Лимфоцитопения — это аномально низкое количество лимфоцитов (разновидности лейкоцитов) в крови.
Причиной снижения количества лимфоцитов в крови могут являться многие заболевания, но самые распространенные из них — это вирусные инфекции (в том числе ВИЧ-инфекция) и недостаточное питание.
Симптомы могут отсутствовать или соответствовать симптомам заражения инфекцией (таким, как повышение температуры).
Для постановки диагноза лимфоцитопении проводятся анализы образца крови; для выявления причины заболевания также может потребоваться образец костного мозга или лимфатического узла.
Врачи лечат причину лимфоцитопении.
Некоторым больным назначают прием гамма-глобулина; другим помогает пересадка стволовых клеток.
Лимфоциты — это разновидность лейкоцитов, которые выполняют несколько функций в иммунной системе, включая защиту от бактерий, вирусов, грибков и паразитов. Лимфоциты обычно составляют от 20 до 40% от общего количества лейкоцитов в кровотоке. В нормальных условиях количество лимфоцитов составляет более 1500 клеток на микролитр крови (1,5 × 109 на литр) у взрослых и более 3000 клеток на микролитр крови (3 × 109 на литр) у детей. Снижение количества лимфоцитов может не приводить к заметному снижению общего количества лейкоцитов.
Типы лимфоцитов
Существует три типа лимфоцитов:
В-лимфоциты (B-клетки)
Т-лимфоциты (Т-клетки)
естественные клетки-киллеры (NK-клетки).
Все три типа выполняют важные функции в иммунной системе. Слишком малое количество B-клеток может привести к снижению количества плазматических клеток, вырабатывающих антитела. Снижение выработки антител может привести к повышению частоты бактериальных инфекций.
У больных со слишком малым количеством T-клеток или NK-клеток возникают проблемы с контролем определенных инфекций, особенно вирусных, грибковых и паразитарных. В некоторых случаях серьезная нехватка лимфоцитов приводит к неконтролируемому развитию инфекций, которое может оказаться фатальным.
Причины лимфоцитопении
Вызывать снижение количества лимфоцитов в крови могут многие расстройства и состояния, включая заражение вирусами, например, вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) — возбудителем СПИДа, вирусом гриппа и SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий COVID-19). Лимфоцитопения может быть:
Острый: быстро развивается при определенных условиях, а затем обычно разрешается
Хронический: сохраняется в течение долгого времени вследствие длительных заболеваний
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Причины острой лимфоцитопении
Причины хронической лимфоцитопении
Число лимфоцитов может оставаться низким в течение длительного времени при:
определенных аутоиммунных заболеваниях, таких как системная красная волчанка, ревматоидный артрит и миастения гравис;
некоторых хронических инфекциях, таких как ВИЧ-инфекция и милиарный туберкулез;
определенных видах онкологических заболеваний, например, лейкозы и лимфомы.
длительной терапии глюкокортикоидами или болезни Кушинга;
Число лимфоцитов может быть стабильно очень низким при определенных наследственных иммунодефицитных нарушениях, например, синдроме Ди Джорджи, синдроме Вискотта-Олдрича, синдроме тяжелого комбинированного иммунодефицита и атаксии-телеангиэктазии и WHIM-синдроме (бородавки, гипогаммаглобулинемия, инфекции, миелокатексис).
Симптомы лимфоцитопении
Лимфоцитопения легкой степени может не вызывать никаких симптомов. Иногда могут присутствовать симптомы заболевания, вызвавшего лимфоцитопению. Например, у пациента может наблюдаться:
увеличение лимфоузлов и селезенки, свидетельствующее об онкологическом заболевании или ВИЧ-инфекции;
кашель, насморк и повышение температуры тела, указывающие на респираторную вирусную инфекцию;
небольшие миндалины или лимфоузлы, предполагающие наследственное заболевание иммунной системы;
болезненные припухшие суставы и сыпь, характерные для ревматоидного артрита или системной красной волчанки.
Резкое уменьшение количества лимфоцитов приводит к рецидивирующим бактериальным, вирусным, грибковым и паразитарным инфекциям, причем симптомы этих инфекций широко варьируются в зависимости от локализации инфекции и конкретного микроорганизма.
Диагностика лимфоцитопении
Общий анализ крови
Лимфоцитопения легкой степени обычно обнаруживается случайно при выполнении общего анализа крови в связи с другими показаниями. Общий анализ крови также назначается при рецидивирующих или тяжелых инфекциях, а также у лиц с инфекциями, возбудители которых обычно не вызывают заболевания. С помощью такого анализа можно выявить серьезную лимфоцитопению, объясняющую развитие рецидивирующих или необычных инфекций.
В случае резкого сокращения количества лимфоцитов врачи обычно выполняют анализ крови на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) и другие инфекции; иногда проводится забор образца костного мозга для исследования под микроскопом (исследование костного мозга).
Также анализ крови позволяет определить количество содержащихся в крови конкретных типов лимфоцитов (T-клеток, B-клеток и NK-клеток). Информация о снижении количества конкретных типов лимфоцитов может помочь врачам диагностировать некоторые заболевания, такие, как СПИД или определенные наследственные иммунодефициты.
Лечение лимфоцитопении
Лечение причины
Лечение лимфоцитопении зависит главным образом от ее причины. Лимфоцитопения, вызванная тем или иным лекарственным препаратом, обычно начинает проходить через несколько дней после прекращения приема такого лекарственного препарата. Если причиной лимфоцитопении является ВИЧ-инфекция, то повысить количество T-клеток и увеличить продолжительность жизни позволяет комбинированная терапия с использованием как минимум трех противовирусных препаратов различных классов.
Для предотвращения развития инфекций у больных со слишком малым количеством B-клеток (и вытекающей из этого недостаточной выработкой антител) может использоваться гамма-глобулин (обогащенный антителами препарат).
Для лечения больных с наследственным иммунодефицитом может использоваться пересадка стволовых клеток.
При развитии инфекции применяются конкретные антибиотики, противогрибковые, противовирусные или противопаразитарные препараты, воздействующие на возбудитель такой инфекции.