Общие сведения о перегрузке железом

Железо необходимо для жизни, поэтому организм, как правило, строго регулирует всасывание железа из продуктов питания, а также повторно использует железо, которое содержится в эритроцитах. Люди ежедневно расходуют небольшое количество железа; кроме того, даже здоровое питание не предусматривает приема большого количества железа. Поэтому в организмах людей избыточное количество железа скапливается очень редко. К причинам избытка железа в организме (перегрузки железом) относятся следующие:

Генетическое расстройство, приводящее к повышенному всасыванию железа (гемохроматоз)

Многократные процедуры переливания крови

Прием слишком большого количества препаратов, содержащих железо

Чрезмерное разрушение эритроцитов

Если человек систематически принимает больше железа, чем это необходимо, то избыток железа откладывается в тканях всего организма. Симптомы и осложнения могут возникать в том случае, если железо откладывается в эндокринных органах (в особенности в поджелудочной железе, гонадах и гипофизе), печени или сердце.

Прием слишком большого количества железа за один раз (например, передозировка препаратов, содержащих железо) может быть очень опасным. Отравление железом приводит к поражению пищеварительного тракта, печени, сердца и головного мозга и может оказаться смертельным.

Африканская перегрузка железом чаще всего встречается в странах Африки к югу от Сахары среди людей, потребляющих богатый железом ферментированный напиток. Предполагается, что развитию африканской перегрузки железом способствует генетический компонент, однако ген пока не идентифицирован.