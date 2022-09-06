Как правило, симптомы развиваются постепенно, и расстройство может протекать незаметно до тех пор, пока накопление железа не станет чрезмерным. Зачастую симптомы проявляются только по достижении среднего или еще более позднего возраста. Иногда первые симптомы бывают неопределенными (такими как утомляемость или слабость) и могут оставаться незамеченными или приписываться другим расстройствам. У женщин симптомы обычно проявляются после менопаузы, поскольку до наступления этого периода избыток железа выводится при менструальных кровотечениях и сглаживается повышенным потреблением железа во время беременности.

Симптомы варьируются, потому что накапливающееся железо может вызывать повреждение любой части организма, включая головной мозг, печень, поджелудочную железу, легкие или сердце. Первые симптомы, особенно у мужчин, могут быть связаны с циррозом (в результате поражения печени) или диабетом (в результате поражения поджелудочной железы). Также первые симптомы (в особенности у женщин) могут быть неопределенными и затрагивать весь организм в целом. Примером таких симптомов является утомляемость. Наиболее распространенной проблемой является болезнь печени. Также могут возникать следующие проблемы:

окрашивание кожи в красно-коричневый цвет;

сердечная недостаточность (в редких случаях);

боли в суставах, особенно в кистях рук;

повышенный риск возникновения рака печени;

Бесплодие

недостаточная активность щитовидной железы (гипотиреоз);

Хроническая усталость

У многих мужчин снижается уровень мужских гормонов. Может возникать эректильная дисфункция.

Гемохроматоз может усиливать уже имеющиеся неврологические расстройства.