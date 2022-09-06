Гемосидероз — термин, означающий чрезмерное отложение в тканях соединений железа, называемых гемосидерином.

(См. также Общие сведения о перегрузке железом).

Гемосидероз часто развивается в легких и почках. Гемосидероз может возникнуть в результате:

прямого кровотечения в ткани, сопровождающегося разрушением эритроцитов и попаданием железа в ткани;

разрушения эритроцитов в кровеносных сосудах, что приводит к высвобождению железа в кровь с последующим накоплением в почках, поскольку почки фильтруют отходы из крови.

Отложение железа в тканях может приводить (хотя обычно не приводит) к повреждению органов. Степень повреждения зависит от количества железа, которое откладывается в органах. У некоторых людей повреждение отсутствует, а у других оно выражено в той или иной степени. Гемосидероз, вызванный кровотечением и разрушением эритроцитов, обычно не требует лечения.

Если внутри органа (например, внутри легких у людей с заболеваниями легких определенного типа) возникает кровотечение, то зачастую железо из клеток крови остается в таком органе. В зависимости от количества железа, которое осталось в легких, проблемы могут отсутствовать, либо может возникнуть поражение легких различной степени.

Заболевания, которые вызывают воспаление, продолжающиеся в течение длительного периода, например, неалкогольная жировая дистрофия печени и метаболический синдром, могут быть причиной гемосидероза.

При заболеваниях, вызывающих чрезмерный распад эритроцитов в кровеносных сосудах (например, гемолитическая анемия), выделяемое из эритроцитов железо может накапливаться в почках (гемосидероз почек). Большинство случаев гемосидероза почек не приводит к поражению почек.

Гемосидероз может также возникать из-за избыточного поглощения железа, такое состояние называется гемохроматозом. Гемохроматоз чаще всего требует лечения.