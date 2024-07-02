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Интерстициальный кератит

(паренхиматозный кератит)

Авторы:Vatinee Y. Bunya, MD, MSCE, Scheie Eye Institute at the University of Pennsylvania
Проверено/пересмотрено июл. 2024
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Интерстициальный кератит — это серьезное заболевание глаз, при котором происходит воспаление средних слоев роговицы (прозрачной оболочки, расположенной перед радужной оболочкой и зрачком). Обычно это происходит у людей с глазными инфекциями.

  • Симптомы включают слезотечение, боль в глазах, размытое зрение и повышенную чувствительность к яркому свету в одном или обоих глазах.

  • Диагноз ставится на основании оценки врача и анализов крови для исключения других заболеваний.

  • Врачи лечат основную инфекцию.

Внутреннее строение глаза

Интерстициальный кератит в Соединенных Штатах Америки встречается редко. Большинство случаев возникают у детей или подростков как осложнение врожденного сифилиса. К другим причинам интерстициального кератита относятся: синдром Когана, болезнь Лайма, вирус Эпштейна-Барр, приобретенный сифилис, простой герпес, вирус ветряной оспы и туберкулез.

Симптомы интерстициального кератита

Интерстициальный кератит может поражать один или оба глаза. У людей развивается слезотечение, боль в глазах, размытое зрение и повышенная чувствительность к яркому свету. Иногда при интерстициальном кератите, вызванном сифилисом, роговица становится мутной, что может привести к необратимой потере зрения.

Диагностика интерстициального кератита

  • Обследование глаз

  • Анализы крови

Врачи подозревают интерстициальный кератит, когда видят пораженную роговицу у человека, у которого в анамнезе также имеется инфекция, например, сифилис. Для обследования роговицы обычно используется щелевая лампа (прибор, который позволяет врачу осмотреть глаз при сильном увеличении).

Также делают анализы крови и другие анализы на сифилис, болезнь Лайма и вирус Эпштейна-Барр. Пациенты с интерстициальным кератитом и нормальными результатами анализа крови должны пройти обследование на предмет синдром Когана.

Лечение интерстициального кератита

  • Кортикостероидные глазные капли

Интерстициальный кератит может разрешиться при лечении основной инфекции. Иногда пациентов лечат кортикостероидными глазными каплями для уменьшения воспаления роговицы.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.