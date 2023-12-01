В некоторых случаях пересадка стволовых клеток

В некоторых случаях руксолитиниб, федратиниб, момелотиниб или пакритиниб

Некоторым пациентам лечение не требуется. Большинству людей назначают лечение для уменьшения выраженности симптомов и осложнений.

Иногда при первичном миелофиброзе с высоким риском осложнений (установленном на основании возраста, симптомов, количества клеток крови и генетической мутации) используетсятрансплантация стволовых клеток (трансплантация костного мозга). Трансплантация является единственным методом, с помощью которого можно полностью излечить миелофиброз, но она также связана с серьезными рисками. Трансплантация часто рекомендуется людям без других серьезных медицинских проблем и при наличии подходящего донора.

Руксолитиниб, лекарственный препарат, который был разработан для ингибирования мутации JAK2, часто используется в качестве первой линии терапии. Он также эффективен у пациентов с мутациями CALR или MPL, поскольку они также активируют JAK2. Он снижает размер селезенки и контролирует симптомы, а также может повысить общую выживаемость. Однако в большинстве случаев лечение не приводит к обратному развитию фиброза и может вызывать анемию и снижение уровня тромбоцитов. Федратиниб, пакритиниб и момелотиниб также ингибируют мутацию JAK2 и могут использоваться в качестве альтернативы руксолитинибу.

Уменьшение размера селезенки, как правило, приводит к улучшению. В дополнение к руксолитинибу назначается гидроксимочевина (химиотерапевтический препарат), которая может способствовать уменьшению размера печени или селезенки, но усугублять анемию и снижать количество тромбоцитов. Лучевая терапия может снижать размер селезенки, но оказывает только временный эффект и может вызвать лейкопению и инфекцию.

В редких случаях селезенка чрезмерно увеличивается в размерах, становится болезненной и может потребовать удаления, однако удаление селезенки рекомендуется только после того, как были опробованы все прочие меры. Это редко практикуется у пациентов с первичным миелофиброзом из-за потенциальных осложнений, таких как образование сгустков крови, инфекция и перенос выработки клеток крови в другие жизненно важные органы, такие как печень.

Сочетание андрогена (лекарственного препарата, имеющего свойства мужского полового гормона) и преднизона временно ослабляет тяжесть анемии примерно у одной трети больных с миелофиброзом, однако такая схема лечения используется нечасто. Эритропоэтин, гормон, стимулирующий выработку эритроцитов, может улучшать симптомы анемии, но также вызывает увеличение селезенки. Для предотвращения увеличения селезенки иногда эритропоэтин назначают совместно с ингибитором JAK, таким как руксолитиниб. Некоторым пациентам с тяжелой анемией требуется переливание эритроцитарной массы.

Иногда также назначают талидомид или леналидомид в сочетании с преднизоном, который может способствовать поддержанию количества тромбоцитов, а также снижать размер селезенки.

В настоящее время разрабатываются другие лекарственные препараты для лечения миелофиброза, поэтому пациенты могут поискать подходящее клиническое исследование.