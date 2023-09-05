Общие сведения о нарушениях свертываемости крови

Сгустки крови помогают остановить кровотечение. Нарушения свертывания крови (коагуляции) — это нарушение способности организма контролировать образование сгустков крови. В результате этих нарушений может возникать:

недостаточное свертывание, приводящее к аномальному кровотечению (кровоизлиянию);

чрезмерное свертывание, приводящее к образованию слишком большого количества сгустков крови (тромбоз).

Аномальное кровотечение означает, что у человека очень легко образуются кровоподтеки и возникают кровотечения (см. также Кровоподтеки и кровотечение и Как свертывается кровь). Аномальное кровотечение может быть результатом нарушения:

системы свертывания крови (коагуляции);

кровеносные сосуды;

тромбоцитов (это подобные клеткам частицы, которые способствуют процессу свертывания крови).

Нарушения свертывания возникают из-за недостаточной выработки в организме белков, необходимых для формирования сгустка крови с целью остановки кровотечения. Эти белки называются факторами свертывания (факторами коагуляции). Все факторы свертывания синтезируются в печени. Для синтеза некоторых факторов свертывания печенью требуется витамин К.

Иногда возникает аномалия свертывания крови, которая повышает риск образования тромбов (так называемая тромбофилия).

Лабораторное исследование Анализы на факторы свертывания крови

Нарушения свертывания могут:

Наследственные

возникать в результате другого заболевания.

Нарушения свертывания крови также иногда возникают сами по себе (спонтанно).

Наиболее распространенными наследственными нарушениями свертывания являются:

Основными причинами нарушений свертываемости, которые развиваются в результате другого заболевания, являются: