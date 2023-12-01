Зрачок — это черная центральная часть глаза. Зрачки увеличиваются (расширяются) при тусклом свете и уменьшаются (сужаются) при ярком освещении. Обычно оба зрачка имеют одинаковые размеры и одинаково реагируют на свет. Различная величина зрачков называется анизокорией.
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Если размеры зрачков сильно отличаются, это несоответствие может заметить сам человек. Но чаще различная величина зрачков обнаруживается только во время обследования врача. Различная величина зрачков сама по себе не вызывает никаких симптомов, но иногда у человека могут возникать проблемы с фокусированием на объектах, которые находятся вблизи. Заболевания, которые являются первопричиной такого явления, также имеют и другие симптомы, такие, как боль в глазу, покраснение, потеря зрения, обвисание века, двоение зрения или головная боль. Именно эти более заметные симптомы, а не асимметрия зрачков, часто являются причиной обращения за медицинской помощью.
Причины асимметрии зрачков
Наиболее частой причиной разного размера зрачков является
физиологическая анизокория.
Физиологическая анизокория — это явление, когда зрачки отличаются по размеру в пределах физиологической нормы. Никакой патологии нет. Такое явление наблюдается у 20 % людей в течение всей жизни, и это не считается отклонением от нормы. У таких больных зрачки нормально реагируют на свет и темноту, и никаких симптомов заболевания нет.
Менее распространенными причинами разного размера зрачков являются:
глазные болезни;
Нарушения со стороны нервной системы
В зависимости от причины аномальным может быть как больший, так и меньший зрачок. Часто больший по размеру зрачок не способен нормально сужаться. Однако иногда, при наличии синдрома Бернара-Горнера меньший по размеру зрачок не способен расширяться. Если аномальным является больший по размеру зрачок, разница в величине зрачков больше при ярком свете. Если аномальным является меньший по размеру зрачок, разница в величине зрачков больше в темноте.
К глазным болезням, которые являются первопричиной разного размера зрачков, относятся врожденные пороки и травмы глаз. Влиять на зрачок также могут и некоторые лекарственные препараты. Среди таких лекарственных препаратов могут быть капли, предназначенные для лечения глазных болезней (например, гоматропин, который применяют при некоторых заболеваниях или травмах, или пилокарпин, который применяется при глаукоме), или это могут быть лекарственные препараты или другие вещества, которые попадают в глаза случайно (например, скополамин, который применяется в виде пластыря при укачивании в транспорте, растения, такие как белена, или некоторые инсектициды). Воспаление радужной оболочки (ирит) и некоторые виды глаукомы приводят к асимметрии зрачков, но это обычно затмевается сильной болью.
К расстройствам нервной системы, которые являются первопричиной разного размера зрачков, относятся расстройства, которые поражают третий черепной нерв или некоторые части симпатической или парасимпатической нервной системы (вегетативная нервная система). По этим путям нервные импульсы проходят к зрачку и к мышцам, которые управляют глазом и веком. Поэтому у больных с расстройствами нервной системы, которые влияют на зрачок, часто также присутствуют такие симптомы, как обвисание век, двоение зрения и (или) заметная несимметричность глаз. К мозговым нарушениям, которые могут влиять на эти пути, относятся инсульт, кровоизлияние в мозг (спонтанное или вследствие травмы головы) и, реже — некоторые опухоли и инфекции. К немозговым расстройствам, которые поражают симпатическую нервную систему, относятся опухоли и травмы шеи и верхней части грудной клетки. Синдром Бернара-Горнера характеризуется комбинацией таких симптомов, как суженый зрачок, обвисание века и отсутствие потоотделения вокруг пораженного глаза. Синдром Бернара-Горнера возникает при прерывании по какой-либо причине симпатического нерва, идущего к глазу.
Некоторые причины и признаки разного размера зрачков
Причина
Распространенные признаки*
Cиндром Эйди (пупиллотония) (зрачок не сужается нормально в ответ на свет)
Один или оба зрачка очень широкие, полностью не сужаются в ответ на свет и медленно расширяются после сужения вследствие воздействия света.
Отсутствие других симптомов
Зрачок Аргайла Робертсона
Зрачок, который для аккомодации (при движении пальца врача к глазам) сужается лучше, чем при воздействии света
Сифилис в анамнезе
Врожденные дефекты радужной оболочки
Признаки, которые присутствуют в течение жизни
Как правило, другие врожденные дефекты
Воздействие химических веществ и лекарственных препаратов (включая скополаминовые пластыри, кокаин, пилокарпин, лекарственные средства для защиты от блох, которыми пропитывают ошейники животных или которые входят в состав спрея для защиты от блох, некоторые лекарственные средства в виде аэрозолей, которые используются при астме или ХОБЛ, такие как ипратропиум или тиотропиум, и фосфорорганические инсектициды) при контакте с глазом, а также воздействие некоторых глазных капель.
У больных, которые пользуются такими веществами или попали под их воздействие
Иногда отмечается затруднённое фокусирование, особенно на близких предметах
Синдром Бернара-Горнера (разрыв некоторых нервных волокон, которые соединяют глаз и мозг)
С одной стороны лица обвисание века, маленький зрачок, который медленно расширяется в ответ на темноту, и пониженное потоотделение
Другие симптомы, если первопричиной синдрома Бернара-Горнера является заболевание (например, мигрень или опухоль легких) или травма
Травма глаза или хирургическое вмешательство на глазу
У больных, которые перенесли хирургическое вмешательство или травму глаза
Иногда боль при воздействии яркого света и (или) покраснение глаза
Физиологическая анизокория (зрачки отличаются по размеру в пределах физиологической нормы)
Присутствует в течение длительного времени
Во время обследования другие симптомы или аномалии не обнаруживаются
Разница в размере зрачка составляет меньше 1 миллиметра, и зрачки сужаются нормально в ответ на свет
Двоение зрения и обвисание века
Иногда у больных, у которых была травма головы или у которых есть выпячивание стенки (аневризма) артерии, питающей мозг, которые перенесли кровоизлияние в мозг, диабет или гипертензия, повреждающие кровеносные сосуды, или у которых есть опухоль мозга
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
ХОБЛ = хроническая обструктивная болезнь легких.
Обследование при асимметрии зрачков
Первоочередная задача врачей заключается в том, чтобы решить, всегда ли зрачки были разного размера или для этого есть другая причина, например, лекарственные препараты, химические вещества или заболевание. Следующая задача — решить, который из зрачков является аномальным — больший или меньший. Приведенная ниже информация поможет решить, в каких случаях следует обращаться к врачу, а также узнать, что будет происходить во время обследования.
Настораживающие признаки
При наличии зрачков разного размера поводом для беспокойства могут быть определенные симптомы и признаки. Они включают:
обвисание века (птоз);
головную боль или боль в шее;
недавнюю травму головы или травму глаза.
Когда обращаться к врачу
При наличии настораживающих признаков необходимо немедленно обращаться к врачу. Больным, у которых нет настораживающих признаков, но есть другие симптомы, следует позвонить врачу. Врач может решить, насколько быстро нужно обращаться за медицинской помощью, судя по симптомам. больные, которые просто заметили, что зрачки разного размера, и чувствуют себя хорошо, как правило, могут подождать с визитом к врачу недельку-другую.
Что делает врач
Сначала врачи расспрашивают о симптомах и собирают анамнез, в том числе задают вопросы о курении. Затем проводят физикальное обследование. Данные, полученные врачами при сборе анамнеза и физикальном обследовании, часто указывают на причину разного размера зрачков и на исследования, которые могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и признаки разного размера зрачков).
Врачи расспрашивают, когда человек заметил, что зрачки разного размера, размыто ли зрение на свету или в темноте и есть ли какие-либо другие размеры. К наиболее важным глазным симптомам относятся обвисание века, двоение зрения, боль при ярком освещении, потеря зрения и боль в глазу. К другим важным симптомам, которые проявляются за пределами глаз, относятся головная боль, головокружение или потеря равновесия, кашель, боль в груди или одышка. Врачи расспрашивают, была ли недавно травма головы или глаза, какие глазные капли человек применял и были ли у него когда-либо ранее глазные болезни или хирургические операции на глазу.
Во время проведения физикального обследования основное внимание обращается на голову и лицо. Врачи обследуют зрачки в освещенной и в темной комнатах. Они проверяют, нормально ли глаза следят за пальцем врача, который перемещается вверх, вниз, влево, вправо и по направлению к глазам. Для обследования всего глаза врачи обычно используют щелевую лампу (прибор, который позволяет врачу обследовать глаз при сильном увеличении). Другие симптомы глазных болезней оцениваются по необходимости. Врачи могут использовать глазные капли для проверки реакции зрачков на лекарственные препараты, которые заставляют зрачок сужаться или расширяться.
Иногда врачи изучают старую фотографию человека (например, на водительских правах), чтобы посмотреть, были ли зрачки разными по размеру раньше и не имело ли место опущение век.
Как правило, больные с такими глазными симптомами, как боль, покраснение, нечеткое зрение или повышенная чувствительность к свету, страдают глазными заболеваниями. Больные с такими симптомами, как опущение века, двоение зрения, головная боль или трудности с равновесием, страдают синдромом Бернара-Горнера или параличом третьего черепного нерва (возможно, вследствие заболевания головного мозга). У больных с нечетким зрением (единственным, недавно появившимся симптомом) особенно при фокусировании на объектах, находящихся вблизи, зрачок может быть расширен вследствие применения лекарственного препарата. Больные, у которых нет других симптомов или аномалий, часто страдают хроническими расстройствами, такими как физиологическая анизокория, врожденные дефекты радужной оболочки или синдром Эйди (пупиллотония) (см. таблицу Некоторые причины и признаки разного размера зрачков).
Проведение анализов
Как правило, при отсутствии других симптомов в анализах и исследованиях необходимости нет. Больным, страдающим синдромом Бернара-Горнера или параличом третьего черепного нерва, как правило, необходимо сделать магнитно-резонансную томографию (МРТ) или компьютерную томографию (КТ). Пациентам с синдромом Бернара-Горнера также может потребоваться КТ грудной клетки.
Лечение асимметрии зрачков
Сама по себе разница в размерах зрачков лечения не требует. Однако может потребоваться лечение заболевания, которое является первопричиной проблемы.
Ключевые моменты
Разные по размеру зрачки — явление распространенное, и часто это не является отклонением от нормы.
Чтобы определить причину, врачи обследуют зрачки в освещенной и в темной комнатах.
Они также могут изучить старую фотографию или водительское удостоверение человека и выполнить другие диагностические тесты.
У больных с обвисанием века или двоением зрения могут быть серьезные заболевания.