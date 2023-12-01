Другие симптомы глазных болезней

Целый ряд других симптомов и проблем могут поражать глаза, в том числе изменения внешнего вида глаз, дальтонизм, сухость глаз, блики и ореолы, нарушение глубины восприятия, зуд в глазах, повышенная чувствительность к свету и куриная слепота.
Нарушение восприятия глубины
Восприятие глубины — это способность определить относительное положение объектов в пространстве. Больные с нарушенным восприятием глубины могут испытывать трудности с определением, какой из двух объектов находится ближе.
Сетчатка — это светочувствительная структура на глазном дне. Это двухмерная поверхность, похожая на пленку в фотоаппарате, которая может продуцировать только двухмерное изображение. Мозг объединяет двухмерные изображения, поступающие из каждого глаза, и создает трехмерный зрительный образ (стереоскопическое зрение). Стереоскопическое зрение позволяет больным интуитивно чувствовать глубину. Заболевания, при которых содружественное движение глаз нарушено (например, при косоглазии), негативно сказываются на стереоскопическом зрении.
Тем не менее, стереоскопическое зрение эффективно только на близком расстоянии, например, на расстоянии вытянутой руки. Если предметы расположены дальше, чем на расстоянии около 9 футов (3 метра), сведения о восприятии глубины, полученные только от одного глаза (например, видимый размер объектов), предоставляют больше информации об относительном положении, чем стереоскопическое зрение. Таким образом у человека, который видит только одним глазом, будут возникать трудности при наливании чая в чашку, но эти трудности будут менее выражены при парковке автомобиля.
Блики и ореолы
У некоторых больных появляются блики (вспышки звездочек) или ореолы вокруг ярких огней, особенно во время езды на машине в темное время суток. Такие симптомы характерны для пожилых людей и людей, которые перенесли некоторые типы рефракционной хирургии, а также для больных с определенными видами катаракты. Блики и ореолы также встречаются у больных с сильно расширенными зрачками (например, у тех, кому закапали капли для проведения обследования). Когда зрачки сильно расширены, свет может проникать через периферическую часть хрусталика глаза, где он преломляется иначе, чем свет, проходящий через центральную часть хрусталика, и поэтому возникают блики.
Проводится обследование глаз. Иногда симптомы можно смягчить, если лечить их причину (например, катаракту). В остальных случаях больным следует принимать меры предосторожности, например, стараться как можно меньше водить машину в темное время суток или после закапывания глазных капель для проведения обследования, или стараться не смотреть прямо на фары приближающегося автомобиля.
Куриная слепота
Пожилые люди часто плохо видят при плохом освещении. Такую проблему часто называют куриной слепотой. Наиболее распространенной причиной куриной слепоты является катаракта, но куриная слепота может также быть одним из признаков некоторых форм дистрофии сетчатки, такой как пигментный ретинит. Зрачки некоторых пожилых людей расширяются медленно, и им требуется больше времени, чтобы приспособиться к плохому освещению. При обследовании глаз особое внимание следует уделить обнаружению катаракты, и оно обязательно должно включать офтальмоскопию. Лечат причину. Для повышения безопасности следует улучшить освещение жилых помещений, особенно кухни, лестниц и других мест, где можно упасть.
Дальтонизм
Больные, страдающие дальтонизмом (дисхроматопсией), не различают некоторые цвета или различают некоторые цвета не так отчетливо, как больные с нормальным цветовым зрением. Например, при наиболее распространенной форме дальтонизма (красно-зеленый дальтонизм) больные меньше способны различать темно-зеленый или пастельный зеленый цвета либо красный, или и зеленый, и красный. У светофора больные, страдающие красно-зеленым дальтонизмом, могут руководствоваться не цветом огней, а другими подсказками.
Зачастую изменения трудно уловимы, и многие больные не знают, что у них дальтонизм.
Дальтонизм является врожденным и почти всегда связан с рецессивным геном Х-хромосомы, что означает, что почти все больные, страдающие этим расстройством — мужчины. Женщины, как правило, не страдают таким расстройством, но могут передавать ген дальтонизма своим детям.
В большинстве случаев дальтонизм связан с относительным дефицитом или патологией одного из видов светочувствительных клеток сетчатки (фоторецепторов). Один из примеров — красно-зеленый дальтонизм (наиболее распространенная форма дальтонизма). Сине-желтый дальтонизм, однако, может быть вызван заболеванием зрительного нерва и, как правило, является скорее приобретенным, нежели наследственным заболеванием. Дальтонизм также иногда связан с тем, как мозг интерпретирует цвет (а не с проблемами в глазах).
Можно пройти проверку на наличие дальтонизма, если известно, что у кого-то из членов семьи есть данное расстройство. Некоторые больные могут пройти такую проверку, потому что замечают, что у них есть трудности с определением цветов. Некоторые больные могут не знать о существовании проблемы до тех пор, пока не пройдут проверку перед устройством на работу или получением прав (например, права на вождение самолета), где требуется способность различать цвета.
Дальтонизм не лечится.
Повышенная чувствительность к свету
Повышенная чувствительность к яркому свету обычно возникает в условиях чрезвычайно яркого солнечного света или при выходе из темного помещения на яркий солнечный свет. Такая чувствительность также может быть вызвана лекарственными препаратами, которые используются для расширения зрачков (мидриатики). При этом боль, которая возникает при воздействии яркого света (фотофобия), может быть симптомом мигренозной головной боли или целого ряда глазных болезней, например, тех, компонентом которых является воспаление или инфекция в передней части глаза (увеит), заболевания роговицы (например, кератита), или травмы глаза. Она также может быть следствием менингита (который также, как правило, сопровождается сильной головной болью и скованностью шеи).
Врачи прежде всего стараются дифференцировать повышенную чувствительность к свету от фотофобии. Причина повышенной чувствительности к свету или фотофобии, как правило, может быть определена по симптомам пациента и результатам обследования глаз. Для определения заболеваний, которые вызывают фотофобию, очень полезно проводить обследование с помощью щелевой лампы. Для минимизации дискомфорта при повышенной чувствительности к свету и при фотофобии глаза можно защитить от света (например, можно носить солнечные очки). Если причиной фотофобии является воспаление внутри глаза, то капли для расширения зрачка могут помочь уменьшить боль.
Зуд в глазах
Причиной зуда может быть аллергия; в этом случае зуд обычно сопровождается слезотечением. Воспаление век (блефарит) и сухость глаз также могут становиться причиной зуда. Намного реже причиной зуда может быть инфекция или заражение вшами или другими паразитами. Заболевания, которые вызывают зуд, как правило, могут быть диагностированы при обследовании с помощью щелевой лампы. До устранения причины зуда можно облегчить его, прикладывая прохладную махровую салфетку.
Сухость глаз
Ощущение сухости глаз может быть вызвано разными причинами, в том числе недостаточной выработкой слез, ускоренным испарением слез или, реже, рефракционной хирургией, дефицитом витамина A (редко у жителей развитых стран) или синдромом Шегрена. Сухость глаз также может быть результатом старения. (См. также Сухой кератоконъюнктивит).
Может измеряться количество вырабатываемых слез, особенно если есть предположение о наличии синдрома Шегрена. Врачи также могут попытаться определить, не слишком ли быстро испаряются слезы. В открытый глаз вводится крошечное количество желтого красителя (флуоресцеина) и измеряется время, в течение которого испаряются слезы. В течение дня для уменьшения сухости глаз можно использовать глазные капли, которые заменяют слезы человека (искусственные слезы). Для уменьшения утренней сухости перед сном можно использовать мазь.
Изменение внешнего вида глаз
Темные (пигментные) пятна могут появляться на радужной оболочке или конъюнктиве. Они могут быть как врожденными, так и появляться с возрастом. Несмотря на то, что зачастую они бывают незначительными, любое темное пятно, которое увеличивается, требует осмотра офтальмолога (врача, который специализируется на диагностике и лечении — хирургическими или нехирургическими методами — глазных болезней), чтобы исключить наличие рака.
У больных, страдающих желтухой, склера, как и кожа, желтеет.
Веки могут обвисать (птоз). Птоз может возникать у больных, страдающих миастенией гравис и заболеваниями, которые приводят к поражению нерва.
Иногда глаза бывают неестественно широко открытыми и выступают вперед, как правило, потому что они выталкиваются вперед (экзофтальм). Экзофтальм может возникать у больных, страдающих болезнью Грейвса.
Больным с такими симптомами требуется обследование глаз и общее обследование. Лечение направлено на купирование причины.