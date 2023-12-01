Другие симптомы глазных болезней

Восприятие глубины — это способность определить относительное положение объектов в пространстве. Больные с нарушенным восприятием глубины могут испытывать трудности с определением, какой из двух объектов находится ближе.

Сетчатка — это светочувствительная структура на глазном дне. Это двухмерная поверхность, похожая на пленку в фотоаппарате, которая может продуцировать только двухмерное изображение. Мозг объединяет двухмерные изображения, поступающие из каждого глаза, и создает трехмерный зрительный образ (стереоскопическое зрение). Стереоскопическое зрение позволяет больным интуитивно чувствовать глубину. Заболевания, при которых содружественное движение глаз нарушено (например, при косоглазии), негативно сказываются на стереоскопическом зрении.

Тем не менее, стереоскопическое зрение эффективно только на близком расстоянии, например, на расстоянии вытянутой руки. Если предметы расположены дальше, чем на расстоянии около 9 футов (3 метра), сведения о восприятии глубины, полученные только от одного глаза (например, видимый размер объектов), предоставляют больше информации об относительном положении, чем стереоскопическое зрение. Таким образом у человека, который видит только одним глазом, будут возникать трудности при наливании чая в чашку, но эти трудности будут менее выражены при парковке автомобиля.