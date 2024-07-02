Синдром Когана — это редкое аутоиммунное заболевание, которое может поражать роговицу.

Распространенными симптомами являются боль в глазах, ухудшение зрения, повышенная чувствительность к яркому свету и покраснение глаза.

Диагноз ставится на основании оценки врача и анализов крови для исключения других заболеваний.

Лечение заключается в назначении кортикостероидных глазных капель и кортикостероидных таблеток.

Синдром Когана — это аутоиммунное заболевание, которое вызывает воспаление глаз, ушей и иногда кровеносных сосудов (васкулит). Аутоиммунное нарушение является дисфункцией иммунной системы организма, заставляющей организм атаковать собственные ткани. Когда синдром Когана поражает кровеносные сосуды, это может вызвать опасное для жизни заболевание под названием аортит.

Синдром Когана может поражать различные части глаза, включая роговицу. Роговица — это прозрачная оболочка, расположенная перед радужной оболочкой и зрачком. Она защищает радужную оболочку и хрусталик и помогает сфокусировать лучи света на сетчатке. Она состоит из клеток, белка и жидкости. На вид роговица хрупкая, но она почти такая прочная, как ноготь на пальце руки. При этом она очень чувствительна к прикосновению.

Внутреннее строение глаза

Симптомы синдрома Когана У людей может развиться боль в глазах, ухудшение зрения, повышенная чувствительность к яркому свету и покраснение глаза. При поражении ушей у людей может развиться потеря слуха, звон в ушах, системное головокружение и ощущение давления или «наполненности» в ушах. При поражении кровеносных сосудов у людей могут наблюдаться шумы в сердце и перемежающаяся хромота (боль в конечностях во время физической активности).

Диагностика синдрома Когана Обследование глаз Диагноз синдрома Когана подозревается при наличии симптомов воспаления роговицы без какой-либо известной причины. Для обследования роговицы обычно используется щелевая лампа — прибор, который позволяет врачу осмотреть глаз при сильном увеличении. Для исключения заболеваний, которые могут иметь симптомы, сходные с симптомами синдрома Когана, проводятся анализы крови на сифилис, болезнь Лайма и вирус Эпштейна-Барр. Проводится компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ).