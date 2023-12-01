Двоение зрения — это получение двух изображений одного предмета. Двоение зрения может происходить, когда открыт только один глаз (монокулярная диплопия) или, чаще, когда открыты оба глаза (бинокулярная диплопия). Бинокулярное двоение зрения исчезает, когда закрыт один глаз. В зависимости от причины двоения зрения могут присутствовать и другие симптомы, такие, как боль в глазу, выпячивание глазного яблока или слабость мышц.
Причины двоения зрения
Монокулярное двоение зрения может происходить из-за того, что что-то мешает прохождению света через глаз к сетчатке (светочувствительной структуре в задней части глаза). Изображений может быть больше двух. Одно изображение будет нормального качества (например, по яркости, контрастности и четкости). Другое изображение или другие изображения будут хуже по качеству.
Наиболее частыми причинами монокулярного двоения зрения являются:
помутнение хрусталика глаза (катаракта);
проблемы с формой роговицы (например, кератоконус, при котором нормальная круглая форма роговицы приобретает форму конуса);
нескорректированная рефракционная аномалия, как правило, астигматизм.
Рефракционная аномалия — это неточное фокусирование лучей света на сетчатке. Астигматизм — это рефракционная аномалия, причиной которой является неравномерный изгиб роговицы (прозрачной оболочки, расположенной перед радужной оболочкой и зрачком).
К другим причинам монокулярного двоения зрения относятся рубцы роговицы и смещение хрусталика.
При бинокулярном двоении зрения можно предположить, что глаза не направлены на один и то предмет. В норме больные видят объект как одно изображение, несмотря на то, что каждый глаз получает свое собственное изображение этого объекта. Для получения единого изображения глаза должны работать согласованно, так чтобы они оба были направлены на один и тот же предмет в одно и то же время (содружественное движение глаз). Когда содружественное движение глаз нарушено, больные видят два изображения одинакового качества. Иногда бинокулярное двоение зрения становится заметным, только когда человек переводит глаза в самое крайнее положение (например, далеко вправо или влево, вверх или вниз).
Существует много возможных причин бинокулярного двоения зрения. Наиболее распространенными являются
Паралич одного из нервов, которые контролируют двигательные мышцы глаза (3-й, 4-й и 6-й черепные нервы)
Механическая блокада движений глаза
Наиболее распространенной причиной несовпадения движений глаз, является заболевание, поражающее черепные нервы, которые контролируют двигательные мышцы глаз, называемые внешними глазными мышцами. Паралич может быть изолированным, и причина может быть неизвестной. К известным причинам относятся заболевания, которые, как правило, негативно влияют на способность нервов контролировать мышцы. Например, миастения гравис, ботулизм и синдром Гийена-Барре могут поражать мышцы по всему телу, включая двигательные мышцы глаз.
Все, что механически мешает глазу двигаться, может препятствовать содружественному движению глаз и приводить к двоению зрения. В качестве примеров можно привести ущемление глазной мышцы при переломе костей глазницы и смещение аномальной ткани в глазной впадине, как бывает при одной из форм гипертиреоза, которая называется болезнью Грейвса.
Некоторые причины двоения зрения, когда оба глаза открыты
Причина
Распространенные признаки*
Диагностический подход
Заболевания, которые влияют на то, как нервная система контролирует мышцы глаза†
Некоторые виды инсультов или транзиторных ишемических атак
Часто у пожилых и больных с факторами риска таких заболеваний (повышенное артериальное давление, атеросклероз и диабет)
Иногда невнятная речь, слабость и (или) затруднения с ходьбой
Обследование врачом
МРТ или КТ головного мозга
Объемное образование, который давит на нерв, например, выпячивание стенки артерии (аневризма головного мозга) или опухоль
Часто боль (внезапная, если причиной является аневризма) и часто другие симптомы расстройств нервной системы (например, слабость, потеря координации и аномальная чувствительность кожи)
МРТ или КТ головного мозга
Воспаление или инфекция глаза или окружающих глаз структур (например, абсцесс, синусит и, редко, тромбоз кавернозного синуса у основания черепа)
Постоянная боль
Иногда повышенная температура, озноб, усталость, потеря чувствительности лица и (или) выпячивание глазных яблок
КТ или МРТ глазниц и, иногда, головного мозга
Как правило, периоды относительно хорошего самочувствия с эпизодами ухудшения симптомов
Слабость, которая появляется и проходит, изо дня в день
Аномальная чувствительность, например, покалывание, онемение, боль, жжение и зуд
Неуклюжесть
потеря силы и выносливости в руке или ноге, которые могут стать скованными;
При прогрессировании заболевания дрожь, частичный или полный паралич и непроизвольное сокращение мышц (спастичность), иногда приводящая к болезненным судорогам
Замедленная невнятная речь
Проблемы с мочеиспусканием и (или) функциями кишечника
МРТ головного и спинного мозга
Двоение зрения, которое появляется и проходит
Трудно говорить или глотать
Слабость
Слабость мышц, которая наступает при многократном их использовании
Обследование врачом
Анализ на антитела, исследование электрической активности мышц или и то, и другое
Длительное употребление алкоголя в анамнезе
Неуклюжесть, плохая координация и спутанность сознания
Обследование врачом
Нарушения, которые блокируют движение глаза
Болезнь Грейвса (утолщение мышц и тканей вокруг глаза — так называемая инфильтративная офтальмопатия — чаще всего возникает у людей, у которых также отмечается повышенная активность щитовидной железы и редко отмечается у людей с нормальной активностью щитовидной железы)
Пучеглазие, часто боль или раздражение, слезотечение, повышенная чувствительность к свету, увеличенная щитовидная железа (зоб) и утолщение кожи передней части голеней
Анализы крови для оценки функции щитовидной железы
Травма, например, перелом костей глазницы (глазницы), или скопление крови (гематома)
боль;
У больных, которые недавно перенесли травму глаза
КТ или МРТ глазницы
Опухоли (возле основания черепа, пазух или глазницы, которые называются «опухолями глазницы»)
Часто боли, не связанные с движением глаза, выпячивание одного глаза, и иногда другие симптомы расстройств нервной системы
МРТ или КТ глазницы и, иногда, головного мозга
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Наличие боли зависит от причины.
КТ = компьютерная томография; ЭКГ = электрокардиография; МРТ = магнитно-резонансная томография.
Обследование при двоении зрения
Многие причины двоения зрения могут быть очень серьезными. Следующая информация может помочь больным узнать, обращаться ли к врачу и чего ожидать во время проведения оценки врачом.
Настораживающие признаки
При наличии двоения зрения поводом для беспокойства могут быть определенные симптомы и признаки. Они включают:
любые симптомы, кроме двоения зрения, которые могут свидетельствовать о нарушении функции нервной системы (например, слабость или паралич, потеря чувствительности, языковые и речевые проблемы, проблемы с глотанием или ходьбой, системное головокружение, головная боль, недержание мочи или неуклюжесть);
боль в глазу;
выпячивание глаза (проптоз);
недавнюю травму глаза или головы;
бинокулярное двойное зрение.
Когда обращаться к врачу
При двоении зрения всегда необходимо получить оценку врача, даже если оно временное. Больным, у которых есть настораживающие признаки, следует незамедлительно пройти осмотр у врача, как правило в отделении неотложной помощи. Все больные с двоением зрения, даже если проблема разрешилась, должны обратиться к врачу в ближайшее удобное время, как правило в течение нескольких дней.
Что делает врач
Сначала врачи расспрашивают пациента о его симптомах и медицинском анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. Данные, полученные врачами при сборе анамнеза и физикальном обследовании, часто указывают на причину двоения зрения и на исследования, которые могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины двоения зрения).
Врачи хотят знать, происходит ли двоение зрения на одном глазу или вовлечены оба глаза, постоянно ли оно или появляется и исчезает. Они также спрашивают, находится ли одно изображение сбоку или сверху по отношению к другому и случается ли двоение зрения, только когда человек смотрит в каком-то определенном направлении. Врачи также спрашивают, есть ли боль, онемение лба или щеки, слабость лицевых мышц, системное головокружение и проблемы с глотанием или речью, потому что эти симптомы могут указывать на проблему с черепным нервом. Врачи также расспрашивают о симптомах других проблем нервной системы и симптомах других заболеваний.
Наиболее важной частью физикального обследования является обследование глаз. Врачи проверяют зрение человека. Кроме этого, они также внимательно смотрят, нет ли выпячивания одного или обоих глаз и обвисания века, а также проверяют, как зрачки реагируют на свет. Врачи проверяют, как двигаются глаза; для этого они просят человека двигать глазами вслед за пальцем врача, который перемещается вверх, вниз, вправо и влево. Затем врачи используют щелевую лампу (прибор, который позволяет врачу обследовать глаз при сильном увеличении) и проводят офтальмоскопию для обследования внутренних структур глаза.
Симптомы и результаты, полученные во время обследования глаза, могут помочь получить полезную информацию для установления наиболее вероятных причин. Например, если двоение зрения появляется и проходит, и при этом наблюдаются другие симптомы возможного расстройства нервной системы, наиболее вероятными причинами являются миастения гравис и рассеянный склероз. Если глаза не смотрят в одном направлении, направление взгляда глаза, где появляется двоение зрения, иногда может указывать, работа какого черепного нерва нарушена.
Проведение анализов
Больных с двоением зрения в одном глазу, как правило, направляют к офтальмологу (врачу, который специализируется на диагностике и лечении — хирургическими или нехирургическими методами — глазных болезней). До направления, необходимости в проведении анализов и исследований нет. Офтальмолог тщательно обследует глаза на наличие глазных болезней.
Больные с двоением зрения в обоих глазах часто нуждаются в проведении дальнейших исследований, потому что бинокулярное двоение зрения может быть вызвано многими заболеваниями. Потребность в анализах и исследованиях зависит от того, что обнаружит врач во время сбора анамнеза и физикального обследования.
Для обнаружения патологий глазницы (глазницы), черепа, головного или спинного мозга многим больным требуется визуализирующее обследование: магнитно-резонансная томография (МРТ) или компьютерная томография (КТ). Незамедлительное проведение визуализирующего обследования может потребоваться, если врач считает, что причиной двоения зрения является инфекция, аневризма или инсульт.
Больным с симптомами болезни Грейвса (такими, как пучеглазие, боль в глазах, слезотечение и увеличенная щитовидная железа) проводят исследования гормонов щитовидной железы (определяют уровни тироксина сыворотки [T4] и тиреотропного гормона [ТТГ]). Могут потребоваться анализы и исследования на наличие миастении гравис и рассеянного склероза, особенно если двоение зрения появляется и исчезает.
Анализы и исследования нужны не всем. В некоторых случаях двоение зрения исчезает без лечения. Если симптомы и результаты, полученные во время обследования, не дают оснований предполагать наличие серьезного заболевания, то прежде чем назначать анализы и исследования, врачи могут рекомендовать регулярно проверять зрение в течение нескольких недель, чтобы увидеть, восстанавливается ли зрение без лечения.
Лечение двоения зрения
Наилучшим способом лечить двоение зрения является лечение первопричины.
Ключевые моменты
Больным с двоением зрения, которое сопровождается внезапной или сильной болью, травмой или симптомами расстройства нервной системы, как правило, следует обратиться в отделение неотложной помощи.
Двоение зрения может исчезнуть само по себе, но все же лучше обратиться к врачу.
Наиболее важной частью физикального обследования является обследование глаз, но обычно требуется еще и проведение визуализирующих обследований.