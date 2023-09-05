Лабораторные исследования для выявления болезней крови

Из всех анализов крови чаще всего назначается общий анализ крови (ОАК). В рамках ОАК исследуют все клеточные компоненты крови (эритроциты, лейкоциты и тромбоциты). Автоматизированные устройства выполняют этот анализ меньше чем за 1 минуту на небольшом количестве крови. В некоторых случаях ОАК дополняется исследованием клеток крови под микроскопом (мазок крови).

Лабораторное исследование Общий анализ крови

Параметры эритроцитов, подлежащие оценке при выполнении ОАК, включают:

количество эритроцитов (RBC);

долю крови, приходящуюся на эритроциты (гематокрит [Hct]);

количество гемоглобина (белок эритроцитов, переносящий кислород) в крови (гемоглобин [Hb]);

средний размер эритроцитов (средний объем клетки [MCV]);

вариабельность размеров эритроцитов (показатель распределения эритроцитов по объему [RDW]);

количество гемоглобина в одном эритроците (среднее содержание гемоглобина в эритроците [MCH]);

концентрация гемоглобина в одном эритроците (средняя концентрация гемоглобина в эритроците [MCHC]).

Отклонения этих параметров могут служить предупреждением для сотрудников лаборатории о наличии патологии эритроцитов (которые затем можно дополнительно оценить с помощью исследования под микроскопом).

Аномальные эритроциты могут быть фрагментированными либо иметь форму капли, полумесяца (серповидную форму) или одну из множества других форм. Информация о форме и размерах эритроцитов может помочь врачу диагностировать определенный случай анемии. Например, серповидные клетки являются признаком серповидноклеточной анемии, клетки небольших размеров, содержащие незначительное количество гемоглобина, с большой вероятностью указывают на железодефицитную анемию, а крупные клетки позволяют предположить наличие анемии из-за дефицита фолата (витамина фолиевой кислоты) или дефицита витамина B12.

Параметры лейкоцитов, подлежащие оценке при выполнении ОАК, включают:

общее количество лейкоцитов;

процентное и абсолютное количество различных типов лейкоцитов.

Лейкоциты — это основной компонент иммунной системы организма. В норме определяются пять основных типов лейкоцитов (нейтрофилы, лимфоциты, моноциты, эозинофилы и базофилы), и в рамках реакции иммунной системы на различные стрессы или заболевания различные их типы мобилизуются для выполнения соответствующих функций. По результатам подсчета количества лейкоцитов каждого типа (процентных долей содержания лейкоцитов) врач может предположить причину изменения общего числа лейкоцитов. Например, если у человека с диареей, который недавно путешествовал в определенные регионы, количество лейкоцитов повышено за счет повышения количества эозинофилов, врач может заподозрить паразитарную инфекцию, потому что эозинофилы чаще задействуются для борьбы с паразитарными инфекциями.

Чтобы получить больше информации о лейкоцитах, врач может исследовать эти клетки под микроскопом. Обследование под микроскопом может выявить особенности клеток, которые являются признаками определенных заболеваний. Например, большое количество незрелых лейкоцитов (бластных клеток) может свидетельствовать о лейкозе (злокачественном заболевании лейкоцитов).

Также при выполнении ОАК подсчитывается количество тромбоцитов. Тромбоциты участвуют в процессе свертывания крови: они скапливаются в месте кровотечения и группируются, формируя пробку. Количество тромбоцитов является важным показателем способности крови образовывать сгустки (образование сгустков является защитным механизмом организма для остановки кровотечения). Значительное снижение уровня тромбоцитов может нарушать свертываемость крови. Большое количество тромбоцитов (тромбоцитоз) может привести к формированию сгустков крови в небольших кровеносных сосудах, особенно в тех, что расположены в сердце или головном мозге. Однако при некоторых заболеваниях большое количество тромбоцитов может парадоксальным образом приводить к избыточному кровотечению.