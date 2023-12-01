Асимметрия зрачков

Наиболее частой причиной разного размера зрачков является

физиологическая анизокория.

Физиологическая анизокория — это явление, когда зрачки отличаются по размеру в пределах физиологической нормы. Никакой патологии нет. Такое явление наблюдается у 20 % людей в течение всей жизни, и это не считается отклонением от нормы. У таких больных зрачки нормально реагируют на свет и темноту, и никаких симптомов заболевания нет.

Менее распространенными причинами разного размера зрачков являются:

глазные болезни;

Нарушения со стороны нервной системы

В зависимости от причины аномальным может быть как больший, так и меньший зрачок. Часто больший по размеру зрачок не способен нормально сужаться. Однако иногда, при наличии синдрома Бернара-Горнера меньший по размеру зрачок не способен расширяться. Если аномальным является больший по размеру зрачок, разница в величине зрачков больше при ярком свете. Если аномальным является меньший по размеру зрачок, разница в величине зрачков больше в темноте.

К глазным болезням, которые являются первопричиной разного размера зрачков, относятся врожденные пороки и травмы глаз. Влиять на зрачок также могут и некоторые лекарственные препараты. Среди таких лекарственных препаратов могут быть капли, предназначенные для лечения глазных болезней (например, гоматропин, который применяют при некоторых заболеваниях или травмах, или пилокарпин, который применяется при глаукоме), или это могут быть лекарственные препараты или другие вещества, которые попадают в глаза случайно (например, скополамин, который применяется в виде пластыря при укачивании в транспорте, растения, такие как белена, или некоторые инсектициды). Воспаление радужной оболочки (ирит) и некоторые виды глаукомы приводят к асимметрии зрачков, но это обычно затмевается сильной болью.

К расстройствам нервной системы, которые являются первопричиной разного размера зрачков, относятся расстройства, которые поражают третий черепной нерв или некоторые части симпатической или парасимпатической нервной системы (вегетативная нервная система). По этим путям нервные импульсы проходят к зрачку и к мышцам, которые управляют глазом и веком. Поэтому у больных с расстройствами нервной системы, которые влияют на зрачок, часто также присутствуют такие симптомы, как обвисание век, двоение зрения и (или) заметная несимметричность глаз. К мозговым нарушениям, которые могут влиять на эти пути, относятся инсульт, кровоизлияние в мозг (спонтанное или вследствие травмы головы) и, реже — некоторые опухоли и инфекции. К немозговым расстройствам, которые поражают симпатическую нервную систему, относятся опухоли и травмы шеи и верхней части грудной клетки. Синдром Бернара-Горнера характеризуется комбинацией таких симптомов, как суженый зрачок, обвисание века и отсутствие потоотделения вокруг пораженного глаза. Синдром Бернара-Горнера возникает при прерывании по какой-либо причине симпатического нерва, идущего к глазу.