Иногда при тяжелой кровопотере назначается переливание цельной крови (например, после травмы или при осложнениях беременности), но обычно назначается только недостающий компонент крови. К компонентам крови относятся:

Плазма крови содержит антитела (иммуноглобулины) и факторы свертывания крови, которые иногда выделяют из плазмы.

Не все компоненты получают из конкретной единицы донорской крови. Например, иммуноглобулины и факторы свертывания крови могут приготовлены из плазмы, собранной у нескольких доноров. Лейкоциты и тромбоциты получают методом афереза. В зависимости от конкретной ситуации человеку могут переливать только эритроциты, тромбоциты, плазму либо факторы свертывания. Переливание только определенных компонентов крови делает лечение более направленным, сокращает риск возникновения побочных эффектов и позволяет эффективней расходовать донорскую кровь, используя различные компоненты одной единицы крови для лечения нескольких человек.

В некоторых случаях препараты крови облучают, что снижает вероятность атаки организма реципиента перенесенными лейкоцитами (болезнь «трансплантат против хозяина»).

Некоторые препараты крови можно обрабатывать химическими веществами, снижающими риск передачи возбудителей инфекции. В ходе этой процедуры, называемой методикой снижения содержания патогенных возбудителей, определенные препараты крови обрабатывают химическим веществом, которое снижает риск передачи практически всех микроорганизмов.

эритроцитов; Эритроцитарная масса — это компонент крови, который переливается наиболее часто и может восстановить способность крови переносить кислород. Такой компонент могут переливать людям с кровотечением или тяжелой анемией. Эритроциты отделяются от жидкого компонента крови (плазмы) и других клеточных компонентов. На этом этапе эритроциты концентрируют с получением эритроцитарной массы. В некоторых случаях эритроциты подвергаются специальной обработке (отмываются), благодаря чему их можно переливать людям с тяжелыми формами реакции на плазму. Отмытые эритроциты освобождаются практически от всех компонентов плазмы, большей части лейкоцитов и тромбоцитов. Стандартная методика предполагает использование специальных фильтров, позволяющих удалить лейкоциты и благодаря этому свести к минимуму большинство побочных эффектов, включая повышение температуры, озноб, передачу цитомегаловирусной инфекции (ЦМВ), а также образование антител к лейкоцитарным антигенам человека (Human Leukocyte Antigens, HLA). Лейкоцитарные антигены человека — это химические маркеры, расположенные на поверхности клеток и являющиеся уникальными для каждого организма; такие антигены позволяют организму распознавать собственные элементы, отличая их от инородных. Эритроциты могут замораживаться на срок до 42 дней. В определенных обстоятельствах (к примеру, для заготовки крови редкой группы) эритроциты могут замораживаться на срок до 10 лет. Пакет для крови Изображение

Тромбоциты Тромбоциты — это содержащиеся в крови небольшие клеткоподобные частицы, участвующие в формировании сгустков крови. Обычно их переливают людям со слишком низким уровнем тромбоцитов (тромбоцитопенией), который может привести к интенсивным самопроизвольным кровотечениям. Тромбоциты можно хранить всего 5 дней, поскольку они хранятся при комнатной температуре. Раньше для получения количества тромбоцитов, достаточного для переливания одному реципиенту, требовалось несколько доноров. Современные методики забора с использованием афереза, благодаря которым удается более эффективно отделять тромбоциты от других компонентов крови, позволяют получить достаточное для переливания одному реципиенту количество тромбоцитов от одного донора.

Плазма Плазма — жидкая часть крови — содержит большое количество белков, включая факторы свертывания крови. Факторы свертывания крови — это белки, которые вместе с тромбоцитами участвуют в свертывании крови. При отсутствии факторов свертывания крови кровотечение после травмы не прекратится. Как правило, плазма замораживается сразу после ее отделения от свежей крови (свежезамороженная плазма). Плазму, замороженную в течение 24 часов с момента сбора, можно хранить до 1 года. Она используется при болезнях, сопровождающихся кровотечением, если отсутствующий фактор свертывания крови не установлен или нужный фактор свертывания крови недоступен. Плазма также используется для восполнения факторов свертывания крови у пациентов с кровотечением, например, травмой или обширным хирургическим вмешательством. Знаете ли Вы, что...

Криопреципитат При первой разморозке свежезамороженной плазмы некоторые факторы свертывания (главным образом фибриноген, фактор VIII, фактор XIII и фактор фон Виллебранда) образуют сплошные сгустки на дне сосуда с жидкой плазмой. Сгустки, образующиеся подобным образом, называются «преципитатом». «Крио» означает холод, отсюда и название — криопреципитат. Поэтому криопреципитат — это препарат, содержащий концентрированные факторы свертывания крови. Криопреципитат наиболее часто переливают людям с интенсивным кровотечением вследствие значительного снижения уровня фибриногена, важного фактора свертывания (например, людям с диссеминированным внутрисосудистым свертыванием крови или отслойкой плаценты).

Факторы свертывания крови Кроме того, отделить от плазмы или произвести с использованием методик генетической рекомбинации можно и индивидуальные коагуляционные белки. Индивидуальные концентрированные факторы свертывания крови переливают людям с генетическими нарушениями свертываемости крови, такими как гемофилия или болезнь Виллебранда; также их используют для устранения последствий приема лекарственных препаратов, подавляющих свертывание крови (антикоагулянтов, например, варфарина).

Антитела Антитела (иммуноглобулины) — компоненты крови, которые противостоят заболеваниям — назначают иногда, чтобы сформировать временный иммунитет у людей, подверженных инфекционным заболеваниям или имеющим низкий уровень антител. Антитела получают из обработанной донорской плазмы, взятой у нескольких доноров. Инфекции, к которым существуют антитела, включают ветряную оспу, гепатит, бешенство и столбняк. Иммуноглобулины часто назначаются резус-отрицательной матери сразу после родов или аборта, за исключением случаев, когда ребенок также является резус-отрицательным.

Лейкоциты Лейкоциты переливают для борьбы с представляющими угрозу для жизни инфекциями людям, в крови которых содержится крайне низкое количество лейкоцитов или лейкоциты которых не функционируют надлежащим образом. Переливание лейкоцитов применяется довольно редко: наличие усовершенствованных антибиотиков и использование факторов роста и цитокинов, которые стимулируют организм человека, заставляя его производить большее количество собственных эритроцитов, существенно снизили потребность в таких переливаниях. Лейкоциты получают методом афереза. Они могут храниться до 24 часов.