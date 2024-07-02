Обследование глаз

Анализы крови

Врачи подозревают интерстициальный кератит, когда видят пораженную роговицу у человека, у которого в анамнезе также имеется инфекция, например, сифилис. Для обследования роговицы обычно используется щелевая лампа (прибор, который позволяет врачу осмотреть глаз при сильном увеличении).

Также делают анализы крови и другие анализы на сифилис, болезнь Лайма и вирус Эпштейна-Барр. Пациенты с интерстициальным кератитом и нормальными результатами анализа крови должны пройти обследование на предмет синдром Когана.