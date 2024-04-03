Возрастная дегенерация желтого пятна или возрастная макулярная дегенерация ( ВДЖП или ВМД )

Существует два типа возрастной дегенерации желтого пятна:

сухая (иногда называется атрофической или невыпотной);

влажная (иногда называется неоваскулярной или выпотной).

Возрастная дегенерация желтого пятна во всех случаях начинается как сухая. У некоторых людей (около 15 %) она прогрессирует во влажную возрастную дегенерацию желтого пятна. Примерно у 85 % людей с возрастной дегенерацией желтого пятна наблюдается только ее сухой тип. И хотя влажный тип встречается лишь у небольшого числа всех заболевших, именно он приводит к 80–90 % всех случаев серьезной потери зрения в результате данного заболевания.

Сухая возрастная дегенерация вызывает истончение тканей желтого пятна по мере исчезновения клеток (атрофия). Выделения палочек и колбочек могут формировать отложения в сетчатке (прозрачной светочувствительной структуре на задней поверхности глаза), которые называются друзами (желтыми пятнами). Сухой форме заболевания могут быть подвержены оба глаза одновременно. Признаки рубцевания или кровотечения, либо просачивания других жидкостей в желтом пятне не обнаруживаются.

Влажная возрастная дегенерация желтого пятна развивается в результате аномального роста кровеносных сосудов в сосудистой оболочке (слое кровеносных сосудов, расположенном между сетчаткой и внешним белым слоем глаза под названием «склера») под желтым пятном, что приводит к утечке крови и других жидкостей (поэтому данная форма и называется влажной). В итоге под желтым пятном образуется рубцовая ткань. Влажная форма заболевания сначала появляется в одном глазу, но затем может затронуть оба.