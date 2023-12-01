Выпячивание одного или обоих глазных яблок называется проптозом или экзофтальмом. Термин экзофтальм обычно используется для описания выпячивания глазных яблок, вызванного болезнью Грейвса — заболеванием, вызывающим повышенную активность щитовидной железы (гипертиреоз). Выпячивание глазного яблока и выступающие глаза — это не одно и то же. Некоторые заболевания могут менять внешний вид лица и глаз, но они не вызывают истинного пучеглазия. К таким заболеваниям относятся болезнь Кушинга и ожирение высокой степени.

Выпячивание глаза (проптоз) Изображение © Springer Science+Business Media

Пучеглазие иногда становится причиной других симптомов. Глаза могут быть сухими и раздраженными (что вызывает слезотечение), потому что при пучеглазии веки могут не закрываться должным образом. Также при пучеглазии больные могут часто моргать, или может казаться, что они смотрят пристально. В зависимости от причины пучеглазия у больных могут наблюдаться и другие симптомы, такие, как двоение зрения или затруднение с фокусированием на предметах. Если пучеглазие сохраняется в течение длительного времени, оптический нерв вытягивается, и это может привести к нарушению зрения. Зрение также может ухудшаться, если в результате пучеглазия происходит давление на зрительный нерв.

Причины выпячивания глазного яблока Наиболее частой причиной у взрослых является болезнь Грейвса, которая вызывает отек тканей за глазом и вокруг него, выталкивая глазное яблоко вперед. У детей постарше наиболее распространенной причиной является инфекция. Другие причины не являются частыми. К ним относятся опухоли, кровотечение, инфекции (у взрослых) и редко воспаление структур в глазнице (псевдоопухоль глазницы). При врожденной глаукоме (первичная инфантильная глаукома) глаза могут быть увеличены, и может казаться, что глаза выпучены. Таблица Некоторые причины и признаки выпячивания глазного яблока Таблица

Обследование при выпячивании глазного яблока Приведенная ниже информация поможет решить, в каких случаях следует обращаться к врачу, а также узнать, что будет происходить во время обследования. Настораживающие признаки При наличии выпячивания глазного яблока поводом для беспокойства могут быть определенные симптомы и признаки. Они включают: потеря или ухудшение зрения;

двоение в глазах;

боль в глазу или покраснение глаза;

Головная боль

лихорадка

пульсация выпяченного глазного яблока;

выпячивание глазного яблока у новорожденного или ребенка. Когда обращаться к врачу При наличии настораживающих признаков необходимо обратиться к врачу как можно скорее. Это также нужно сделать, если пучеглазие развилось в течение нескольких дней или быстрее. При отсутствии настораживающих признаков следует обращаться к врачу, когда это возможно, но задержка примерно на неделю, вероятнее всего, не причинит вреда здоровью. Что делает врач Сначала врачи расспрашивают пациента о его симптомах и медицинском анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. Данные, полученные врачами при сборе анамнеза и физикальном обследовании, часто указывают на причину пучеглазия и на исследования, которые могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и признаки выпячивания глазного яблока). Врачи спрашивают: как давно появилось пучеглазие;

оба ли глаза выпучены;

есть ли впечатление, что пучеглазие усиливается;

есть ли другие симптомы глазных болезней (такие, как сухость, усиленное слезообразование, двойное зрение, потеря зрения, раздражение или боль);

есть ли у человека симптомы гипертиреоза, такие, как непереносимость жары, повышенное потообразование, непроизвольные дрожащие движения (тремор), беспокойство, повышенный аппетит, диарея, сильное сердцебиение и потеря веса. Причины пучеглазия, которое развилось быстро (в течение нескольких дней), и причины пучеглазия, которое развивалось годами, разные. При быстром развитии пучеглазия на одном глазу можно говорить о кровотечении в глазной впадине (глазнице), которое может произойти после хирургического вмешательства или травмы, или о воспалительном процессе в глазной впадине. При медленном развитии пучеглазия можно предположить наличие болезни Грейвса (если страдают оба глаза) или опухоли в глазной впадине (если страдает один глаз). При физикальном обследовании основное внимание сосредотачивается на глазах. Врачи обследуют глаза на наличие покраснения, ранок и раздражения с помощью щелевой лампы (прибора, который позволяет врачу обследовать глаз при сильном увеличении). Врачи проверяют, двигаются ли веки также быстро, как и глазные яблоки, когда человек смотрит вниз, а также проверяют, пристально ли смотрит человек. Замедленное движение век и пристальный взгляд могут свидетельствовать о болезни Грейвса. Врачи также проверяют другие признаки, которые могут указывать на гипертиреоз, такие, как учащенное сердцебиение, тремор и отек или болезненность щитовидной железы на шее. Проведение анализов Иногда врачи, обычно офтальмологи, измеряют степень выпячивания с помощью прибора (экзофтальмометрия). При выпячивании одного глаза часто назначают магнитно-резонансную томографию (МРТ) или компьютерную томографию (КТ). При подозрении на болезнь Грейвса делают анализы крови для оценки работы щитовидной железы.

Лечение выпячивания глазного яблока Если пучеглазие приводит к сильной сухости глаз, для защиты роговицы (прозрачной оболочки, расположенной перед радужной оболочкой и зрачком) необходимо применять искусственные слезы. Иногда, если смачивания искусственными слезами недостаточно, может потребоваться хирургическая операция, чтобы улучшить покрытие глаза или уменьшить выпячивание. Другие методы лечения зависят от причины пучеглазия. Например, при наличии инфекции назначают антибиотики. На пучеглазие вследствие болезни Грейвса не влияет лечение щитовидной железы, но со временем оно может уменьшится. Кортикостероиды (например, преднизон) могут помочь контролировать отек, возникающий вследствие болезни Грейвса или псевдоопухоли глазницы. Опухоли необходимо удалять хирургическим путем.