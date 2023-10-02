Кровоподтеки и кровотечение

Сначала врачи расспрашивают пациента о его симптомах и медицинском анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. Данные, полученные в результате выяснения анамнеза и физикального обследования, иногда позволяют предположить причину кровотечений и кровоподтеков, но обычно для этого требуется проведение анализов.

Врачи задают вопросы о типах кровотечений, включающих частые носовые кровотечения, кровотечения из десен во время чистки зубов, кровохаркание, кровь в кале или моче, либо дегтеобразный кал темного цвета (кишечное кровотечение). Также они спрашивают о других симптомах, включающих боль в животе и диарею (могут указывать на болезнь органов пищеварительного тракта), боль в суставах (может указывать на болезнь соединительной ткани), а также сбой менструального цикла и утреннюю тошноту (могут указывать на беременность). Врачи выясняют, принимает ли человек лекарственные препараты, которые могут увеличивать риск кровотечений (такие как аспирин, индометацин, гепарин или варфарин). Частые кровотечения у человека, принимающего варфарин, вероятнее всего вызваны лекарственным препаратом (особенно если доза была недавно увеличена). Кроме того, врачи задают человеку вопросы, позволяющие выяснить, имеется ли у него состояние, которое может являться причиной проблем со свертыванием крови. К таким состояниям могут относиться:

Человека спрашивают о том, употребляет ли он алкоголь либо внутривенные наркотические или лекарственные препараты. Чрезмерное употребление алкоголя является фактором риска, увеличивающим вероятность развития болезни печени, а употребление внутривенных наркотических или лекарственных препаратов может являться фактором риска заражения ВИЧ-инфекцией.

У людей с обильными кровотечениями в семейном анамнезе может обнаружиться наследственное нарушение свертываемости крови, такое как наследственная геморрагическая телеангиэктазия, гемофилия или болезнь Виллебранда. Тем не менее, не все люди с такими расстройствами знают о наличии подобного заболевания в семейном анамнезе.

Во время физикального обследования врачи проверяют основные показатели состояния организма (температуру, артериальное давление и частоту сердечных сокращений). Такие показатели могут позволить выявить на ранней стадии серьезные расстройства, особенно понижение объема крови или инфекцию. Высокая частота сердечных сокращений вместе с низким артериальным давлением позволяет заподозрить снижение объема крови вследствие кровотечения. Лихорадка предполагает наличие инфекции.

Врачи осматривают кожу и слизистые оболочки носа, ротовой полости и влагалища, проверяя их на наличие признаков кровотечений. Пальцевое ректальное обследование проводится для проверки на наличие кровотечений из пищеварительного тракта. Кроме того, врачи обращают внимание на признаки, которые могут указывать на кровотечение в более глубоких тканях (слабость или болезненные ощущения при движении или локальные отекания). У человека с внутричерепным кровотечением может наблюдаться дезориентация, скованность мышц шеи или неврологические аномалии (такие как головная боль, проблемы со зрением или слабость). Выявление очага кровотечения может указывать на его причину. Кровотечение, очаг которого локализуется на поверхности, позволяет заподозрить наличие расстройств, касающихся тромбоцитов или кровеносных сосудов. Кровотечение в глубоких тканях, напротив, может указывать на проблемы с системой свертывания крови.

Дополнительные данные могут позволить врачам свести к минимуму причину, приводящую к возникновению кровотечений. Скопление жидкости в брюшной полости (асцит), увеличение селезенки (спленомегалия) и желтый оттенок кожи и (или) белков глаз (желтуха) позволяют заподозрить, что причиной кровотечения является болезнь печени. Вероятность диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови существует у беременных женщин или рожениц, у людей, которые находятся в состоянии шока, а также у людей с повышенной температурой, ознобом и другими признаками серьезной инфекции. Если у ребенка наблюдается повышенная температура и расстройство пищеварения, особенно кровавый понос, у врачей может возникнуть подозрение на гемолитико-уремический синдром. Сыпь на ногах, боли в суставах и расстройство пищеварения могут указывать на иммуноглобулин-А-ассоциированный васкулит.