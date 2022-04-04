Эндокринная система включает группу желез и органов, которые регулируют и контролируют различные функции организма, вырабатывая и секретируя гормоны. Гормоны — это химические вещества, оказывающие воздействие на другую часть организма. Гормоны служат «курьерами» и осуществляют регуляцию и координацию функций организма.

Эндокринные заболевания включают либо

Выделение слишком большого количества гормонов (так называемая «гипер»-функция)

Выделение слишком малого количества гормонов (так называемая «гипо»-функция)

Заболевания могут возникнуть в связи с проблемой, связанной с самой железой, либо в связи с тем, что гипоталамо-гипофизарная система (взаимодействие гормональных сигналов между гипоталамусом и гипофизом) осуществляет повышенную или пониженную стимуляцию. В зависимости от типа клеток, в которых они развиваются, опухоли могут вырабатывать повышенное количество гормонов или разрушать нормальную ткань железы, снижая выработку гормона. Иногда иммунная система атакует эндокринную железу (аутоиммунное заболевание), снижая выработку гормона.

Примеры эндокринных заболеваний включают

Врачи обычно измеряют уровень гормонов в крови или моче, чтобы оценить функционирование эндокринной системы. Иногда сами по себе уровни в крови не дают достаточно информации о функции эндокринной железы, поэтому врачи измеряют уровни гормонов:

в определенное время дня либо несколько раз в день или в разное время суток (например, кортизол)

После введения стимулятора или супрессора (например, прием сахаросодержащего напитка, препарата или гормона, который может вызвать или остановить выделение гормона)

После определенных действий пациента (воздержания от еды)

Эндокринные заболевания часто лечат возмещением недостающего гормона или понижением уровней избыточного гормона. Однако иногда могут лечить причину заболевания. Например, опухоль, поражающая эндокринную железу, может быть удалена хирургически.

(См. также Эндокринные железы).