Монокулярное двоение зрения может происходить из-за того, что что-то мешает прохождению света через глаз к сетчатке (светочувствительной структуре в задней части глаза). Изображений может быть больше двух. Одно изображение будет нормального качества (например, по яркости, контрастности и четкости). Другое изображение или другие изображения будут хуже по качеству.

Наиболее частыми причинами монокулярного двоения зрения являются:

помутнение хрусталика глаза (катаракта);

проблемы с формой роговицы (например, кератоконус, при котором нормальная круглая форма роговицы приобретает форму конуса);

нескорректированная рефракционная аномалия, как правило, астигматизм.

Рефракционная аномалия — это неточное фокусирование лучей света на сетчатке. Астигматизм — это рефракционная аномалия, причиной которой является неравномерный изгиб роговицы (прозрачной оболочки, расположенной перед радужной оболочкой и зрачком).

К другим причинам монокулярного двоения зрения относятся рубцы роговицы и смещение хрусталика.

При бинокулярном двоении зрения можно предположить, что глаза не направлены на один и то предмет. В норме больные видят объект как одно изображение, несмотря на то, что каждый глаз получает свое собственное изображение этого объекта. Для получения единого изображения глаза должны работать согласованно, так чтобы они оба были направлены на один и тот же предмет в одно и то же время (содружественное движение глаз). Когда содружественное движение глаз нарушено, больные видят два изображения одинакового качества. Иногда бинокулярное двоение зрения становится заметным, только когда человек переводит глаза в самое крайнее положение (например, далеко вправо или влево, вверх или вниз).

Существует много возможных причин бинокулярного двоения зрения. Наиболее распространенными являются

Паралич одного из нервов, которые контролируют двигательные мышцы глаза (3-й, 4-й и 6-й черепные нервы)

Миастения гравис

Механическая блокада движений глаза

Наиболее распространенной причиной несовпадения движений глаз, является заболевание, поражающее черепные нервы, которые контролируют двигательные мышцы глаз, называемые внешними глазными мышцами. Паралич может быть изолированным, и причина может быть неизвестной. К известным причинам относятся заболевания, которые, как правило, негативно влияют на способность нервов контролировать мышцы. Например, миастения гравис, ботулизм и синдром Гийена-Барре могут поражать мышцы по всему телу, включая двигательные мышцы глаз.

Все, что механически мешает глазу двигаться, может препятствовать содружественному движению глаз и приводить к двоению зрения. В качестве примеров можно привести ущемление глазной мышцы при переломе костей глазницы и смещение аномальной ткани в глазной впадине, как бывает при одной из форм гипертиреоза, которая называется болезнью Грейвса.