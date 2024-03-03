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Препараты крови

Авторы:Ravindra Sarode, MD, The University of Texas Southwestern Medical Center
Проверено/пересмотрено мар. 2024
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    Иногда при тяжелой кровопотере назначается переливание цельной крови (например, после травмы или при осложнениях беременности), но обычно назначается только недостающий компонент крови. К компонентам крови относятся:

    Плазма крови содержит антитела (иммуноглобулины) и факторы свертывания крови, которые иногда выделяют из плазмы.

    Не все компоненты получают из конкретной единицы донорской крови. Например, иммуноглобулины и факторы свертывания крови могут приготовлены из плазмы, собранной у нескольких доноров. Лейкоциты и тромбоциты получают методом афереза. В зависимости от конкретной ситуации человеку могут переливать только эритроциты, тромбоциты, плазму либо факторы свертывания. Переливание только определенных компонентов крови делает лечение более направленным, сокращает риск возникновения побочных эффектов и позволяет эффективней расходовать донорскую кровь, используя различные компоненты одной единицы крови для лечения нескольких человек.

    В некоторых случаях препараты крови облучают, что снижает вероятность атаки организма реципиента перенесенными лейкоцитами (болезнь «трансплантат против хозяина»).

    Некоторые препараты крови можно обрабатывать химическими веществами, снижающими риск передачи возбудителей инфекции. В ходе этой процедуры, называемой методикой снижения содержания патогенных возбудителей, определенные препараты крови обрабатывают химическим веществом, которое снижает риск передачи практически всех микроорганизмов.

    эритроцитов;

    Эритроцитарная масса — это компонент крови, который переливается наиболее часто и может восстановить способность крови переносить кислород. Такой компонент могут переливать людям с кровотечением или тяжелой анемией. Эритроциты отделяются от жидкого компонента крови (плазмы) и других клеточных компонентов. На этом этапе эритроциты концентрируют с получением эритроцитарной массы.

    В некоторых случаях эритроциты подвергаются специальной обработке (отмываются), благодаря чему их можно переливать людям с тяжелыми формами реакции на плазму. Отмытые эритроциты освобождаются практически от всех компонентов плазмы, большей части лейкоцитов и тромбоцитов.

    Стандартная методика предполагает использование специальных фильтров, позволяющих удалить лейкоциты и благодаря этому свести к минимуму большинство побочных эффектов, включая повышение температуры, озноб, передачу цитомегаловирусной инфекции (ЦМВ), а также образование антител к лейкоцитарным антигенам человека (Human Leukocyte Antigens, HLA). Лейкоцитарные антигены человека — это химические маркеры, расположенные на поверхности клеток и являющиеся уникальными для каждого организма; такие антигены позволяют организму распознавать собственные элементы, отличая их от инородных.

    Эритроциты могут замораживаться на срок до 42 дней. В определенных обстоятельствах (к примеру, для заготовки крови редкой группы) эритроциты могут замораживаться на срок до 10 лет.

    Тромбоциты

    Тромбоциты — это содержащиеся в крови небольшие клеткоподобные частицы, участвующие в формировании сгустков крови. Обычно их переливают людям со слишком низким уровнем тромбоцитов (тромбоцитопенией), который может привести к интенсивным самопроизвольным кровотечениям. Тромбоциты можно хранить всего 5 дней, поскольку они хранятся при комнатной температуре.

    Раньше для получения количества тромбоцитов, достаточного для переливания одному реципиенту, требовалось несколько доноров. Современные методики забора с использованием афереза, благодаря которым удается более эффективно отделять тромбоциты от других компонентов крови, позволяют получить достаточное для переливания одному реципиенту количество тромбоцитов от одного донора.

    Плазма

    Плазма — жидкая часть крови — содержит большое количество белков, включая факторы свертывания крови. Факторы свертывания крови — это белки, которые вместе с тромбоцитами участвуют в свертывании крови. При отсутствии факторов свертывания крови кровотечение после травмы не прекратится.

    Как правило, плазма замораживается сразу после ее отделения от свежей крови (свежезамороженная плазма). Плазму, замороженную в течение 24 часов с момента сбора, можно хранить до 1 года. Она используется при болезнях, сопровождающихся кровотечением, если отсутствующий фактор свертывания крови не установлен или нужный фактор свертывания крови недоступен. Плазма также используется для восполнения факторов свертывания крови у пациентов с кровотечением, например, травмой или обширным хирургическим вмешательством.

    Знаете ли Вы, что...

    • Врачи могут выбрать для переливания нужные компоненты крови, что позволяет реципиенту получать только компоненты, необходимые для лечения его заболевания.

    Криопреципитат

    При первой разморозке свежезамороженной плазмы некоторые факторы свертывания (главным образом фибриноген, фактор VIII, фактор XIII и фактор фон Виллебранда) образуют сплошные сгустки на дне сосуда с жидкой плазмой. Сгустки, образующиеся подобным образом, называются «преципитатом». «Крио» означает холод, отсюда и название — криопреципитат. Поэтому криопреципитат — это препарат, содержащий концентрированные факторы свертывания крови. Криопреципитат наиболее часто переливают людям с интенсивным кровотечением вследствие значительного снижения уровня фибриногена, важного фактора свертывания (например, людям с диссеминированным внутрисосудистым свертыванием крови или отслойкой плаценты).

    Факторы свертывания крови

    Кроме того, отделить от плазмы или произвести с использованием методик генетической рекомбинации можно и индивидуальные коагуляционные белки. Индивидуальные концентрированные факторы свертывания крови переливают людям с генетическими нарушениями свертываемости крови, такими как гемофилия или болезнь Виллебранда; также их используют для устранения последствий приема лекарственных препаратов, подавляющих свертывание крови (антикоагулянтов, например, варфарина).

    Антитела

    Антитела (иммуноглобулины) — компоненты крови, которые противостоят заболеваниям — назначают иногда, чтобы сформировать временный иммунитет у людей, подверженных инфекционным заболеваниям или имеющим низкий уровень антител. Антитела получают из обработанной донорской плазмы, взятой у нескольких доноров.

    Инфекции, к которым существуют антитела, включают ветряную оспу, гепатит, бешенство и столбняк.

    Иммуноглобулины часто назначаются резус-отрицательной матери сразу после родов или аборта, за исключением случаев, когда ребенок также является резус-отрицательным.

    Лейкоциты

    Лейкоциты переливают для борьбы с представляющими угрозу для жизни инфекциями людям, в крови которых содержится крайне низкое количество лейкоцитов или лейкоциты которых не функционируют надлежащим образом. Переливание лейкоцитов применяется довольно редко: наличие усовершенствованных антибиотиков и использование факторов роста и цитокинов, которые стимулируют организм человека, заставляя его производить большее количество собственных эритроцитов, существенно снизили потребность в таких переливаниях. Лейкоциты получают методом афереза. Они могут храниться до 24 часов.

    Кровезаменители

    Исследователи работают над созданием заменителей крови, в которых используются определенные химические вещества или обработанные особым образом растворы гемоглобина (белка, благодаря которому эритроциты могут переносить кислород), позволяющие осуществлять транспортировку и доставку кислорода в ткани.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.