Миелофиброз — это заболевание, при котором фиброзная ткань замещает кроветворные клетки в костном мозге, что приводит к появлению эритроцитов аномальной формы, анемии и увеличению селезенки.
Миелофиброз может развиваться сам по себе, по причине мутаций определенных генов, либо как следствие других заболеваний крови.
У больных с миелофиброзом могут наблюдаться слабость и усталость, инфекции, у них легко возникают кровотечения.
Для постановки диагноза проводятся анализы крови и биопсия костного мозга.
Лекарственные препараты и другие методы лечения снижают тяжесть анемии, повышают выработку эритроцитов и подавляют инфекции.
В некоторых случаях применяется пересадка стволовых клеток.
(См. также Общие сведения о миелопролиферативных новообразованиях).
В норме клетки под названием фибробласты производят в костном мозге фиброзную (соединительную) ткань, поддерживающую кроветворные клетки. При миелофиброзе фибробласты вырабатывают избыточное количество фиброзной ткани, которая вытесняет кроветворные клетки. Когда так происходит, некоторые кроветворные клетки мигрируют из костного мозга в селезенку и печень. Выработка эритроцитов в целом снижается и постепенно развивается анемия.
Кроме того, многие из этих вырабатываемых эритроцитов оказываются незрелыми или деформированными. Также в крови может присутствовать то или иное количество незрелых лейкоцитов и тромбоцитов. По мере прогрессирования миелофиброза количество лейкоцитов может увеличиваться или уменьшаться; количество тромбоцитов, как правило, снижается (тромбоцитопения).
Миелофиброз возникает достаточно редко. Он может:
развиваться самостоятельно (так называемый первичный миелофиброз);
сопровождать другие заболевания (так называемый вторичный миелофиброз).
Первичный миелофиброз — это миелофиброз, который развивается сам по себе вследствие определенных генетических мутаций. Он развивается чаще всего в возрасте от 50 до 70 лет, главным образом, у мужчин. Около половины пациентов, страдающих первичным миелофиброзом, являются носителями мутации гена Янус-киназы 2 типа (JAK2). Этот ген контролирует определенные ферменты, которые участвуют в клеточном росте и иммунном ответе. У других больных обнаруживают мутацию гена, называемого кальретикулином (CALR), который контролирует синтез белков, необходимых для надлежащего функционирования клеток, или гена рецептора тромбопоэтина (MPL), играющего определенную роль в росте клеток.
Вторичный миелофиброз развивается в результате других заболеваний, особенно болезней крови, таких как хронический миелолейкоз, истинная полицитемия, тромбоцитемия, множественная миелома и лимфома. Кроме того, он может возникать у больных с туберкулезом, легочной гипертензией, системной красной волчанкой, системным склерозом и ВИЧ-инфекцией, а также в том случае, если злокачественная опухоль распространяется на кости.
Симптомы миелофиброза
Часто миелофиброз протекает бессимптомно в течение нескольких лет. Однако у некоторых больных миелофиброз быстро приводит к анемии, снижению уровня тромбоцитов в крови (тромбоцитопения) или лейкозу. С течением времени анемия становится достаточно тяжелой, вызывая слабость, утомляемость и ощущение общего ухудшения самочувствия (недомогание). Может развиваться повышение температуры, ночная потливость и потеря массы тела. При снижении количества лейкоцитов увеличивается риск заражения инфекциями, поэтому у таких больных могут возникать частые инфекционные заболевания. При понижении количества тромбоцитов увеличивается риск возникновения кровотечений.
При вторичном миелофиброзе также наблюдаются симптомы того расстройства, которое вызвало миелофиброз.
Печень и селезенка увеличиваются, поскольку они пытаются частично взять на себя функцию выработки клеток крови, однако выработка клеток крови в этих органах неэффективна, а вместо этого происходит просто увеличение размеров селезенки. Увеличение печени и селезенки может вызывать боль в брюшной полости и аномальное повышение артериального давления в определенных венах, таких как вены, кровоснабжающие печень (портальная гипертензия), а также кровотечение из варикозных вен пищевода (варикозное расширение вен пищевода).
Злокачественный миелофиброз (иногда называемый острым миелофиброзом) — это редкий тип миелофиброза, при котором снижается уровень всех клеток — эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Повышается уровень определенных незрелых лейкоцитов (бластных клеток) в костном мозге. Считается, что злокачественный миелофиброз является одним из типов острого лейкоза.
Диагностика миелофиброза
Анализы крови
Биопсия костного мозга
Генетический анализ
Заподозрить наличие миелофиброза позволяет наличие анемии и деформированных незрелых эритроцитов, которые могут быть обнаружены при исследовании образцов крови под микроскопом. Но для подтверждения диагноза требуется биопсия костного мозга. Выполняются исследования на наличие мутаций генов JAK2, CALR и MPL. Иногда для дифференциальной диагностики с другими болезнями крови, например с хроническим миелолейкозом (ХМЛ), необходимы другие обследования.
Лечение миелофиброза
В некоторых случаях пересадка стволовых клеток
В некоторых случаях руксолитиниб, федратиниб, момелотиниб или пакритиниб
Некоторым пациентам лечение не требуется. Большинству людей назначают лечение для уменьшения выраженности симптомов и осложнений.
Иногда при первичном миелофиброзе с высоким риском осложнений (установленном на основании возраста, симптомов, количества клеток крови и генетической мутации) используетсятрансплантация стволовых клеток (трансплантация костного мозга). Трансплантация является единственным методом, с помощью которого можно полностью излечить миелофиброз, но она также связана с серьезными рисками. Трансплантация часто рекомендуется людям без других серьезных медицинских проблем и при наличии подходящего донора.
Руксолитиниб, лекарственный препарат, который был разработан для ингибирования мутации JAK2, часто используется в качестве первой линии терапии. Он также эффективен у пациентов с мутациями CALR или MPL, поскольку они также активируют JAK2. Он снижает размер селезенки и контролирует симптомы, а также может повысить общую выживаемость. Однако в большинстве случаев лечение не приводит к обратному развитию фиброза и может вызывать анемию и снижение уровня тромбоцитов. Федратиниб, пакритиниб и момелотиниб также ингибируют мутацию JAK2 и могут использоваться в качестве альтернативы руксолитинибу.
Уменьшение размера селезенки, как правило, приводит к улучшению. В дополнение к руксолитинибу назначается гидроксимочевина (химиотерапевтический препарат), которая может способствовать уменьшению размера печени или селезенки, но усугублять анемию и снижать количество тромбоцитов. Лучевая терапия может снижать размер селезенки, но оказывает только временный эффект и может вызвать лейкопению и инфекцию.
В редких случаях селезенка чрезмерно увеличивается в размерах, становится болезненной и может потребовать удаления, однако удаление селезенки рекомендуется только после того, как были опробованы все прочие меры. Это редко практикуется у пациентов с первичным миелофиброзом из-за потенциальных осложнений, таких как образование сгустков крови, инфекция и перенос выработки клеток крови в другие жизненно важные органы, такие как печень.
Сочетание андрогена (лекарственного препарата, имеющего свойства мужского полового гормона) и преднизона временно ослабляет тяжесть анемии примерно у одной трети больных с миелофиброзом, однако такая схема лечения используется нечасто. Эритропоэтин, гормон, стимулирующий выработку эритроцитов, может улучшать симптомы анемии, но также вызывает увеличение селезенки. Для предотвращения увеличения селезенки иногда эритропоэтин назначают совместно с ингибитором JAK, таким как руксолитиниб. Некоторым пациентам с тяжелой анемией требуется переливание эритроцитарной массы.
Иногда также назначают талидомид или леналидомид в сочетании с преднизоном, который может способствовать поддержанию количества тромбоцитов, а также снижать размер селезенки.
В настоящее время разрабатываются другие лекарственные препараты для лечения миелофиброза, поэтому пациенты могут поискать подходящее клиническое исследование.
Прогноз при миелофиброзе
Около половины пациентов с первичным миелофиброзом живут более 5 лет, но продолжительность жизни может быть очень разной. Врачи используют систему, при которой различным характеристикам этого заболевания присваиваются соответствующие баллы, чтобы помочь определить прогноз и выбрать тактику лечения.
В большинстве случаев миелофиброз прогрессирует медленно, поэтому больной с таким диагнозом может прожить 10 лет или больше (это зависит от того, насколько хорошо функционирует костный мозг). Иногда тяжесть заболевания резко возрастает. Лечение направлено на замедление прогрессирования миелофиброза и ослабление осложнений. Тем не менее излечить заболевание позволяет только пересадка стволовых клеток.
Прогноз вторичного миелофиброза во многом зависит от вызвавшего его заболевания. Миелофиброз, развившийся после истинной полицитемии или эссенциальной тромбоцитемии обычно имеет неблагоприятный прогноз. Были разработаны прогностические системы оценки, которые могут помочь определить прогноз при первичном миелофиброзе и миелофиброзе, возникшем после предшествовавшей полицитемии или эссенциальной тромбоцитемии.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Исследовательский фонд для больных с МПН: первичный миелофиброз: поддерживает исследования, а также проводит информационно-разъяснительную работу и обучение, в том числе о симптомах, диагностике и лечении людей с первичным миелофиброзом