Отек зрительного нерва — это заболевание, при котором повышенное внутримозговое или околомозговое давление приводит к тому, что часть зрительного нерва внутри глаза отекает.
Визуальными симптомами могут быть кратковременные нарушения зрения.
Свидетельством повышенного давления в головном мозге или вокруг него будут такие симптомы, как свистящий шум в ушах, головная боль, рвота или их сочетание.
Врачи ставят диагноз, обследуя глаз с помощью офтальмоскопа.
Лечение заболевания, вызвавшего повышенное мозговое давление, нужно начинать как можно быстрее.
(См. также Общие сведения о заболеваниях зрительного нерва).
Причины отека зрительного нерва
Причинами отека зрительного нерва могут быть:
идиопатическая внутричерепная гипертензия (наиболее распространенная причина) — состояние, характеризующееся высоким давлением спинномозговой жидкости (СМЖ), не вызванным образованием в головном мозге (например, опухолью или абсцессом);
кровоизлияние в мозг;
неконтролируемая, угрожающая жизни гипертензия;
сгусток крови в некоторых крупных венах головного мозга (тромбоз венозного синуса головного мозга).
Эти заболевания обычно приводят к возникновению отека зрительного нерва в обоих глазах.
Отечность диска зрительного нерва (например, вызванная невритом зрительного нерва или ишемической оптической невропатией) без повышения давления в головном мозге и/или в полости черепа не считается отеком зрительного нерва.
Симптомы отека зрительного нерва
Сначала отек зрительного нерва может не влиять на зрение. Характерные для отека зрительного нерва кратковременные нарушения зрения — размытое зрение, двоение зрения, мерцание или полная потеря зрения — длятся, как правило, несколько секунд. Причиной других симптомов может быть повышенное мозговое давление. Может возникать пульсирующий свистящий шум в ушах, головная боль, тошнота, рвота или сочетание этих симптомов. Это заболевание не вызывает боли в глазах.
Диагностика отека зрительного нерва
Обследование врачом;
Визуализирующие исследования
люмбальная пункция (спинномозговая пункция);
воспаление или инфекция головного мозга.
Для диагностики отека зрительного нерва врач использует офтальмоскоп (лампу с увеличительными линзами, которая используется для обследования задней части глаза). Часто офтальмологу (врачу, который специализируется на оценке и лечении глазных болезней) необходимо подтвердить диагноз и может понадобиться помощь в определении причины.
Для определения причины и наблюдения за эффективностью лечения может использоваться магнитно-резонансная томография (МРТ) или компьютерная томография (КТ) головного мозга и глазниц. Для исключения тромбоза венозного синуса головного мозга может быть выполнена МР- или КТ- флебография головы.
Для измерения давления спинномозговой жидкости делают люмбальную пункцию (спинномозговую пункцию), за исключением случаев, когда МРТ- или КТ-сканирование показало, что делать спинномозговую пункцию небезопасно. Образец спинномозговой жидкости может быть исследован на наличие опухоли мозга или инфекции.
Иногда проводится ультразвуковое исследование глаза, чтобы отличить отек зрительного нерва от других заболеваний, которые вызывают явный отек зрительного нерва. Оптическая когерентная томография (ОКТ) — это специализированная методика, которая использует отраженный свет для создания более детального изображения глазного дна и зрительного нерва. Иногда в зависимости от предполагаемой причины отека зрительного нерва проводятся другие обследования.
Лечение отека зрительного нерва
Лечение причины
Лечение заболевания, вызвавшего повышенное мозговое давление, нужно начинать как можно быстрее. Например, если причиной высокого давления спинномозговой жидкости является опухоль мозга, могут назначить кортикостероиды, но может потребоваться и хирургическое вмешательство по удалению опухоли или лучевая терапия для уменьшения размеров опухоли.
Отек зрительного нерва, причиной которого является идиопатическая внутричерепная гипертензия, можно лечить диуретиками или путем снижения веса. При отсутствии эффекта могут быть проведены хирургические процедуры.
Инфекцию (бактериальную) можно лечить антибиотиками.
Абсцесс мозга дренируют и назначают антибиотики.