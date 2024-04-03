Возрастная дегенерация желтого пятна или возрастная макулярная дегенерация ( ВДЖП или ВМД )

Возрастная дегенерация желтого пятна (ВДЖП) приводит к прогрессирующему повреждению желтого пятна, центральной и особенно важной части сетчатки, что вызывает постепенную потерю центрального зрения.
Оно становится размытым, теряет остроту, а прямые линии начинают казаться волнистыми.
Изменения в глазу, характерные при дегенерации желтого пятна, часто могут быть обнаружены врачом с помощью специальных инструментов во время осмотра.
Определенные биологически активные добавки могут замедлить развитие этого заболевания.
Некоторым людям могут потребоваться инъекции в глаз и лечение лазером.
Сетчатка — это прозрачная светочувствительная структура на задней поверхности глаза. В центральной области сетчатки под названием «желтое пятно» сконцентрировано большое количество светочувствительных клеток. Эти клетки позволяют получать очень четкие зрительные образы и отвечают за центральное и цветное зрение. (См. также Общие сведения о патологиях сетчатки.)
Возрастная дегенерация желтого пятна (ВДЖП) или макулярная дегенерация — самая распространенная причина необратимой потери центрального зрения у пожилых людей. Она одинаково часто встречается среди мужчин и женщин. При этом она чаще встречается у людей европеоидной расы.
Причины возрастной дегенерации желтого пятна
Ниже представлены факторы риска развития возрастной дегенерации желтого пятна:
Возраст
Семейный анамнез
курение;
Некоторые генетические отклонения
Заболевание сердечно-сосудистой системы (например, атеросклероз)
воздействие солнечных лучей;
Рацион с низким содержанием омега-3 жирных кислот (содержатся в некоторых видах рыбы и овощах с темно-зелеными листьями)
Виды
Существует два типа возрастной дегенерации желтого пятна:
сухая (иногда называется атрофической или невыпотной);
влажная (иногда называется неоваскулярной или выпотной).
Возрастная дегенерация желтого пятна во всех случаях начинается как сухая. У некоторых людей (около 15 %) она прогрессирует во влажную возрастную дегенерацию желтого пятна. Примерно у 85 % людей с возрастной дегенерацией желтого пятна наблюдается только ее сухой тип. И хотя влажный тип встречается лишь у небольшого числа всех заболевших, именно он приводит к 80–90 % всех случаев серьезной потери зрения в результате данного заболевания.
Сухая возрастная дегенерация вызывает истончение тканей желтого пятна по мере исчезновения клеток (атрофия). Выделения палочек и колбочек могут формировать отложения в сетчатке (прозрачной светочувствительной структуре на задней поверхности глаза), которые называются друзами (желтыми пятнами). Сухой форме заболевания могут быть подвержены оба глаза одновременно. Признаки рубцевания или кровотечения, либо просачивания других жидкостей в желтом пятне не обнаруживаются.
Влажная возрастная дегенерация желтого пятна развивается в результате аномального роста кровеносных сосудов в сосудистой оболочке (слое кровеносных сосудов, расположенном между сетчаткой и внешним белым слоем глаза под названием «склера») под желтым пятном, что приводит к утечке крови и других жидкостей (поэтому данная форма и называется влажной). В итоге под желтым пятном образуется рубцовая ткань. Влажная форма заболевания сначала появляется в одном глазу, но затем может затронуть оба.
Симптомы возрастной дегенерации желтого пятна
Сухая возрастная дегенерация желтого пятна
При сухой форме заболевания потеря центрального зрения происходит довольно медленно и безболезненно в течение нескольких лет. При этом у людей, как правило, не наблюдается никаких симптомов или симптомы бывают малозаметными. Однако если они появляются, то затрагивают оба глаза. Предметы становятся размытыми, теряется острота зрения, затрудняется чтение. По мере развития заболевания обычно появляются центральные слепые пятна (скотомы), которые иногда могут значительно ухудшать зрение. У большинства людей зрение сохраняется на таком уровне, при котором они могут читать и водить автомобиль.
Влажная возрастная дегенерация желтого пятна
При влажной дегенерации потеря зрения быстро прогрессирует (обычно за несколько дней или недель) и иногда даже бывает внезапной при аномальном кровотечении из сосудов. Среди первых симптомов: потеря остроты центрального зрения, восприятие прямых линий как волнистых. Зрение по краям поля зрения (периферическое зрение), как правило, не ухудшается. Обычно влажная возрастная дегенерация желтого пятна затрагивает только один глаз. Она часто приводит к затруднениям при чтении или просмотре телепередач.
Возрастная дегенерация желтого пятна может значительно ухудшить зрение или привести к практической слепоте больного глаза.
Диагностика возрастной дегенерации желтого пятна
Обследование глаз, проводимое врачом;
могут быть полезны цветные фотографии, флуоресцеиновая ангиография и/или оптическая когерентная томография.
Врачи обычно выявляют возрастную дегенерацию желтого пятна (ВДЖП), осматривая глаза с помощью офтальмоскопии (пропускания света через увеличительную линзу на заднюю поверхность глаза). Перед прогрессированием симптомов почти всегда наблюдается повреждение сетчатки. Чтобы подтвердить влажную возрастную дегенерацию желтого пятна, врачи могут делать цветные фотографии сетчатки или проводить флуоресцеиновую ангиографию. Оптическая когерентная томография (визуализирующее исследование) также часто помогает выявить влажную возрастную дегенерацию желтого пятна и оценить, насколько хорошо человек реагирует на лечение.
Лечение возрастной дегенерации желтого пятна
Биологически активные добавки
Лекарственные препараты и лазерные процедуры
средства для слабовидящих и консультирование.
Повреждения, полученные в результате дегенерации желтого пятна влажного типа, на данный момент не подлежат лечению. При легкой степени болезни лечение не рекомендовано. Чтобы снизить риск развития возрастной дегенерации желтого пятна (ВДЖП), рекомендуется бросить курить.
Биологически активные добавки
Биологически активные добавки рекомендованы людям с промежуточной или запущенной возрастной дегенерацией желтого пятна в одном глазу. Люди могут снизить риск развития запущенной возрастной дегенерации желтого пятна, принимая следующие пищевые добавки:
Цинк
Медь
Витамин С
Витамин E
Лютеин в сочетании с зеаксантином (люди, которые курили в прошлом или курят в настоящее время)
Бета-каротин или витамин А (люди, которые не курят и не курили)
Людям, употреблявшим табачные изделия в течение последних 7 лет, не рекомендуется принимать бета-каротин или витамин A, так как эти добавки могут повысить риск развития рака легких. Вместо них можно принимать лютеин в сочетании с зеаксантином. У мужчин, принимающих эти добавки, повышается риск развития проблем с мочевыводящими путями и предстательной железой, а у женщин — риск развития недержания мочи при напряжении. Бета-каротин может становиться причиной пожелтения кожи.
Контролируя факторы риска атеросклероза (например, повышенное артериальное давление), а также регулярно употребляя продукты с омега-3 жирными кислотами и съедая больше овощей с темно-зелеными листьями, можно несколько замедлить прогрессирование возрастной дегенерации желтого пятна. Однако употребление только пищевых добавок с омега-3 жирными кислотами не замедляет прогрессирование заболевания.
Лекарственные препараты и лазерные процедуры
При влажной форме возрастной дегенерации желтого пятна (ВДЖП) в глаз (интравитреально) могут вводиться такие препараты, как ранибизумаб, бевацизумаб, афлиберцепт или бролуцизумаб, чтобы предотвратить кровоизлияние из новых сосудов. Действие этих препаратов, называемых ингибиторами ФРЭС (фактор роста эндотелия сосудов), основано на уменьшении роста новых кровеносных сосудов и отека. Интравитреальные инъекции ингибиторов ФРЭС, которые необходимо повторять каждые 1–3 месяца, могут снижать риск потери зрения. Кроме того, примерно у трети пациентов они способствуют восстановлению зрения до такого уровня, при котором можно читать. Предварительные данные показывают, что бролуцизумаб может иметь более высокий риск побочных эффектов (например, вызывать воспаление в глазу и/или проблемы с артерией, снабжающей кровью сетчатку), чем другие подобные препараты. Если используется более высокая доза афлиберцепта или фарицимаба (новый препарат, который действует аналогичным образом), повторное лечение может быть не нужно.
Хирургически имплантируемая система непрерывной доставки ранибизумаба в стекловидное тело (прозрачное гелеобразное вещество в глазном яблоке, которое придает ему шарообразную форму) была недавно добровольно отозвана и в настоящее время модернизируется.
Другим методом лечения является фотодинамическая терапия. При этой процедуре в вену на руке вводится вещество, повышающее чувствительность кровеносных сосудов в сетчатке к лазерному излучению. После этого новые аномальные сосуды уничтожаются с помощью лазерного луча. Если новые кровеносные сосуды расположены не прямо под желтым пятном, то они могут быть уничтожены с помощью термального лазера прежде, чем они нанесут вред сетчатке.
Операции при влажной форме возрастной дегенерации желтого пятна проводятся довольно редко.
Адаптация к потере зрения
Людям со слабым зрением могут помочь лупы, очки для чтения с большими диоптриями, телескопические линзы, а также электронные увеличительные устройства. При работе за компьютером они могут пользоваться различными специальными возможностями для слабовидящих (см. боковую панель Что представляют собой средства для слабовидящих?). Например, одно из устройств проецирует оптимизированное изображение с компьютера на неповрежденную часть сетчатки. Некоторые типы ПО отображают данные с компьютера крупными буквами или произносят их вслух с помощью синтетического голоса. Кроме того, чтение можно облегчить с помощью электронных книг, так как они позволяют настраивать размер шрифта и уровень контрастности. У людей с постоянной, тяжелой потерей центрального зрения, причиной которой является возрастная дегенерация желтого пятна, можно использовать имплантируемый миниатюрный телескоп.
При ухудшении зрения людям рекомендуется пройти консультацию о том, какие особые услуги им доступны. Ее можно получить, например, у офтальмолога или оптометриста, специализирующегося на лечении людей с ослабленным зрением.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Американский фонд дегенерации желтого пятна (American Macular Degeneration Foundation): новейшая информация о возрастной дегенерации желтого пятна (ВДЖП), включая советы о здоровом образе жизни и возможности поддержки исследований профилактики, лечения и излечения ВДЖП.
Национальный институт глаз (National Eye Institute): ресурс для получения информации о здоровье глаз (на английском и испанском языках) для взрослых и детей, а также для обеспечения доступа к информационно-просветительским кампаниям. Просто введите подходящий термин для поиска.
Профилактика слепоты, глазных болезней и расстройств (Prevent Blindness, Eye Diseases & Conditions): большое количество информации о возрастной дегенерации желтого пятна и других глазных заболеваниях, в которой особое внимание уделяется вариантам лечения (включая пищевые добавки, которые могут быть полезны при лечении заболевания), а также советам о том, как жить с плохим зрением.