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Общие сведения о перегрузке железом

Авторы:James Peter Adam Hamilton, MD, Johns Hopkins University School of Medicine
Проверено/пересмотрено сент. 2022
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    Железо необходимо для жизни, поэтому организм, как правило, строго регулирует всасывание железа из продуктов питания, а также повторно использует железо, которое содержится в эритроцитах. Люди ежедневно расходуют небольшое количество железа; кроме того, даже здоровое питание не предусматривает приема большого количества железа. Поэтому в организмах людей избыточное количество железа скапливается очень редко. К причинам избытка железа в организме (перегрузки железом) относятся следующие:

    • Генетическое расстройство, приводящее к повышенному всасыванию железа (гемохроматоз)

    • Многократные процедуры переливания крови

    • Прием слишком большого количества препаратов, содержащих железо

    • Чрезмерное разрушение эритроцитов

    Если человек систематически принимает больше железа, чем это необходимо, то избыток железа откладывается в тканях всего организма. Симптомы и осложнения могут возникать в том случае, если железо откладывается в эндокринных органах (в особенности в поджелудочной железе, гонадах и гипофизе), печени или сердце.

    Прием слишком большого количества железа за один раз (например, передозировка препаратов, содержащих железо) может быть очень опасным. Отравление железом приводит к поражению пищеварительного тракта, печени, сердца и головного мозга и может оказаться смертельным.

    Африканская перегрузка железом чаще всего встречается в странах Африки к югу от Сахары среди людей, потребляющих богатый железом ферментированный напиток. Предполагается, что развитию африканской перегрузки железом способствует генетический компонент, однако ген пока не идентифицирован.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.