Лимфоцитопения

Существует три типа лимфоцитов:

В-лимфоциты (B-клетки)

Т-лимфоциты (Т-клетки)

естественные клетки-киллеры (NK-клетки).

Все три типа выполняют важные функции в иммунной системе. Слишком малое количество B-клеток может привести к снижению количества плазматических клеток, вырабатывающих антитела. Снижение выработки антител может привести к повышению частоты бактериальных инфекций.

У больных со слишком малым количеством T-клеток или NK-клеток возникают проблемы с контролем определенных инфекций, особенно вирусных, грибковых и паразитарных. В некоторых случаях серьезная нехватка лимфоцитов приводит к неконтролируемому развитию инфекций, которое может оказаться фатальным.