Сначала врачи расспрашивают о симптомах и собирают анамнез, а затем выполняют физикальное обследование. Данные, полученные врачами при сборе анамнеза и физикальном обследовании, часто указывают на причину покраснения глаз и на исследования, которые могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и признаки покраснения глаз).

Врачи спрашивают:

Как давно появилось покраснение

Случалось ли покраснение глаз раньше

Есть ли боль или зуд

Есть ли выделения из глаз или слезотечение

Изменилось ли зрение

Была ли травма глаза

Носит ли человек контактные линзы, и не носил ли он их сверх положенного срока

Подвергся ли человек воздействию веществ (таких, как пыль или глазные капли), которые могут раздражать глаза

Есть ли другие симптомы (такие, как головная боль, ореолы вокруг огней, насморк, кашель или больное горло)

Страдает ли больной аллергиями

Боль наряду с тошнотой, рвотой и ореолами вокруг огней является опасным сочетанием симптомов. Эти симптомы часто присутствуют при острой закрытоугольной глаукоме. Боль и повышенная чувствительность к свету могут свидетельствовать о заболевании роговицы, например, о царапине или о присутствии инородного тела. Отсутствие боли и повышенная чувствительность к свету могут свидетельствовать о заболевании конъюнктивы.

Во время физикального обследования врачи обследуют голову и шею на наличие признаков заболеваний, которые могут вызывать покраснение глаз, таких, как насморк или кашель, которые могут указывать на наличие инфекции верхних дыхательных путей или аллергии либо сыпи, которая может указывать на наличие опоясывающего лишая (герпес зостер).

Обследование глаз является наиболее важной частью физикального обследования. Врачи проверяют глаз и область вокруг глаза на наличие травм или отека. Они также проверяют зрение (в очках или с линзами, если человек их носит), размер зрачка и его реакцию на свет, а также движение глаза.

Для обследования глаза врачи используют щелевую лампу (прибор с большим увеличением). Чтобы диагностировать заболевания роговицы, врачи закапывают в глаз каплю анестетика, а затем каплю красителя флуоресцеина. После обезболивания глаза часто измеряют давление внутри глаза (внутриглазное давление) (процедуру называют тонометрией).

Если в пораженном глазу появляется боль (особенно если он в это время закрыт), когда светят в здоровый глаз, проблемой может быть передний увеит или заболевание роговицы. Использование анестетика облегчает процедуру обследования, а реакция человека на анестетик может оказаться ключом к диагнозу. Капли анестетика не облегчают боль, которая возникает в связи с глаукомой, увеитом или склеритом.