Закупорка центральных вен сетчатки и их ветвей

Обследование глаз, проводимое врачом;

Флуоресцеиновая ангиография

оптическая когерентная томография;

Иногда другие анализы

С помощью офтальмоскопа врачи могут выявить изменения в кровеносных сосудах и сетчатке. При закупорке центральной вены сетчатки вены могут набухать (увеличиваться в размерах). При этом на сетчатке появляются кровоподтеки, а в передней части зрительного нерва может возникнуть отек.

Флуоресцеиновая ангиография помогает врачам определить, насколько повреждена сетчатка и спланировать дальнейшее лечение. В ходе этого теста врач вводит в вену на руке красящее вещество (флуоресцеин), а затем фотографирует сетчатку. Красящее вещество позволяет лучше увидеть кровеносные сосуды сетчатки на фотографии. Оптическая когерентная томография (визуализирующее исследование) помогает выявить отек сетчатки, характерный при данной патологии.

При закупорке вены сетчатки врачи часто проводят тесты для выявления нарушений, повышающих риск развития закупорки сосудов. Например, в зависимости от того, какое именно нарушение предположительно наблюдается у человека, врачи могут обследовать его для выявления диабета (измерив уровень глюкозы или гемоглобина A1С в крови), глаукомы (измерив глазное давление), повышенного артериального давления (измерив его), а также нарушений, приводящих к аномальной гемоконцентрации (повышенной вязкости крови).