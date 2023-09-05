Лабораторные исследования для выявления болезней крови

Врач назначит анализы, которые смогут помочь в диагностике болезней крови с учетом симптомов данного пациента и результатов физикального обследования.
Иногда болезнь крови протекает без симптомов и обнаруживается случайно при выполнении лабораторных анализов, назначенных по другому поводу. Например, по результатам общего анализа крови, выполненного в рамках диспансерного наблюдения, можно выявить снижение количества эритроцитов (анемию). При подозрении на заболевание крови, возможно, потребуется сделать общий анализ крови и другие тесты для установления конкретного диагноза.
Общий анализ крови
Из всех анализов крови чаще всего назначается общий анализ крови (ОАК). В рамках ОАК исследуют все клеточные компоненты крови (эритроциты, лейкоциты и тромбоциты). Автоматизированные устройства выполняют этот анализ меньше чем за 1 минуту на небольшом количестве крови. В некоторых случаях ОАК дополняется исследованием клеток крови под микроскопом (мазок крови).
Параметры эритроцитов, подлежащие оценке при выполнении ОАК, включают:
количество эритроцитов (RBC);
долю крови, приходящуюся на эритроциты (гематокрит [Hct]);
количество гемоглобина (белок эритроцитов, переносящий кислород) в крови (гемоглобин [Hb]);
средний размер эритроцитов (средний объем клетки [MCV]);
вариабельность размеров эритроцитов (показатель распределения эритроцитов по объему [RDW]);
количество гемоглобина в одном эритроците (среднее содержание гемоглобина в эритроците [MCH]);
концентрация гемоглобина в одном эритроците (средняя концентрация гемоглобина в эритроците [MCHC]).
Отклонения этих параметров могут служить предупреждением для сотрудников лаборатории о наличии патологии эритроцитов (которые затем можно дополнительно оценить с помощью исследования под микроскопом).
Аномальные эритроциты могут быть фрагментированными либо иметь форму капли, полумесяца (серповидную форму) или одну из множества других форм. Информация о форме и размерах эритроцитов может помочь врачу диагностировать определенный случай анемии. Например, серповидные клетки являются признаком серповидноклеточной анемии, клетки небольших размеров, содержащие незначительное количество гемоглобина, с большой вероятностью указывают на железодефицитную анемию, а крупные клетки позволяют предположить наличие анемии из-за дефицита фолата (витамина фолиевой кислоты) или дефицита витамина B12.
Параметры лейкоцитов, подлежащие оценке при выполнении ОАК, включают:
общее количество лейкоцитов;
процентное и абсолютное количество различных типов лейкоцитов.
Лейкоциты — это основной компонент иммунной системы организма. В норме определяются пять основных типов лейкоцитов (нейтрофилы, лимфоциты, моноциты, эозинофилы и базофилы), и в рамках реакции иммунной системы на различные стрессы или заболевания различные их типы мобилизуются для выполнения соответствующих функций. По результатам подсчета количества лейкоцитов каждого типа (процентных долей содержания лейкоцитов) врач может предположить причину изменения общего числа лейкоцитов. Например, если у человека с диареей, который недавно путешествовал в определенные регионы, количество лейкоцитов повышено за счет повышения количества эозинофилов, врач может заподозрить паразитарную инфекцию, потому что эозинофилы чаще задействуются для борьбы с паразитарными инфекциями.
Чтобы получить больше информации о лейкоцитах, врач может исследовать эти клетки под микроскопом. Обследование под микроскопом может выявить особенности клеток, которые являются признаками определенных заболеваний. Например, большое количество незрелых лейкоцитов (бластных клеток) может свидетельствовать о лейкозе (злокачественном заболевании лейкоцитов).
Также при выполнении ОАК подсчитывается количество тромбоцитов. Тромбоциты участвуют в процессе свертывания крови: они скапливаются в месте кровотечения и группируются, формируя пробку. Количество тромбоцитов является важным показателем способности крови образовывать сгустки (образование сгустков является защитным механизмом организма для остановки кровотечения). Значительное снижение уровня тромбоцитов может нарушать свертываемость крови. Большое количество тромбоцитов (тромбоцитоз) может привести к формированию сгустков крови в небольших кровеносных сосудах, особенно в тех, что расположены в сердце или головном мозге. Однако при некоторых заболеваниях большое количество тромбоцитов может парадоксальным образом приводить к избыточному кровотечению.
Общий анализ крови (ОАК)
Тест
Что измеряется
Гемоглобин
Количество данного белка, осуществляющего транспортировку кислорода, в объеме крови
Гематокрит
Доля в общем объеме крови, приходящаяся на эритроциты (плазма составляет остаток)
Средний объем эритроцитов (или корпускулярный объем) (MCV)
Средний объем эритроцитов
Среднее содержание гемоглобина в эритроцитах (MCH)
Количество гемоглобина на эритроцит
Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (МСНС)
Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах
Количество эритроцитов в крови
Количество эритроцитов в объеме крови
Ширина распределения размеров эритроцитов
Мера гетерогенности размеров эритроцитов
Количество лейкоцитов
Количество лейкоцитов в заданном объеме крови
Лейкоцитарная формула
процентное и абсолютное количество различных типов лейкоцитов.
Количество тромбоцитов
Количество тромбоцитов в заданном объеме крови
Мазок крови
Хотя с помощью автоматизированных устройств можно быстро определить количество различных клеток крови и получить информацию о размере и форме эритроцитов, а также различных типов лейкоцитов, исследование образца крови под микроскопом может обеспечить дополнительную информацию. Для этого каплю крови распределяют на предметном стекле, получая тонкий слой, который позволяет рассмотреть отдельные клетки крови. Затем микропрепарат окрашивают химическими красителями, чтобы выявить специфические характеристики клеток крови и исследовать их под микроскопом. Опытный специалист часто может получить более подробную информацию о количестве клеток, размере и форме, а также о специфических характеристиках клеток, по сравнению с автоматизированным устройством.
Уровень ретикулоцитов
Число ретикулоцитов определяет количество новообразованных (молодых) эритроцитов (ретикулоцитов) в заданном объеме крови. Нормальное количество ретикулоцитов составляет около 0,5–2,5% от общего количества эритроцитов. В ситуациях, когда организму требуется больше эритроцитов (как после потери крови), увеличение выработки ретикулоцитов костным мозгом является нормальной реакцией. Таким образом, число ретикулоцитов является показателем способности костного мозга вырабатывать новые эритроциты.
Особые анализы клеток крови
Если врач обнаруживает отклонение от нормы в клетках крови одного или нескольких типов, то для того, чтобы понять, в чем именно заключается проблема, он может провести множество дополнительных анализов. Врачи могут измерить соотношение различных типов лейкоцитов и определить подтипы некоторых из этих клеток, оценив конкретные маркеры на поверхности клеток. Кроме того, существуют анализы, позволяющие измерить способность лейкоцитов противостоять инфекции, оценить функционирование тромбоцитов и их способность к свертыванию, а также измерить содержание эритроцитов, чтобы определить причину анемии или ненадлежащего функционирования клеток. Большая часть таких анализов выполняется с использованием образцов крови, но для некоторых из них требуется образец костного мозга.
Анализы свертываемости крови
Одним из анализов, позволяющих измерить способность организма останавливать кровотечение, является подсчет количества тромбоцитов. В некоторых случаях врачам требуется выполнить анализы, с помощью которых можно определить, насколько хорошо функционируют тромбоциты. Другие анализы позволяют оценить общее функционирование множества белков, необходимых для нормального свертывания крови (факторов свертывания крови). Наиболее распространенными анализами такого рода являются протромбиновое время (ПВ) и частичное тромбопластиновое время (ЧТВ). Также можно определить уровень отдельных факторов свертывания крови.
Измерение уровней белков и других веществ
Плазма крови (жидкая часть крови) содержит много белков. Моча содержит очень небольшое количество белка. Врачи иногда измеряют содержание некоторых из этих белков, чтобы выявить отклонения в их количестве или структуре, которые происходят при определенных заболеваниях крови. Например, при множественной миеломе определенные клетки костного мозга, называемые плазмоцитами, становятся злокачественными и вырабатывают атипичные белки, антитела (иммуноглобулины) (в том числе, белки Бенс-Джонса), содержание которых в крови или моче можно измерить.
Эритропоэтин — это белок, который вырабатывается в почках и стимулирует выработку эритроцитов костным мозгом. Уровень этого белка в крови может быть измерен. Также можно измерить содержание железа и определенных витаминов (например, витамина B12 и фолата), которые необходимы для выработки здоровых клеток крови.
Определение группы крови
Группа крови определяется наличием определенных белков на поверхности эритроцитов. Перед переливанием обязательно определяют группу крови.