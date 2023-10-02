Как свертывается кровь

Взаимосвязь между лекарственными препаратами и способностью организма контролировать кровотечения (гемостазом) является достаточно сложной. Способность организма формировать сгустки крови имеет критическое значение для гемостаза, но слишком интенсивное свертывание крови увеличивает риск инфаркта миокарда, инсульта или тромбоэмболии легочной артерии. Многие лекарственные препараты оказывают преднамеренное или непреднамеренное воздействие на способность организма формировать сгустки крови.

Некоторые люди находятся в зоне высокого риска формирования сгустков крови и целенаправленно принимают лекарственные препараты, позволяющие снизить такой риск. Также люди могут принимать лекарственные препараты, которые уменьшают адгезивность тромбоцитов, благодаря чему тромбоциты не связываются друг с другом, блокируя кровеносные сосуды. К числу лекарственных препаратов, которые снижают активность тромбоцитов, относятся аспирин, тиклопидин, клопидогрел, прасугрел, абциксимаб и тирофибан.

Другим людям с риском формирования сгустков крови могут назначаться антикоагулянты — лекарственные препараты, подавляющие активность белков крови, которые называют факторами свертывания крови. Антикоагулянты часто называют «препаратами, разжижающими кровь», но в действительности они не делают кровь более жидкой. К числу антикоагулянтов, используемых чаще всего, относятся варфарин, принимаемый внутрь, и гепарин, который вводится в виде инъекции. Прямые пероральные антикоагулянты (ППАК) ингибируют непосредственно тромбин или активированный фактор X — высокоактивные белки, необходимые для свертывания крови. Примеры ППАК включают дабигатран, апиксабан, эдоксабан и ривароксабан.

Людям, получающим варфарин или гепарин, необходимо тщательное медицинское наблюдение. Врачи контролируют воздействие этих лекарственных препаратов с помощью анализов крови, измеряющих время, которое необходимо для формирования сгустка, и регулируют дозу в соответствии с результатами анализов. Слишком низкие дозы могут оказаться неэффективными с точки зрения предотвращения формирования сгустков крови, а слишком высокие дозы могут приводить к серьезным кровотечениям. Другие типы антикоагулянтов, например, класс препаратов, называемых низкомолекулярными гепаринами (такие как дальтепарин, эноксапарин и тинзапарин), не требуют такого тщательного наблюдения. Пациентам, получающим ППАК, не требуются частые лабораторные исследования свертываемости.

Если у человека уже имеется сгусток крови, то для ускорения растворения такого сгустка могут использоваться тромболитики (фибринолитические лекарственные препараты). Тромболитики, в число которых входят стрептокиназа и тканевой активатор плазминогена, в некоторых случаях используются для лечения инфарктов миокарда и инсультов, вызванных сгустками крови. Эти лекарственные препараты могут спасти жизнь, но иногда повышают риск возникновения серьезных кровотечений. Гепарин, лекарственный препарат, который назначают для снижения риска формирования сгустков крови, в некоторых случаях оказывает непредсказуемое парадоксальное воздействие и активирует тромбоциты, что приводит к увеличению вероятности образования сгустков крови (гепарин-индуцированная тромботическая тромбоцитопения).

Эстроген, принимаемый отдельно или в составе пероральных контрацептивов, может оказывать непредусмотренное воздействие и повышать свертываемость крови. Определенные лекарственные препараты, которые используются для лечения злокачественных заболеваний (химиотерапевтические препараты), также могут увеличивать риск формирования сгустков крови.