Закупорка центральных вен сетчатки и их ветвей

Вена в сетчатке (прозрачной светочувствительной структуре на задней поверхности глаза) может закупориться, что приводит к внезапной безболезненной потере зрения.
Врачи, как правило, выявляют эту патологию, осматривая глаз с помощью офтальмоскопа, а также иногда проводя диагностические тесты.
Зрение иногда может улучшиться в результате лечения.
Центральная вена сетчатки — это основной сосуд, по которому кровь отводится от сетчатки. Закупорка может возникнуть как в основной вене, так и в ее ветвях. (См. также Общие сведения о патологиях сетчатки.)
Закупорка центральной вены сетчатки обычно возникает у пожилых людей. Факторы риска включают
повышенную вязкость (густоту) крови.
Иногда ее причины не удается выяснить.
Симптомы закупорки вены сетчатки
Закупорка центральной вены сетчатки приводит к тяжелой, безболезненной и зачастую внезапной потере зрения. Однако иногда потеря зрения происходит постепенно на протяжении нескольких дней или даже недель.
Кроме того, закупорка центральной вены сетчатки может приводить к аномальному росту кровеносных сосудов в сетчатке или радужной оболочке. Иногда такие аномальные сосуды начинают кровоточить, вызывая болезненную разновидность глаукомы (под названием «неоваскулярная глаукома»). При неоваскулярной глаукоме аномальные кровеносные сосуды, образовавшиеся в радужной оболочке, закрывают пространство между радужной оболочкой и роговицей, блокируя отток жидкости из глаза и вызывая повышение давления в глазу (глаукома). Другие осложнения могут включать кровотечение в стекловидное тело (прозрачное гелеобразное вещество в глазном яблоке, которое придает ему шарообразную форму).
Диагностика закупорки вены сетчатки
Обследование глаз, проводимое врачом;
Флуоресцеиновая ангиография
оптическая когерентная томография;
Иногда другие анализы
С помощью офтальмоскопа врачи могут выявить изменения в кровеносных сосудах и сетчатке. При закупорке центральной вены сетчатки вены могут набухать (увеличиваться в размерах). При этом на сетчатке появляются кровоподтеки, а в передней части зрительного нерва может возникнуть отек.
Флуоресцеиновая ангиография помогает врачам определить, насколько повреждена сетчатка и спланировать дальнейшее лечение. В ходе этого теста врач вводит в вену на руке красящее вещество (флуоресцеин), а затем фотографирует сетчатку. Красящее вещество позволяет лучше увидеть кровеносные сосуды сетчатки на фотографии. Оптическая когерентная томография (визуализирующее исследование) помогает выявить отек сетчатки, характерный при данной патологии.
При закупорке вены сетчатки врачи часто проводят тесты для выявления нарушений, повышающих риск развития закупорки сосудов. Например, в зависимости от того, какое именно нарушение предположительно наблюдается у человека, врачи могут обследовать его для выявления диабета (измерив уровень глюкозы или гемоглобина A1С в крови), глаукомы (измерив глазное давление), повышенного артериального давления (измерив его), а также нарушений, приводящих к аномальной гемоконцентрации (повышенной вязкости крови).
Лечение закупорки вены сетчатки
Лекарственные препараты, вводимые в глаз
Лазерная терапия аномальных или кровоточащих кровеносных сосудов
В глаз могут быть введены определенные лекарственные препараты. Также в глаз может быть введен имплантат, который медленно выделяет постоянные дозы кортикостероидов. При закупорке капилляра центральной вены сетчатки зрение также может быть улучшено за счет лазерного лечения кровоточащих сосудов. Хотя лекарственные препараты могут помочь восстановить зрение большому числу людей, у многих людей отмечается некоторая степень постоянной потери зрения. В связи с этим рекомендуется уделять внимание профилактике подобной патологии, контролируя факторы риска (например, повышенное артериальное давление, диабет и другие факторы риска атеросклероза).
Лазерная терапия позволяет уничтожать аномальные кровеносные сосуды для лечения или профилактики неоваскулярной глаукомы, или для предотвращения дальнейшей потери зрения из-за кровотечения в глазу.
Прогноз при закупорке вены сетчатки
Степень сохранения зрения у людей с закупоркой вены сетчатки зависит в основном от двух факторов:
Повлияла ли закупорка на центральную вену сетчатки или ее ветви
Острота зрения во время закупорки
Большинство людей после закупорки вены в той или иной степени навсегда теряют зрение.
Если на момент закупорки острота зрения была хорошей (обычно при закупорке только капилляра), то в последствии зрение останется приемлемым, иногда даже почти нормальным. Слабое же зрение (например, хуже 20/200) остается слабым или ухудшается у 80 % людей. Закупорка центральной вены сетчатки возникает редко.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Национальный институт глаз (National Eye Institute): ресурс для получения информации о здоровье глаз (на английском и испанском языках) для взрослых и детей, а также для обеспечения доступа к информационно-просветительским кампаниям.