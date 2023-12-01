Истинная полицитемия — это миелопролиферативное новообразование кроветворных клеток костного мозга, которое приводит к чрезмерной выработке всех типов клеток крови.
Истинная полицитемия обусловлена мутациями гена Янус-киназы 2 типа (JAK2), который отвечает за синтез белка (фермента), стимулирующего избыточную выработку клеток крови.
У человека могут появляться утомление, слабость, головокружение или затрудненное дыхание, либо развиваться симптомы, вызванные тромбами.
Для установления диагноза выполняются анализы крови.
Для удаления избытка эритроцитов выполняют флеботомию, а некоторые больные принимают аспирин и иногда другие лекарственные препараты.
Истинная полицитемия представляет собой миелопролиферативное новообразование, при котором происходит избыточное размножение кроветворных клеток (клеток-предшественников, также называемых стволовыми клетками) в костном мозге.
Истинная полицитемия представляет собой повышение выработки всех типов клеток крови: эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Повышение выработки эритроцитов называется эритроцитозом. Иногда при истинной полицитемии повышается только выработка эритроцитов, но обычно изолированное повышение выработки эритроцитов вызвано другими причинами.
При истинной полицитемии избыток эритроцитов увеличивает объем крови и делает ее гуще, что затрудняет прохождение крови по небольшим кровеносным сосудам.
Истинная полицитемия встречается с частотой около 2 случаев на каждые 100 000 человек. Средний возраст, в котором диагностируется истинная полицитемия, равен 60 годам, однако иногда заболевание также развивается у больных в возрасте до 40 лет. В возрасте до 40 лет заболевание чаще развивается у женщин, чем у мужчин.
Причины истинной полицитемии
Более 95% лиц с истинной полицитемией являются носителями мутации гена JAK2. Эта мутация приводит к избыточной выработке клеток крови.
Кроме того, у некоторых пациентов с истинной полицитемией были обнаружены дополнительные мутации в гене кальретикулина (CALR) и в других генах. Эти мутации приводят к устойчивой активации киназы JAK2, которая вызывает избыточную выработку эритроцитов.
Клетки крови обычно вырабатываются в костном мозге. В некоторых случаях селезенка и печень также начинают вырабатывать клетки крови. В конечном итоге у небольшой доли пациентов в костном мозге развивается миелофиброз с рубцовой тканью, и снижается его способность к выработке клеток крови.
Симптомы истинной полицитемии
Истинная полицитемия может протекать бессимптомно в течение нескольких лет. Самые ранние симптомы обычно включают следующие:
Слабость
утомляемость.
Головная боль
Предобморочное состояние
Одышка
Ночная потливость
Зуд после душа или ванны
У больных может наблюдаться нарушение зрения, а перед глазами появляются слепые пятна или вспышки света (вызванные глазной мигренью).
У пациентов может развиваться кровотечение из пищеварительного тракта или десен, а также более интенсивное, чем обычно, кровотечение после небольших порезов.
Кожные покровы, особенно на лице, могут краснеть или приобретать другой оттенок. У человека может появляться зуд по всему телу, особенно после ванны или душа. У пациентов может наблюдаться покраснение и жжение кистей и стоп (эритромелалгия). Реже может ощущаться боль в костях.
Иногда первые симптомы вызваны появлением кровяного сгустка. Повышение числа эритроцитов при истинной полицитемии приводит к сгущению крови и повышению риска образования тромбов по сравнению с нормой. Сгусток может сформироваться практически в любом кровеносном сосуде, включая сосуды, расположенные в руках, ногах (вызывая тромбоз глубоких вен), сердце (вызывая инфаркт миокарда), головном мозге (вызывая инсульт) и легких (вызывая тромбоэмболию легочной артерии). Сгустки крови также могут закупоривать кровеносные сосуды, которые отводят кровь от печени (синдром Бадда-Киари), особенно у молодых женщин.
У некоторых больных увеличивается количество тромбоцитов (клеткоподобных частиц в крови, помогающих организму формировать сгустки крови) (тромбоцитемия). Казалось бы, повышение числа тромбоцитов должно вызывать чрезмерное свертывание крови, однако на самом деле очень высокое число тромбоцитов при истинной полицитемии может привести к кровотечению, вызванному поражением других компонентов системы свертывания крови в организме.
Иногда может развиваться дефицит железа.
Может происходить увеличение размеров печени и селезенки, поскольку оба этих органа начинают вырабатывать клетки крови (см. также Увеличение селезенки). Из-за увеличения печени и селезенки может появляться ощущение переполнения желудка. Если сгусток крови появляется в кровеносных сосудах печени или селезенки, вызывая гибель участков этих органов, у человека может возникать внезапная резко усиливающаяся боль.
Избыток эритроцитов может привести к развитию язвы желудка, подагры и камней в почках. В редких случаях истинная полицитемия прогрессирует в лейкоз.
Диагностика истинной полицитемии
Анализы крови
Генетические тесты и другие обследования
Истинную полицитемию можно обнаружить при проведении общего анализа крови в связи с другим заболеванием еще до возникновения каких-либо симптомов. Наблюдается чрезмерное повышение эритроцитов, уровня белка, отвечающего за транспорт кислорода в эритроцитах (гемоглобина), а также процентного содержания эритроцитов в общем объеме крови (гематокрит). Количество тромбоцитов и лейкоцитов также может быть повышенным.
Врачи могут рассматривать вероятность истинной полицитемии при существенном повышении гематокрита. Тем не менее диагноз не может базироваться только на результатах гематокрита. Обнаружив повышенный уровень эритроцитов (полицитемию) в организме пациента, врачи должны определить тип заболевания — истинная полицитемия или полицитемия, вызванная каким-то другим состоянием (вторичный эритроцитоз). Иногда отличить истинную полицитемию от вторичного эритроцитоза помогает медицинский анамнез и осмотр, но обычно требуются дополнительные исследования.
Также может измеряться уровень содержащегося в крови эритропоэтина — гормона, который воздействует на костный мозг, стимулируя выработку эритроцитов. При истинной полицитемии уровень эритропоэтина, как правило, оказывается чрезвычайно низким, а при вторичном эритроцитозе часто (но не всегда) остается в норме или повышается.
Для подтверждения диагноза истинной полицитемии проводится анализ на мутации гена JAK2. Если указанные мутации не обнаружены, врачи ищут мутации гена CALR и в некоторых случаях других генов.
Лечение истинной полицитемии
Удаление порции крови (флеботомия) для уменьшения количества эритроцитов
При необходимости лекарственные препараты для снижения количества тромбоцитов, предотвращения осложнений или облегчения симптомов
При лечении большинство больных с истинной полицитемией живут многие годы. Примерно у 15% пациентов развивается миелофиброз, а у небольшой доли развивается острый лейкоз.
Лечение не устраняет истинную полицитемию, но может сдерживать течение заболевания и снизить вероятность возникновения осложнений, таких как формирование сгустков крови. Лечение нацелено на понижение количества эритроцитов. В большинстве случаев кровь выводится из организма в ходе процедуры под названием флеботомия, аналогично как при заборе донорской крови. Около полулитра крови извлекается каждые два дня до тех пор, пока гематокрит не достигнет нормального уровня. Затем кровь извлекается, к примеру, один раз в 1–3 месяца (по мере необходимости) для поддержания гематокрита на нормальном уровне.
Аспирин может помочь облегчить симптомы, связанные с высоким числом тромбоцитов, такие как мигрени, которые влияют на зрение, а также жгучую боль и покраснение кистей и стоп. Однако не было доказано, что аспирин снижает риск образования тромбов в случае истинной полицитемии, и его применение не приносит пользы людям, у которых симптомы отсутствуют.
Пациентам, у которых после флеботомии симптомы сохраняются, могут требоваться другие виды лечения. Таким больным можно назначать руксолитиниб — лекарственный препарат, ингибирующий активность JAK2, или другие лекарственные препараты, включая пэгилированный интерферон альфа-2b, анагрелид или гидроксимочевину.
Трансплантация костного мозга является единственным средством для излечения истинной полицитемии, но рекомендуется только при развитии осложнений истинной полицитемии — миелофиброза и недостаточности костного мозга. Трансплантация костного мозга обычно назначается при развитии признаков миелофиброза в костном мозге.
Другие лекарственные препараты могут помогать контролировать выраженность некоторых из симптомов. Например, антигистаминные препараты, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) или светотерапия ПУФА помогают облегчить зуд.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Исследовательский фонд для больных с МПН: истинная полицитемия: поддерживает исследования, а также проводит информационно-разъяснительную работу и обучение людей с миелопролиферативными новообразованиями