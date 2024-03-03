Общие сведения о переливании крови

Переливание крови — это перенос крови или компонента крови от одного здорового человека (донора) к больному человеку (реципиенту). Переливания выполняются для увеличения способности крови переносить кислород, восстановления объема крови в организме и решения проблем, связанных со свертываемостью крови.

В Соединенных Штатах Америки ежегодно проводится около 15 миллионов переливаний крови. Типичные реципиенты, требующие переливания крови, включают:

лиц, получивших травмы;

лиц, подвергающихся хирургическому вмешательству;

лиц, получающих лечение по поводу онкологических заболеваний (таких как лейкоз);

лиц, получающих лечение по поводу других заболеваний (например, такие заболевания крови как серповидноклеточная анемия и талассемия).

В Соединенных Штатах Америки Управление США по контролю качества продуктов питания и лекарственных средств (Food and Drug Administration, FDA) строго регламентирует забор, транспортировку и хранение крови и ее компонентов. Установленные нормативы были разработаны для того, чтобы защитить как донора, так и реципиента. Кроме того, многие органы здравоохранения уровня штатов и местного уровня, а также такие организации, как Американское общество Красного Креста (American Red Cross) (см. Требования Красного Креста к донорству крови) и AABB (бывшая Американская ассоциация банков крови, American Association of Blood Banks), придерживаются дополнительных стандартов. Эти нормы позволяют обеспечить высокий уровень безопасности при сдаче и при получении крови.

Тем не менее для реципиента переливания по-прежнему связаны с серьезными рисками, к числу которых относятся аллергические реакции, повышение температуры тела и озноб, избыточный объем крови, а также бактериальные и вирусные инфекции. Даже несмотря на то, что вероятность заражения при переливании крови СПИДом, гепатитом или другими инфекциями крайне невелика, врачи хорошо осведомлены об этих рисках и назначают переливания только в случае отсутствия альтернативных вариантов. Перед назначением переливания крови (за исключением экстренных случаев) врачи рассказывают людям о связанных с ним рисках и просят подписать документ, подтверждающий, что они осведомлены о существовании таких рисков и дают свое согласие на переливание (этот документ называется информированным согласием).

В редких случаях у некоторых доноров также могут возникать побочные эффекты после сдачи крови, включая головокружение, низкое артериальное давление, тошноту и покалывание/онемение или появление синяка в месте введения иглы для забора крови.

Переливание крови Изображение

Определение группы крови У людей бывают разные группы крови. Группа крови зависит от того, присутствуют ли на поверхности эритроцитов конкретные антигены (сложные молекулы сахаров или белков, которые могут спровоцировать иммунную реакцию). Антигены клеток крови включают антигены группы крови A и B, а также резус-фактор (Rh). Существуют 4 основные группы крови: A, B, AB и O: A: присутствует антиген A (при этом антиген B отсутствует).

К: присутствует антиген B (при этом антиген A отсутствует).

AB: присутствуют антигены A и B.

O: отсутствует и антиген A, и антиген B. Кроме того, кровь может быть Rh-положительной (Rh-фактор присутствует на поверхности эритроцитов) или Rh-отрицательной (Rh-фактор отсутствует). Приблизительно 85 % людей являются резус-положительными и около 15 % — резус-отрицательными. Обычно в организме людей, у которых отсутствует антиген A и (или) антиген B, имеются естественные антитела, подавляющие этот антиген или антигены. Например, в организме людей с группой крови A присутствуют естественные антитела против антигена B, а в организме людей с группой крови O (у которых отсутствует и антиген A, и антиген B) — естественные антитела против антигенов A и B. Кроме того, существуют не только антигены A и B, но и несколько других антигенов групп крови, присутствующих в эритроцитах. Но естественные антитела к таким антигенам у людей отсутствуют. Такие антитела вырабатываются только в том случае, если организм человека подвергается воздействию этих антигенов при переливании крови. Некоторые группы крови встречаются гораздо чаще, чем другие. В Соединенных Штатах Америки наиболее распространенными типами крови являются О Rh-положительная и А Rh-положительная, затем идут В Rh-положительная, О Rh-отрицательная и А Rh-отрицательная. Редкая группа крови — AB Rh-положительная, B Rh-отрицательная и AB Rh-отрицательная. Совместимые группы крови