированы или чувствовать головокружение.

Лечение включает восстановление потерь жидкости и минеральных солей (таких как натрий и калий), растворимых в крови (электролитов), обычно за счет потребления жидкости, либо иногда путем ее внутривенного введения.

(См. также Вода в организме.)

Обезвоживание возникает, когда организм теряет воды больше, чем получает. Рвота, диарея, прием лекарственных препаратов, которые повышают выделение мочи (диуретиков), обильное потоотделение (например, во время сильной жары, особенно при длительной физической нагрузке) и пониженное потребление воды могут привести к обезвоживанию.

Обезвоживание особенно распространено у пожилых людей, поскольку центр жажды у них функционирует не так хорошо, как у молодых людей. Поэтому некоторые пожилые люди могут не понимать, что они обезвожены. Некоторые заболевания, такие как сахарный диабет, дефицит аргинин-вазопрессина и болезнь Аддисона могут увеличивать выведение мочи и таким образом вызывать обезвоживание.

Обезвоживание среди младенцев и маленьких детей также распространена, поскольку объем жидкости, теряемый во время диареи или рвоты, может составлять большую часть их физиологической жидкости по сравнению с более старшими детьми и взрослыми людьми.

Симптомы обезвоживания Сначала обезвоживание стимулирует центр жажды головного мозга, вызывая жажду, сильный мотиватор человека для потребления большего количества жидкости. Если потребление воды не восполняет ее потерю, обезвоживание становится более тяжелым. Уменьшается потоотделение, выводится меньшее количество мочи. Организм перемещает воду из клеток в кровоток, чтобы сохранить необходимое количество крови (объем крови) и артериальное давление (см. Вода в организме). Если обезвоживание продолжается, ткани организма начинают усыхать, а клетки сморщиваются, и их функция нарушается. Симптомы слабого и умеренного обезвоживания включают: жажду;

пониженную потливость;

пониженную упругость кожи;

пониженную выработку мочи;

Сухость во рту При тяжелом обезвоживании ощущение жажды может фактически снижаться, и может снизиться артериальное давление, вызывая при этом головокружение и обморочное состояние, особенно в положении стоя (такое нарушение называется ортостатической гипотензией). Если обезвоживание продолжается, развивается шок и тяжелое поражение внутренних органов: почек, печени и головного мозга. Клетки головного мозга особенно чувствительны к тяжелым формам обезвоживания. Спутанность сознания является одним из самых показательных индикаторов тяжелой формы обезвоживания. Очень тяжелая форма обезвоживания может привести к коме и смерти. Взгляд на старение: Водный баланс

Диагностика обезвоживания Обследование врачом;

иногда анализы крови. Обезвоживание часто можно диагностировать на основе симптомов и результатов обследования врача. Но иногда врачи назначают анализ крови пациентам с серьезными заболеваниями, которые принимают определенные препараты или имеют определенные расстройства. У людей, которым требуется более тщательный мониторинг или обследование в отделении неотложной помощи или отделении реанимации и интенсивной терапии, врачи иногда используют ультразвуковое исследование или специальные катетеры для оценки степени тяжести обезвоживания. Обезвоживание обычно вызывает повышение уровня натрия в крови. Это происходит потому, что обычные причины обезвоживания (обильное потоотделение, рвота и диарея) приводят к потере электролитов (особенно натрия и калия), однако при этом теряется избыточное количество воды, поэтому концентрация натрия в крови возрастает.

Лечение обезвоживания Восполнение жидкости и электролитов При легкой степени обезвоживания может быть достаточно потреблять большое количество воды. При умеренном и тяжелом обезвоживании также необходимо возмещать потерю электролитов (особенно натрия и калия). Пероральные растворы для регидратации, содержащие необходимое количество электролитов, можно купить в аптеке без рецепта. Такие растворы используют при лечении обезвоживания, особенно вызванного рвотой и диареей у детей. Спортивные напитки не всегда содержат достаточное количество электролитов и не являются адекватной заменой подобных растворов. Люди с рвотой могут быть не в состоянии удерживать достаточное количество жидкости для лечения обезвоживания. Более тяжелые формы обезвоживания требуют лечения с внутривенным введением растворов, содержащих хлорид натрия (соль). Сначала внутривенный раствор вводят быстро, затем медленнее, по мере улучшения физического состояния пациента. Лечение также направлено на устранение причины обезвоживания. Например, при наличии тошноты, рвоты или диареи могут потребоваться препараты для купирования или остановки рвоты или диареи.