Общие сведения о болезнях крови

Нарушения со стороны крови называются болезнями крови или гематологическими заболеваниями. Существует множество различных болезней крови. Они могут приводить как к количественным, так и функциональным нарушениям содержащихся в крови клеток (клеток крови) и белков системы свертывания или иммунной системы.

Некоторые болезни крови приводят к снижению количества клеток в крови:

Снижение количества эритроцитов называется анемией.

Снижение количества лейкоцитов называется лейкопенией.

Снижение количества тромбоцитов называется тромбоцитопенией.

Другие болезни крови приводят к повышению количества клеток в крови:

Повышение количества эритроцитов называется эритроцитозом.

Повышение количества лейкоцитов называется лейкоцитозом.

Повышение количества тромбоцитов называется тромбоцитозом или тромбоцитемией.

Другие болезни крови затрагивают белки клеток крови или плазмы крови (жидкой части крови):

гемоглобин, переносящий кислород белок, содержащийся в эритроцитах;

белки иммунной системы, такие как антитела (также называемые иммуноглобулинами);

факторы свертывания крови.

Кровь питает все клетки в организме и играет важную роль в поддержании здоровья и функции всех органов.

Клетки крови вырабатываются в костном мозге, а многие белки крови образуются в печени или в самих клетках крови. Клетки крови и белки крови обеспечивают следующие функции:

Эритроциты содержат гемоглобин, который доставляет кислород в каждый участок нашего организма.

Лейкоциты и антитела борются с инфекциями и опухолями.

Тромбоциты и факторы свертывания крови останавливают или предотвращают кровотечение.

Болезни крови вызывают симптомы, обусловленные нарушением указанных функций, и эти симптомы могут возникнуть в любых пораженных тканях и органах.

Врач проводит опрос о симптомах и физикальный осмотр пациента, но часто заболевание крови впервые обнаруживается по результатам анализа крови, например, общего анализа крови (ОАК), когда выполняется полное обследование пациента или при выяснении причин ухудшения самочувствия. Обычно врачу приходится назначать дополнительные анализы крови для диагностики гематологического заболевания, а иногда требуется даже биопсия костного мозга.