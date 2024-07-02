Интерстициальный кератит — это серьезное заболевание глаз, при котором происходит воспаление средних слоев роговицы (прозрачной оболочки, расположенной перед радужной оболочкой и зрачком). Обычно это происходит у людей с глазными инфекциями.
Симптомы включают слезотечение, боль в глазах, размытое зрение и повышенную чувствительность к яркому свету в одном или обоих глазах.
Диагноз ставится на основании оценки врача и анализов крови для исключения других заболеваний.
Врачи лечат основную инфекцию.
Внутреннее строение глаза
Интерстициальный кератит в Соединенных Штатах Америки встречается редко. Большинство случаев возникают у детей или подростков как осложнение врожденного сифилиса. К другим причинам интерстициального кератита относятся: синдром Когана, болезнь Лайма, вирус Эпштейна-Барр, приобретенный сифилис, простой герпес, вирус ветряной оспы и туберкулез.
Симптомы интерстициального кератита
Интерстициальный кератит может поражать один или оба глаза. У людей развивается слезотечение, боль в глазах, размытое зрение и повышенная чувствительность к яркому свету. Иногда при интерстициальном кератите, вызванном сифилисом, роговица становится мутной, что может привести к необратимой потере зрения.
Диагностика интерстициального кератита
Обследование глаз
Анализы крови
Врачи подозревают интерстициальный кератит, когда видят пораженную роговицу у человека, у которого в анамнезе также имеется инфекция, например, сифилис. Для обследования роговицы обычно используется щелевая лампа (прибор, который позволяет врачу осмотреть глаз при сильном увеличении).
Также делают анализы крови и другие анализы на сифилис, болезнь Лайма и вирус Эпштейна-Барр. Пациенты с интерстициальным кератитом и нормальными результатами анализа крови должны пройти обследование на предмет синдром Когана.
Лечение интерстициального кератита
Кортикостероидные глазные капли
Интерстициальный кератит может разрешиться при лечении основной инфекции. Иногда пациентов лечат кортикостероидными глазными каплями для уменьшения воспаления роговицы.