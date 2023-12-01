Покраснением глаз считается покраснение тех частей глаза, которые в норме имеют белый цвет. Глаз выглядит красным или налитым кровью, потому что кровеносные сосуды на поверхности глаза расширяются, доставляя в глаз избыточное количество крови. Обычно под термином «кроличьи глаза» имеют в виду покраснение, вызванное вирусной инфекцией.
Кровеносные сосуды могут расширяться вследствие:
Инфекция
Аллергии
воспаления, вызванного неинфекционными факторами;
повышенного внутриглазного давления, как правило вызванного внезапной закрытоугольной глаукомой, при которой давление жидкости увеличивается в передней камере глаза.
Покраснение может коснуться нескольких частей глаза. Наиболее часто страдает конъюнктива (тонкая оболочка, которая выстилает веко и покрывает переднюю часть глаза). Но также могут страдать радужная оболочка (цветная часть глаза), склера (плотный белый слой соединительной ткани, который покрывает глаз) и эписклера (слой соединительной ткани между склерой и конъюнктивой).
Внутреннее строение глаза
Покраснение редко бывает единственным симптомом заболевания глаза. Одновременно могут наблюдаться слезотечение, зуд, ощущение наличия инородного предмета в глазу (ощущение инородного тела), повышенная чувствительность к свету, боль и даже изменение остроты зрения. Иногда присутствуют симптомы, которые воздействуют на другие части организма, такие, как насморк или кашель, либо тошнота и рвота.
Причины покраснения глаз
Покраснение глаз может быть вызвано многими глазными болезнями. В некоторых случаях требуется экстренная медицинская помощь; незначительное покраснение проходит само по себе. Степень покраснения не свидетельствует о тяжести заболевания. О серьезности заболевания с большей вероятностью свидетельствуют боль в глазу и проблемы со зрением.
Наиболее частыми причинами покраснения глаз являются:
воспаление конъюнктивы, вызванное инфекцией (инфекционный конъюнктивит или «кроличьи глаза»);
воспаление конъюнктивы, вызванное аллергической реакцией (аллергический конъюнктивит).
Царапины роговицы (прозрачной оболочки, расположенной перед радужной оболочкой и зрачком) и наличие инородных тел в глазу также являются частыми причинами покраснения глаз. В этих случаях, однако, проблемами, о которых следует говорить, являются травма, боль в глазу или и то, и другое. Царапины роговицы могут быть вызваны контактными линзами, инородными телами или крошечными частичками, застрявшими под веком. Иногда причиной покраснения и раздражения глаз может стать очень сухой воздух.
Серьезные причины покраснения глаз встречаются намного реже. К ним относятся язвы роговицы, кератит, вызванный вирусом простого герпеса (герпесвирусная инфекция роговицы), опоясывающий герпес с поражением глаз (опоясывающий лишай в глазу или вокруг него), острая закрытоугольная глаукома, передний увеит и склерит (глубокое болезненное воспаление склеры).
Некоторые причины и признаки покраснения глаз
Причина
Распространенные признаки*
Диагностический подход
Заболевания конъюнктивы и эписклерит†
Аллергические и сезонные конъюнктивиты (воспаление конъюнктивы — оболочки, которая выстилает веко и покрывает переднюю часть глаза)
Страдают оба глаза
Зуд или ощущение царапанья и слезотечение
У больных с известными аллергическими реакциями или иными признаками аллергических реакций (такими, как насморк, который повторяется с наступление определенного времени года)
Иногда у больных, которые пользуются глазными каплями (в частности неомицином)
Обследование врачом
Химический (ирритативный) конъюнктивит
Зуд или ощущение царапанья и слезотечение
Воздействие потенциальных раздражителей (таких, как пыль, дым, аммиак или хлор)
Обследование врачом
Эписклерит (воспаление ткани между склерой — белком глаза — и покрывающей ее конъюнктивой)
Обычно поражается только один глаз
Пятно покраснения на белке глаза
Легкое раздражение глаза
Обследование врачом
Инфекционный конъюнктивит («кроличьи глаза»)
Зуд или ощущение царапанья, слезотечение и повышенная чувствительностью к свету
Иногда выделения из глаза и отек века
Иногда увеличение лимфатических узлов перед ушами
Обследование врачом
Субконъюнктивальное кровоизлияние (кровотечение под конъюнктивой)
Обычно поражается только один глаз
Красное пятно или большая область красного цвета (которая выглядит как кровь или кетчуп)
Отсутствие слезотечения, раздражения, зуда, изменений зрения, боли или выделений из глаза
Иногда у больных, у которых раньше была травма глаза, которые сильно чихнули или попытались выдохнуть, не дав воздуху выйти, что может произойти во время дефекации или поднятия тяжести (так называемый приём Вальсальвы)
Часто у больных, которые принимают лекарственные препараты, помогающие предотвратить образование тромбов (таких, как аспирин или варфарин)
Обследование врачом
Заболевания роговицы‡
Связанный с ношением контактных линз кератит (воспаление роговицы — прозрачной оболочки, расположенной перед радужной оболочкой и зрачком)
Тупая боль в глазу, покраснение, слезотечение и повышенная чувствительность к свету
У больных, которые носят контактные линзы слишком долго
Обследование врачом
Царапина роговицы (ссадина) или посторонний предмет (инородное тело)
Симптомы, которые начинаются после травмы глаза (которая могла остаться незамеченной у грудных детей и детей младшего возраста)
Боль при моргании и ощущение инородного тела
Обследование врачом
Иногда сероватое пятно на роговице, которое позже превращается в открытую болезненную ранку
Иногда у больных, у которых была травма глаза или которые спали, не снимая контактных линз
Обследование врачом
Посев образца, взятого из ранки (выполняется офтальмологом)
Эпидемический кератоконъюнктивит («кроличьи глаза» — вызванное аденовирусом воспаление конъюнктивы, оболочки, которая выстилает веко и покрывает переднюю часть глаза и роговицы)
Водянистые выделения
Отек века, увеличение лимфатических узлов или вспучивание конъюнктивы
Иногда временная потеря зрения
Обследование врачом
Кератит, вызванный вирусом простого герпеса (инфекция роговицы, вызванная вирусом простого герпеса)
Обычно поражается только один глаз
На ранней стадии: Волдыри на веке и (или) корочки
На поздней стадии или при рецидивах: покраснение и слезотечение, боль, нарушение зрения и повышенная чувствительность к свету
Обследование врачом
Иногда определение вируса в соскобах с поверхности роговицы или из волдырей вокруг глаза
Опоясывающий герпес с поражением глаз (опоясывающий лишай, вызванный вирусом ветряной оспы, который поражает лицо и глаз)
Обычно поражается только один глаз
На ранней стадии: Сыпь с наполненными жидкостью волдырями и (или) корочками на одной стороне лица, вокруг глаза, на лбу и (или) на кончике носа и иногда боль
Покраснение глаза, слезотечение и отек века
На поздней стадии: Покраснение глаза, обычно повышенная чувствительность к свету и обычно сильная боль
Обследование врачом
Иногда определение вируса в соскобах с волдырей вокруг глаза
Другие расстройства
Сильная боль и покраснение глаза
Головная боль, тошнота, рвота и боль при воздействии света
Нарушения зрения, такие, как ореолы вокруг огней, и/или ухудшение зрения
Измерение давления внутри глаза (тонометрия) и обследование каналов оттока жидкости из глаза с помощью специальных линз (гониоскопия), которое выполняет офтальмолог
Передний увеит (воспаление передней камеры — заполненного жидкостью пространства между радужной оболочкой и роговицей)
Боль в глазу и повышенная чувствительность к свету
Покраснение глаза (особенно вокруг роговицы)
Размытость или потеря зрения
Часто у больных с аутоиммунными заболеваниями или у больных, которые недавно перенесли травму
Обследование врачом
Склерит (воспаление белка глаза, который называют склерой)
Боль, которую часто называют сверлящей, достаточно сильная, чтобы нарушить сон
повышенная чувствительность к свету;
Слезотечение
Красные и фиолетовые пятна на белке глаза
Часто у больных с аутоиммунными заболеваниями
Обследование врачом
Иногда ультразвуковое исследование или КТ глазниц
В редких случаях — биопсия
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Заболевания конъюнктивы обычно сопровождаются зудом или ощущением царапанья, слезотечением, обширным покраснением глаза и часто повышенной чувствительностью к свету. Они обычно не причиняют боли и не вызывают изменений зрения.
‡ Заболевания роговицы обычно сопровождаются болью (особенно когда глаза подвергаются воздействию света), слезотечением и иногда нарушением зрения.
Обследование при покраснении глаз
Не все случаи покраснения глаз требуют оценки врача. Следующая информация может помочь больным решить, обращаться ли к врачу, и узнать, чего ожидать во время проведения оценки врачом. В большинстве случаев оценку больных с покраснением глаз может выполнить врач общей практики, и нет необходимости обращаться к офтальмологу (врачу, который специализируется на диагностике и лечении — хирургическими или нехирургическими методами — глазных болезней).
Настораживающие признаки
При наличии покраснения глаз поводом для беспокойства могут быть определенные симптомы и признаки. Они включают:
внезапную сильную боль и рвоту;
сыпь на лице, особенно возле глаз или на кончике носа;
снижение остроты зрения;
открытую ранку на роговице.
Когда обращаться к врачу
Глубокую боль в глазу следует дифференцировать от раздражения. При наличии настораживающих признаков, особенно сильной боли глубоко в глазу или изменения зрения, следует обратиться к врачу незамедлительно. Если настораживающие признаки отсутствуют, можно без вреда для здоровья подождать пару дней, но можно и отправиться к врачу скорее, чтобы начать лечение раньше.
Что делает врач
Сначала врачи расспрашивают о симптомах и собирают анамнез, а затем выполняют физикальное обследование. Данные, полученные врачами при сборе анамнеза и физикальном обследовании, часто указывают на причину покраснения глаз и на исследования, которые могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и признаки покраснения глаз).
Врачи спрашивают:
Как давно появилось покраснение
Случалось ли покраснение глаз раньше
Есть ли боль или зуд
Есть ли выделения из глаз или слезотечение
Изменилось ли зрение
Была ли травма глаза
Носит ли человек контактные линзы, и не носил ли он их сверх положенного срока
Подвергся ли человек воздействию веществ (таких, как пыль или глазные капли), которые могут раздражать глаза
Есть ли другие симптомы (такие, как головная боль, ореолы вокруг огней, насморк, кашель или больное горло)
Страдает ли больной аллергиями
Боль наряду с тошнотой, рвотой и ореолами вокруг огней является опасным сочетанием симптомов. Эти симптомы часто присутствуют при острой закрытоугольной глаукоме. Боль и повышенная чувствительность к свету могут свидетельствовать о заболевании роговицы, например, о царапине или о присутствии инородного тела. Отсутствие боли и повышенная чувствительность к свету могут свидетельствовать о заболевании конъюнктивы.
Во время физикального обследования врачи обследуют голову и шею на наличие признаков заболеваний, которые могут вызывать покраснение глаз, таких, как насморк или кашель, которые могут указывать на наличие инфекции верхних дыхательных путей или аллергии либо сыпи, которая может указывать на наличие опоясывающего лишая (герпес зостер).
Обследование глаз является наиболее важной частью физикального обследования. Врачи проверяют глаз и область вокруг глаза на наличие травм или отека. Они также проверяют зрение (в очках или с линзами, если человек их носит), размер зрачка и его реакцию на свет, а также движение глаза.
Для обследования глаза врачи используют щелевую лампу (прибор с большим увеличением). Чтобы диагностировать заболевания роговицы, врачи закапывают в глаз каплю анестетика, а затем каплю красителя флуоресцеина. После обезболивания глаза часто измеряют давление внутри глаза (внутриглазное давление) (процедуру называют тонометрией).
Если в пораженном глазу появляется боль (особенно если он в это время закрыт), когда светят в здоровый глаз, проблемой может быть передний увеит или заболевание роговицы. Использование анестетика облегчает процедуру обследования, а реакция человека на анестетик может оказаться ключом к диагнозу. Капли анестетика не облегчают боль, которая возникает в связи с глаукомой, увеитом или склеритом.
Проведение анализов
Как правило, в анализах и исследованиях необходимости нет.
Если у врачей есть подозрение на вирусную инфекцию (вирус простого герпеса или вирус ветряной оспы), они могут взять образцы выделений или жидкости из волдырей и отправить их в лабораторию. Образцы помещают в питательную среду (вещество, которое позволяет бактериям и вирусам развиваться). Образцы на посев в питательную среду также могут брать, если у человека язва роговицы, чтобы назначить антибиотик, эффективность которого будет наиболее вероятной. Больным с глаукомой делают гониоскопию (используют специальные линзы для обследования каналов оттока жидкости из глаза). Иногда больным, страдающим увеитом, проводят исследования и анализы на наличие аутоиммунных заболеваний, особенно если для увеита нет видимых причин (таких, как травма).
Больных со склеритом, как правило, направляют к офтальмологу, который часто проводит дополнительные исследования и анализы.
Лечение покраснения глаз
Лечат причину. Покраснение глаз само по себе не требует лечения. Как правило, оно исчезает само, если устраняется причина (например, через несколько дней при инфекционном конъюнктивите или через пару недель при субконъюнктивальном кровоизлиянии). Если сильно беспокоит зуд, можно использовать прохладные махровые салфетки или искусственные слезы. Не рекомендуется применять глазные капли для устранения красноты (которые продаются без рецепта).
Ключевые моменты
Как правило, покраснение глаз связано с конъюнктивитом.
Боль, сыпь вокруг глаза или носа и изменение остроты зрения — это повод предположить потенциально серьезную причину.