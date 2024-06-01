Обследование врачом;

Визуализирующие исследования

люмбальная пункция (спинномозговая пункция);

воспаление или инфекция головного мозга.

Для диагностики отека зрительного нерва врач использует офтальмоскоп (лампу с увеличительными линзами, которая используется для обследования задней части глаза). Часто офтальмологу (врачу, который специализируется на оценке и лечении глазных болезней) необходимо подтвердить диагноз и может понадобиться помощь в определении причины.

Для определения причины и наблюдения за эффективностью лечения может использоваться магнитно-резонансная томография (МРТ) или компьютерная томография (КТ) головного мозга и глазниц. Для исключения тромбоза венозного синуса головного мозга может быть выполнена МР- или КТ- флебография головы.

Для измерения давления спинномозговой жидкости делают люмбальную пункцию (спинномозговую пункцию), за исключением случаев, когда МРТ- или КТ-сканирование показало, что делать спинномозговую пункцию небезопасно. Образец спинномозговой жидкости может быть исследован на наличие опухоли мозга или инфекции.

Иногда проводится ультразвуковое исследование глаза, чтобы отличить отек зрительного нерва от других заболеваний, которые вызывают явный отек зрительного нерва. Оптическая когерентная томография (ОКТ) — это специализированная методика, которая использует отраженный свет для создания более детального изображения глазного дна и зрительного нерва. Иногда в зависимости от предполагаемой причины отека зрительного нерва проводятся другие обследования.